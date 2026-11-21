Các địa điểm được kêu gọi đầu tư trải rộng tại nhiều khu vực thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo, như vịnh Đầm Tre, Hòn Cau, bãi Ông Cường, Bến Đầm, Hòn Bảy Cạnh… Trong đó, vịnh Đầm Tre có diện tích dự kiến cho thuê lớn nhất, hơn 130 ha.

Vườn quốc gia Côn Đảo sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên đặc sắc

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 14/11 đến trước 17 giờ ngày 14/12/2026. Hồ sơ của các tổ chức, cá nhân tham gia sẽ được đánh giá theo thang điểm 100. Để đủ điều kiện xem xét lựa chọn, đơn vị đăng ký phải đạt từ 70 điểm trở lên và đáp ứng các tiêu chí thành phần theo quy định.

Các địa điểm dự kiến cho thuê môi trường rừng trải rộng tại nhiều khu vực

Theo kế hoạch, thời hạn thuê môi trường rừng tối đa 30 năm và được đánh giá định kỳ 5 năm. Việc cho thuê môi trường rừng nhằm khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí, đồng thời phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi quyền sở hữu của Nhà nước đối với rừng và tài nguyên thiên nhiên tại khu vực cho thuê.

Côn Đảo có nhiều tiềm năng phát triển các loại hình du lịch sinh thái

Hoạt động này mở ra cơ hội thu hút nguồn lực đầu tư phát triển các dịch vụ du lịch gắn với thiên nhiên tại Côn Đảo, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và khai thác hiệu quả giá trị môi trường rừng.

Phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên tại Côn Đảo



