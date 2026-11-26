Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang: Trao đổi với cử tri về các vấn đề đô thị

Chiều 26/11, Tại buổi tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu Quốc hội số 6, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, đã trao đổi, làm rõ định hướng của thành phố trong giải quyết các vấn đề về chung cư cũ, bảo vệ môi trường và phát triển giao thông công cộng.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri được nghe báo cáo kết quả hoạt động của kỳ họp quốc hội thứ 2 - Quốc hội khóa XVI và hoạt động của đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh tại kỳ họp

TP. Hồ Chí Minh: Huy động toàn lực, tổng rà soát hoạt động kinh doanh khí hóa lỏng

Chiều 26/11, Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp khẩn với Công an thành phố và các doanh nghiệp, bàn giải pháp huy động các đơn vị liên quan, tổng lực rà soát hoạt động kinh doanh khí hóa lỏng, trong bối cảnh mùa cao điểm sản xuất kinh doanh và lễ hội cuối năm.

Tại cuộc họp, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, từ 21 - 25/11/2026, công tác rà kiểm tra đã phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh khí hóa lỏng có sai phạm



150 nhà khoa học quốc tế đến TP. Hồ Chí Minh dự hội nghị về hệ thống thông minh và công nghệ tiên tiến 2026

Hội nghị quốc tế về Hệ thống thông minh và Công nghệ tiên tiến lần thứ nhất - EAI FISAT 2026 vừa chính thức diễn ra với sự tham gia của hơn 150 nhà khoa học và chuyên gia từ các trường đại học ở quốc tế như Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia.

Hội nghị do Trường Đại học FPT khởi xướng và tổ chức, với sự đồng hành của Liên minh Đổi mới Sáng tạo châu Âu (EAI)

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 26/11/2026.