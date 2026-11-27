Bóng đá nữ, Futsal và Billiards bước vào những trận đấu quan trọng

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp các môn thể thao ngày 27/11 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026

Tại SVĐ Bà Rịa, môn Bóng đá nữ diễn ra hai trận đấu giữa Hà Nội – Ninh Bình và TP. Hồ Chí Minh – Thái Nguyên. Các trận được phát trên YouTube HTV Thể Thao; riêng trận TP. Hồ Chí Minh – Thái Nguyên được truyền hình trên HTV4.

Ở môn Futsal, vòng bán kết diễn ra tại Nhà thi đấu CLB Futsal phường Chánh Hưng với hai cặp đấu TP. Hồ Chí Minh – Quảng Ninh và Hà Nội – Đồng Tháp. Các trận được phát trực tiếp trên YouTube HTV Thể Thao.

Môn Bóng rổ 5x5 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng gồm ba trận nữ giữa Lâm Đồng – Hà Nội, Cần Thơ – CAND, Lào Cai – TP. Hồ Chí Minh và ba trận phân hạng nam. Toàn bộ nội dung được phát trên YouTube HTV Thể Thao.

Tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Bến Thành, môn Billiards & Snooker diễn ra vòng bán kết và chung kết Pool 9 bi nữ. Khán giả theo dõi các trận đấu trên HTV4 và YouTube HTV Thể Thao.

Các môn Olympic và võ thuật diễn ra sôi nổi

Ở nhóm môn Olympic, Xe đạp đường trường tranh tài tại Cần Giờ, Rowing diễn ra tại Hồ Đá Bàng. Các nội dung Điền kinh tại SVĐ Thống Nhất và Bơi tại CLB Phú Thọ cũng được tổ chức trong ngày. Các môn được phát trên HTV Thể Thao, kênh Du lịch & Cuộc sống và YouTube HTV Thể Thao theo lịch phát sóng.

Các môn võ thuật gồm Taekwondo tại phường An Hội Đông, Boxing tại Nhà thi đấu Quân khu 7 và Pencak Silat tại Đồng Tháp. Các nội dung được truyền hình trên HTV4, YouTube HTV Thể Thao và YouTube HTV Entertainment theo lịch từng môn.

Bên cạnh đó, các nội dung bán kết đồng đội Golf, Cầu mây bãi biển, Bắn súng, Quần vợt, Cờ tướng và Đá cầu trong nhà cũng được truyền hình trực tiếp trên hệ thống kênh và nền tảng số của HTV.

Nhiều môn thi đấu diễn ra tại các địa phương

Trong ngày 27/11, các môn Bắn cung tại SVĐ Lam Sơn, Kéo co tại xã Cần Giờ, Võ Cổ truyền tại phường Tân Thuận, Đấu kiếm tại Nhà thi đấu Phú Thọ, Bóng chuyền trong nhà tại Nhà thi đấu Rạch Miễu và Wushu tại Đồng Nai tiếp tục chương trình thi đấu của Đại hội.

Kính mời quý khán giả theo dõi và cổ vũ các vận động viên trên các kênh HTV Thể Thao, HTV4, Du lịch & Cuộc sống cùng các nền tảng số YouTube HTV Thể Thao, YouTube HTV Entertainment, Fanpage HTV Thể Thao, TikTok và website htv.vn.