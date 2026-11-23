Nghề chế tác khèn - kết tinh từ đôi tay nghệ nhân

Trên cao nguyên đá Tủa Chùa, nơi đồng bào dân tộc Mông chiếm hơn 70% dân số, tiếng khèn từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa và tâm linh. Cây khèn không đơn thuần là nhạc cụ để thể hiện niềm vui, nỗi buồn mà còn là sợi dây kết nối con người với tổ tiên, cội nguồn và các nghi lễ truyền thống.

Nghề chế tác khèn Mông tại thôn Kể Cải, xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, được công nhận là nghề truyền thống vào năm 2024. Đây là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực bảo tồn một nghề thủ công gắn liền với bản sắc văn hóa của đồng bào Mông.

Để hoàn thiện một cây khèn, người thợ phải thực hiện nhiều công đoạn tỉ mỉ. Thân khèn thường được làm từ gỗ pơ mu hoặc gỗ thông; các ống khèn sử dụng cây sặt (trúc) có độ tuổi phù hợp để tạo âm thanh trong và vang. Đặc biệt, phần lưỡi gà bằng đồng đòi hỏi kỹ thuật tán mỏng, mài giũa và lắp ráp chính xác. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh.

Khèn Mông được chế tác thủ công, đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm của người nghệ nhân (Ảnh: TTXVN)

Mỗi cây khèn vì thế không chỉ là sản phẩm thủ công mà còn chứa đựng kinh nghiệm, tâm huyết và tâm hồn của người làm nghề. Những nguyên lý chế tác được truyền lại qua nhiều thế hệ đã góp phần duy trì âm thanh đặc trưng của nhạc cụ truyền thống này.

Bảo tồn di sản gắn với phát triển sinh kế

Dù đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2024, nghề chế tác khèn Mông tại Tủa Chùa vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Hoạt động sản xuất hiện chủ yếu diễn ra ở quy mô hộ gia đình, thiếu vốn đầu tư, trang thiết bị còn thủ công và thị trường tiêu thụ chưa ổn định. Thu nhập bình quân từ nghề khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng, chưa đủ sức hấp dẫn để nhiều người trẻ lựa chọn gắn bó lâu dài.

Việc truyền nghề cũng gặp trở ngại do kinh phí và điều kiện tổ chức các lớp học còn hạn chế. Hiện nay, các nghệ nhân chủ yếu truyền dạy trực tiếp, linh hoạt theo điều kiện thực tế; thanh niên người Mông tại địa phương là lực lượng được hướng đến để tiếp nối nghề truyền thống.

Ông Phạm Quốc Đạt, Chủ tịch xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên (đứng ngoài cùng bên trái), tìm hiểu nghề chế tác khèn Mông cùng các nghệ nhân (Ảnh: TTXVN)

Theo định hướng của địa phương, việc tổ chức các hội thi, hoạt động giao lưu và giới thiệu di sản trong Tuần Văn hóa - Du lịch được xem là một trong những giải pháp quảng bá nghề truyền thống đến du khách. Tuy nhiên, để phát triển lâu dài, nghề chế tác khèn cần thêm sự hỗ trợ về nguồn vốn, đào tạo kỹ năng kinh doanh và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số cũng mở ra hướng đi mới. Kinh nghiệm từ Lũng Phìn, Tuyên Quang cho thấy việc ứng dụng mạng xã hội và thương mại điện tử có thể giúp các hộ làm khèn tiếp cận khách hàng rộng hơn, chủ động giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm trực tuyến.

Khèn Mông xuất hiện tại nhiều sự kiện văn hóa, góp phần giới thiệu bản sắc dân tộc Mông đến công chúng (Ảnh: TTXVN)

Bảo tồn nghề chế tác khèn Mông không chỉ là gìn giữ một kỹ thuật thủ công mà còn là bảo vệ bản sắc văn hóa của cộng đồng. Khi di sản được gắn kết với hoạt động sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, tiếng khèn truyền thống có thêm cơ hội tiếp tục ngân vang, đồng thời tạo sinh kế ổn định hơn cho người dân trên cao nguyên đá Tủa Chùa.

Nguồn: TTXVN