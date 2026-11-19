Chung tay kiến tạo không gian sống xanh

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đang diễn ra sôi nổi tại các khu dân cư ở Đặc khu Côn Đảo với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao gắn kết cộng đồng. Nổi bật là công trình tuyến đường hoa Đại đoàn kết tại Khu dân cư số 4, biến gần 3.000 mét vuông đất từng tập kết rác thải ô nhiễm thành không gian xanh, sạch, đẹp nhờ sự chung tay của bà con.

Đại diện Mặt trận Tổ quốc và các đơn vị tài trợ cho các hộ gia đình khó khăn, người khuyết tật trên địa bàn Đặc khu Côn Đảo nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Hưởng ứng phong trào Thành phố muôn sắc hoa, các mô hình vườn hoa Đại đoàn kết, Ngày thứ Bảy - Chủ nhật xanh, đổi rác lấy quà và Ngôi nhà xanh tiếp tục được nhân rộng, góp phần nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan đô thị.

Gắn kết đối thoại và chăm lo an sinh xã hội

Hội Liên hiệp Phụ nữ Đặc khu Côn Đảo tổ chức gian hàng đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm nhằm giảm thiểu rác thải, xây dựng không gian sống xanh, sạch

Trong năm 2026, địa phương đã chăm lo cho hơn 1.805 lượt đoàn viên, hội viên, học sinh, gia đình chính sách và hộ khó khăn với tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc Đặc khu Côn Đảo đang tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết để xây dựng Côn Đảo ngày càng văn minh, đáng sống.