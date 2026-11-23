Côn Đảo đưa ký ức lịch sử vào không gian đọc mới

Hội sách Côn Đảo lần thứ hai năm 2026 được tổ chức với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”, hướng đến kết nối ký ức lịch sử với hoạt động đọc, nghiên cứu và tiếp cận tri thức. Sự kiện diễn ra tại khu vực Di tích Nhà Công quán và Công viên đường Tôn Đức Thắng, Đặc khu Côn Đảo.

Đặc biệt, trọng tâm của hội sách không chỉ nằm ở việc trưng bày sách mà còn ở quá trình thu thập, lưu giữ và số hóa tư liệu về Côn Đảo. Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức công bố Tủ sách Côn Đảo chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”, đồng thời khởi động Giai đoạn 1 của Thư viện số cùng chủ đề.

Gần 1.200 tài liệu được thu thập để xây dựng kho tư liệu Côn Đảo

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, việc xây dựng kho tư liệu được triển khai theo hướng huy động nhiều nguồn, từ cựu tù chính trị, cơ quan báo chí, viện nghiên cứu, trung tâm lưu trữ đến người dân. Ông Nguyễn Ngọc Hồi chia sẻ: “Hoạt động lớn nhất đó chính là thu thập toàn bộ tài liệu liên quan đến Côn Đảo...”

Sau gần 7 tháng vận động, Ban Tổ chức tiếp nhận gần 1.200 tài liệu, gồm sách in và sách điện tử từ các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, trường đại học, viện nghiên cứu và các cựu tù chính trị.Đồng thời, mục tiêu tiếp theo là số hóa nguồn tư liệu này để người dân Côn Đảo có thể nghiên cứu về lịch sử vùng đất mình đang sinh sống, trong khi độc giả trong nước và quốc tế có thêm điều kiện tìm hiểu về Côn Đảo.

Từ sách giấy đến thư viện số: Mở rộng khả năng tiếp cận di sản

Bên cạnh Tủ sách Côn Đảo, Giai đoạn 1 của Thư viện số chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo” được triển khai liên kết với hệ thống Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Mục tiêu là từng bước số hóa tư liệu, phục vụ bạn đọc tại chỗ và chia sẻ trực tuyến đến trường học, thư viện.

Cùng với đó, 142 nhan đề thuộc Tủ sách lý luận chính trị được trao tặng cho Đặc khu Côn Đảo. Trung tướng Châu Văn Mẫn - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Cựu tù chính trị Côn Đảo cũng trao tặng sách, bổ sung thêm những tư liệu có giá trị cho việc lưu giữ và trao truyền ký ức lịch sử.

Hội Nhà báo Việt Nam - Văn phòng đại diện phía Nam phối hợp Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ trao tặng bản sao các ấn phẩm về Côn Đảo đang được lưu giữ tại thư viện của Viện. Ngoài ra, Báo Tuổi Trẻ trao 40 suất học bổng, tổng trị giá 200 triệu đồng, dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Đặc khu Côn Đảo.

Trao tặng sách và học bổng tại Hội sách Côn Đảo 2026

Sáu không gian đưa lịch sử Côn Đảo đến gần người đọc

Tại hội sách, công chúng và du khách được trải nghiệm sáu không gian trưng bày, triển lãm mang đến nhiều góc tiếp cận lịch sử và tri thức, gồm: không gian sách và tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; không gian nhân vật huyền thoại Côn Đảo tích hợp mã QR tra cứu hình ảnh số hóa gắn với kết quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; không gian kỷ vật, thư tay, nhật ký của cựu tù chính trị và anh hùng liệt sĩ; chuyên đề “Côn Đảo xanh - Phát triển bền vững”; không gian văn hóa đọc thiếu nhi cùng khu vực giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu.

Không gian trưng bày tại Hội sách Côn Đảo 2026

Văn hóa đọc tạo thêm một cách để thế hệ trẻ hiểu về Côn Đảo

Với học sinh địa phương, hội sách không chỉ là hoạt động tham quan mà còn tạo cơ hội tiếp cận lịch sử qua sách, tư liệu và những câu chuyện về vùng đất đang sống. Em Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, học sinh THPT Võ Thị Sáu, Đặc khu Côn Đảo: “Nhờ lễ hội sách này, chúng con hình thành được thêm văn hóa đọc...”

Đưa tư liệu lịch sử vào không gian đọc và nền tảng số để thế hệ trẻ thấu hiểu lịch sử dân tộc nói chung, vùng đất Côn Đảo nói chung

Từ góc nhìn này, việc đưa tư liệu lịch sử vào không gian đọc và nền tảng số giúp ký ức Côn Đảo có thêm phương thức tiếp cận phù hợp với thế hệ trẻ. Đồng thời, khi tài liệu được số hóa và chia sẻ trực tuyến, phạm vi tiếp cận không còn giới hạn trong không gian địa lý của Côn Đảo. Vì vậy, giá trị của Hội sách Côn Đảo 2026 không chỉ nằm ở một sự kiện văn hóa diễn ra trong vài ngày, mà còn ở quá trình hình thành một nguồn tư liệu có khả năng được tiếp tục khai thác, nghiên cứu và truyền lại cho những thế hệ sau.