Sáng qua, tại Di tích lịch sử Đình thần An Khánh, chương trình kỷ niệm đồng thời chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất (24/11/2026). Đây là dịp nhìn lại những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy di sản.

Chương trình kỷ niệm 21 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam tại Di tích lịch sử Đình thần An Khánh

Trong bối cảnh hiện nay, gìn giữ di sản không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn mà còn hướng đến quảng bá, kết nối và đưa các giá trị văn hóa vào đời sống đương đại. Từ nghi lễ dâng hương tri ân các bậc tiền nhân đến những hoạt động giới thiệu di sản bằng hình thức mới, mỗi hoạt động đều góp phần nuôi dưỡng ý thức gìn giữ cội nguồn và tiếp nối giá trị truyền thống.

Các đại biểu tham dự hoạt động kỷ niệm và giao lưu về bảo tồn di sản

Bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, cho rằng di sản không chỉ là những giá trị cổ xưa cần gìn giữ mà còn cần được quảng bá, trao truyền và kết nối. Hội đang nỗ lực đổi mới hoạt động, bắt kịp xu hướng nhằm đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng.

Một trong những hướng đi được đặt ra là tăng cường ứng dụng công nghệ và truyền thông số trong bảo tồn, phát huy di sản. Trong khuôn khổ chương trình, Hội Di sản Văn hóa TP. Hồ Chí Minh và Liên minh Sáng tạo nội dung số - Hội Truyền thông số Việt Nam công bố hợp tác, hướng đến khai thác chất liệu di sản bằng những hình thức thể hiện mới, góp phần lưu giữ và quảng bá giá trị văn hóa địa phương.

Nghi thức dâng hương thể hiện lòng thành kính, tri ân các bậc tiền nhân

Ông Phạm Thanh Hải - Trưởng ban Chuyên môn, Liên minh Sáng tạo nội dung số, Hội Truyền thông số Việt Nam, cho biết hai bên sẽ phối hợp kết nối các đối tác trong xã hội, khai thác những chất liệu đặc thù để xây dựng các thước phim có giá trị lưu giữ, phục vụ hoạt động du lịch và quảng bá di sản địa phương.

Việc số hóa di sản cũng mở rộng cơ hội tiếp cận văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ. Thông qua các nền tảng và nguồn thông tin số, người trẻ có thêm điều kiện tìm kiếm, khám phá những giá trị văn hóa, đồng thời tiếp cận nguồn tư liệu thuận tiện hơn.

Các hoạt động góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống

Chị Nguyễn Kiều Gia Hân, sinh viên Trường Đại học Văn Lang, cho rằng số hóa giúp người trẻ dễ dàng tìm kiếm, tìm hiểu di sản; đồng thời các thông tin được cung cấp có thể trở nên chính xác và đáng tin cậy hơn.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Di sản Văn hóa TP. Hồ Chí Minh cũng ra mắt Chi hội Di sản Văn hóa dân gian Việt Tộc. Hoạt động góp phần mở rộng mạng lưới kết nối, tập hợp các lực lượng cùng chung tay bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Số hóa di sản mở rộng cơ hội tiếp cận văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ

Thông qua việc kết hợp bảo tồn với ứng dụng công nghệ, truyền thông số và sự tham gia của cộng đồng, các giá trị di sản có thêm cơ hội được lan tỏa trong đời sống hiện đại, tiếp tục được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.