Cử tri Đặc khu Côn Đảo kiến nghị nhiều vấn đề về y tế, giáo dục và an sinh

Tại hội nghị, Tổ 13 đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh thông tin đến cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời thông báo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc trước.

Tổ 13 đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri tại Đặc khu Côn Đảo

Hội nghị ghi nhận 15 ý kiến, tập trung vào những vấn đề thiết thực tại địa phương. Trong đó, cử tri đề cập chính sách chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; việc mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số tại khu dân cư và chế độ phụ cấp chưa đồng đều giữa các chức danh hội, đoàn thể ở khu dân cư.

Đại biểu HĐND Thành phố thông tin đến cử tri các nội dung tại hội nghị

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị cần nâng cao chất lượng xét xử của các cấp Tòa án; quan tâm xây dựng cơ chế thu hút nguồn lực trong lĩnh vực y tế và giáo dục nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân tại Đặc khu Côn Đảo.

Lãnh đạo địa phương trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền

Một trong những nội dung được cử tri đặc biệt quan tâm là chính sách hỗ trợ học sinh Côn Đảo tham gia các cuộc thi được tổ chức trong đất liền. Theo kiến nghị, việc tạo điều kiện để học sinh tham gia các sân chơi này sẽ giúp các em có thêm cơ hội giao lưu, cọ xát, phát triển năng lực, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại Đặc khu.

Các kiến nghị của cử tri được đại biểu HĐND Thành phố ghi nhận, tổng hợp

Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, lãnh đạo địa phương đã trực tiếp giải đáp tại hội nghị. Những kiến nghị còn lại được Tổ 13 đại biểu HĐND Thành phố ghi nhận, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng của Thành phố xem xét, giải quyết theo quy định.