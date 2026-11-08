Bảo tồn san hô, gìn giữ hệ sinh thái biển Côn Đảo | Cùng HTV hành động xanh

San hô Côn Đảo trước thách thức biến đổi khí hậu

Côn Đảo sở hữu khoảng 1.800 ha rạn san hô với 360 loài. Không chỉ tạo nên cảnh quan đặc sắc, các rạn san hô còn là môi trường sống của nhiều loài sinh vật biển. Tuy nhiên, năm 2024, nhiệt độ nước biển tăng cao kéo dài khiến san hô tại Đầm Tre, Hòn Tài và Bãi Cát Lớn bị tẩy trắng nghiêm trọng. Tỷ lệ san hô chết ở vùng nước nông lên đến 80-90%.

San hô Côn Đảo tại Côn Đảo từng bị tẩy trắng nghiêm trọng

Dù vậy, khảo sát cuối tháng 6/2026 tại Hòn Bảy Cạnh ghi nhận một số tập đoàn san hô đang dần lấy lại màu sắc tự nhiên. Những nhánh san hô non cũng bắt đầu phát triển, cho thấy hệ sinh thái vẫn có khả năng phục hồi nếu được bảo vệ đúng cách.

Sau nhiều nỗ lực phục hồi, một số tập đoàn san hô đang dần lấy lại màu sắc tự nhiên

Phục hồi san hô, chung tay bảo tồn hệ sinh thái biển Côn Đảo

Từ tháng 8/2024, các vườn ươm san hô được triển khai tại Hòn Đụng và Đất Thắm với hơn 200 khay giá thể, khoảng 10.000 tập đoàn san hô. Quá trình phục hồi đòi hỏi lựa chọn vị trí, độ sâu và điều kiện môi trường phù hợp, đồng thời theo dõi chặt chẽ khả năng sinh trưởng của từng tập đoàn.

Các vườn ươm san hô được triển khai tại Hòn Đụng và Đất Thắm với hơn 200 khay giá thể, khoảng 10.000 tập đoàn san hô

Song song đó, Vườn quốc gia Côn Đảo duy trì giám sát tại 21 điểm gồm rạn san hô, thảm cỏ biển và rừng ngập mặn. Giai đoạn 2026-2030, đơn vị đặt mục tiêu phục hồi từ 5-10 ha rạn san hô suy thoái.

Quá trình phục hồi san hô đòi hỏi lựa chọn vị trí, độ sâu và điều kiện môi trường phù hợp

Đáng chú ý, người dân, ngư dân, doanh nghiệp và những người làm du lịch cũng tham gia vào hành trình bảo tồn. Từ hỗ trợ phục hồi san hô đến thông báo các hoạt động xâm phạm khu vực bảo tồn, mỗi đóng góp đều có ý nghĩa thiết thực.

Cộng đồng chung tay giữ màu xanh cho biển Côn Đảo

Bảo vệ san hô cũng bắt đầu từ những hành động nhỏ: không xả rác xuống biển, không chạm vào san hô khi lặn và tuân thủ quy định tại khu bảo tồn. Sự chung tay của cộng đồng sẽ góp phần gìn giữ hệ sinh thái biển Côn Đảo và nguồn sống cho các thế hệ mai sau.

Cùng HTV hành động xanh phát sóng lúc 21g15 thứ Ba tuần thứ hai của tháng trên kênh HTV9. Kính mời quý khán giả đón xem tại link:

https://www.youtube.com/watch?v=nP6ph6cLTZY&t=378s