Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai. Tại Côn Đảo, các giá trị di sản được kết tinh từ lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng cùng những nét văn hóa dân gian đặc sắc. Việc bảo tồn và phát huy di sản hôm nay không chỉ góp phần gìn giữ ký ức lịch sử mà còn khơi dậy trách nhiệm tiếp nối trong mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Gìn giữ những giá trị di sản từ lịch sử đến văn hóa truyền thống

Hệ thống di tích Nhà tù Côn Đảo, Bảo tàng Côn Đảo, Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo cùng các công trình tưởng niệm là những địa chỉ đỏ có ý nghĩa đặc biệt trong giáo dục truyền thống cách mạng. Mỗi di tích không chỉ lưu giữ những dấu ấn lịch sử mà còn nhắc nhớ về sự hy sinh, tinh thần bất khuất và lòng yêu nước của các thế hệ cha anh.

Đối với nhiều du khách, hành trình đến Côn Đảo không đơn thuần là chuyến tham quan mà còn là dịp để tri ân, tìm hiểu sâu hơn về lịch sử dân tộc.

Hệ thống di tích lịch sử tại Côn Đảo lưu giữ những dấu ấn hào hùng của dân tộc

Chị Nguyễn Thị Yến - du khách Hà Nội chia sẻ: "Sau lần đầu tiên đến Côn Đảo cách đây 6 năm, mỗi năm tôi đều mong muốn được quay trở lại. Mỗi lần đến đây, tôi đều có cảm xúc xúc động, biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để đất nước có được nền độc lập như hôm nay".

Tại Bảo tàng Côn Đảo, hàng ngàn tư liệu, hình ảnh và hiện vật đang được bảo quản, trưng bày, góp phần tái hiện những dấu mốc lịch sử và câu chuyện về vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Bên cạnh hoạt động tham quan, tìm hiểu, bảo tàng còn chú trọng đổi mới phương thức truyền tải thông qua các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, hoạt động trải nghiệm và chương trình giáo dục truyền thống dành cho học sinh, sinh viên.

Bà Phạm Thị Tám - Phó Giám đốc Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu, sở Văn hoá và Thể thao TP. Hồ Chí Minh cho biết việc thu hút công chúng trẻ đến với bảo tàng và các khu di tích là một thách thức. Vì vậy, đơn vị chú trọng công tác truyền thông, giới thiệu di sản nhằm tạo sự kết nối, giúp người trẻ chủ động tìm hiểu và tiếp cận các giá trị lịch sử, văn hóa của Côn Đảo.

Không chỉ được tiếp cận với lịch sử qua những tư liệu và hiện vật, thế hệ trẻ tại địa phương còn trực tiếp tham gia các hoạt động về nguồn, tham quan di tích và tìm hiểu truyền thống quê hương.

Du khách tham quan Bảo tàng Côn Đảo, tìm hiểu lịch sử và tri ân các anh hùng liệt sĩ

Chị Nguyễn Hồng Yến - Đoàn viên thanh niên Đặc khu Côn Đảo chia sẻ, thông qua các chuyến tham quan bảo tàng, di tích lịch sử hằng năm, đoàn viên thanh niên có thêm hiểu biết về lịch sử, cội nguồn và truyền thống. Từ đó, mỗi người nâng cao ý thức quảng bá, phát huy và gìn giữ bản sắc văn hóa Côn Đảo.

Phát huy di sản, trao truyền giá trị văn hóa cho thế hệ mai sau

Bên cạnh hệ thống di tích lịch sử cách mạng, Côn Đảo còn lưu giữ những giá trị văn hóa dân gian đặc sắc được trao truyền qua nhiều thế hệ. Trong đó, Lễ giỗ Bà Phi Yến là một nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tiêu biểu, góp phần tạo nên bản sắc riêng của vùng đất này.

Lễ giỗ Bà Phi Yến đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc duy trì tổ chức lễ hội hằng năm không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người dân mà còn tạo cơ hội để du khách tìm hiểu về lịch sử, phong tục và đời sống tinh thần của cộng đồng địa phương.

Thế hệ trẻ tích cực tham gia hoạt động về nguồn, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản

Ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo cho biết, việc tổ chức Lễ giỗ Bà Phi Yến hằng năm góp phần duy trì bản sắc văn hóa của người dân Côn Đảo, kết nối cộng đồng với du khách, phát huy giá trị văn hóa gắn với các di tích lịch sử và hệ sinh thái đặc sắc, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Từ những di tích lịch sử đến các lễ hội truyền thống, mỗi giá trị di sản đều có sức sống riêng khi được cộng đồng trân trọng, gìn giữ và tiếp nối. Đặc biệt, việc tạo điều kiện để thế hệ trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử và sinh hoạt văn hóa không chỉ giúp các em thêm hiểu, thêm yêu quê hương mà còn từng bước hình thành ý thức, trách nhiệm trong bảo tồn di sản.

Gìn giữ di sản vì thế không chỉ là bảo tồn những giá trị của quá khứ, mà còn là cách để Côn Đảo trao truyền bản sắc văn hóa, bồi đắp niềm tự hào và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến các thế hệ mai sau.