Nguy cơ chiếm dụng di sản trên nền tảng trực tuyến

Số hóa giúp các giá trị văn hóa truyền thống tiếp cận công chúng rộng rãi hơn, nhưng cũng kéo theo những vấn đề về quyền sở hữu và khai thác. Thực tế, nhiều tổ chức, cá nhân tự ý ghi âm, ghi hình các buổi thực hành văn hóa của nghệ nhân, sau đó đăng tải, gắn nhãn bản quyền số và thương mại hóa trên các nền tảng như YouTube, TikTok.

Các bảo tàng ứng dụng công nghệ số hóa 3D và thực tế ảo (VR), góp phần đổi mới cách lưu giữ và giới thiệu di sản đến công chúng (Ảnh: TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Cao Văn Lầu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, cho rằng tình trạng này khiến nghệ nhân – những người trực tiếp gìn giữ và thực hành di sản – có nguy cơ bị đứng ngoài chuỗi lợi ích từ chính giá trị văn hóa của mình.

Từ thực tế đó, bà đề xuất cần bổ sung cơ chế kiểm soát việc số hóa, lưu hành và thương mại hóa di sản văn hóa phi vật thể. Các hoạt động khai thác cần có sự đồng thuận bằng văn bản của cộng đồng, nghệ nhân; đồng thời xây dựng cơ chế chia sẻ doanh thu trực tiếp cho chủ thể di sản. Việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về nghệ nhân cũng được đề xuất nhằm hỗ trợ phát hiện, xử lý nội dung vi phạm trên môi trường mạng.

Trưng bày “Sử đá lưu danh” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, ứng dụng công nghệ trình chiếu để giới thiệu tư liệu lịch sử đến công chúng (Ảnh: TTXVN)

Không chỉ dừng ở vấn đề bản quyền, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo còn đặt ra nguy cơ sao chép, giả mạo hoặc làm sai lệch tri thức dân gian. Bà Chamaléa Thị Thủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa, cảnh báo những dữ liệu văn hóa khi được đưa lên nền tảng công nghệ có thể bị tách khỏi bối cảnh lịch sử, tập quán và tín ngưỡng vốn có nếu thiếu cơ chế kiểm soát.

Do đó, việc khai thác dữ liệu di sản cần tôn trọng sự đồng ý của cộng đồng chủ thể, tránh sử dụng sai mục đích hoặc làm biến đổi những giá trị văn hóa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Cộng đồng cần được tham gia và hưởng lợi

Bên cạnh bảo vệ quyền sở hữu và bản sắc, vấn đề chia sẻ lợi ích cũng được đặt ra trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa từ nguồn lực di sản.

Theo bà Chamaléa Thị Thủy, nghệ nhân, hộ kinh doanh và cá nhân sáng tạo cần được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu ngay từ giai đoạn đầu. Bà đồng thời đề xuất ưu tiên nguồn lực cho các dự án công nghiệp văn hóa dựa trên di sản truyền thống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo; mở rộng hỗ trợ thù lao truyền dạy, kinh phí tổ chức lớp học cho nghệ nhân.

Cùng quan điểm, bà Nguyễn Lê Ngọc Linh, Giám đốc Hợp tác xã Bản Thổ (Thanh Hóa), nhấn mạnh cộng đồng dân tộc thiểu số không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa. Những di sản như nghệ thuật Xòe Thái, truyện thơ Xống chụ xôn xao, không gian văn hóa cồng chiêng, hát Then hay nghề gốm Chăm Bàu Trúc cần được khai thác trên cơ sở tôn trọng vai trò của cộng đồng.

Bà cũng đề xuất xây dựng cơ chế đồng thuận tự nguyện, thông báo trước và chia sẻ lợi ích khi khai thác thương mại di sản phi vật thể, tri thức truyền thống. Những yếu tố như âm nhạc, hoa văn dệt hay tri thức về bài thuốc Nam cần được sử dụng có trách nhiệm, tránh làm biến đổi bản sắc và không gian thực hành văn hóa.

Nghệ nhân hướng dẫn du khách trải nghiệm nặn gốm Bàu Trúc (Ảnh minh họa: TTXVN)

Những ý kiến trên cho thấy số hóa di sản không đơn thuần là chuyển đổi tư liệu sang dạng dữ liệu điện tử hay đưa hình ảnh văn hóa lên các nền tảng trực tuyến. Quá trình này cần có hành lang pháp lý rõ ràng, cơ chế bảo vệ bản quyền, sự tham gia thực chất của cộng đồng và chính sách chia sẻ lợi ích công bằng.

Câu lạc bộ Ca trù Hạc Thành thu hút những nghệ nhân đam mê và bảo tồn nghệ thuật ca trù tại Thanh Hóa (Ảnh: TTXVN)

Khi nghệ nhân được tôn trọng quyền lợi, cộng đồng được tham gia quyết định cách thức khai thác và có điều kiện tiếp tục thực hành, truyền dạy di sản, công nghệ số mới thực sự trở thành công cụ hỗ trợ bảo tồn. Đây cũng là nền tảng để những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được lưu giữ trên môi trường số mà còn tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Nguồn: TTXVN