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Xã hội

Cử tri Đặc khu Côn Đảo kiến nghị nhiều vấn đề về y tế, giáo dục và an sinh

THANH TÙNG, CÔNG HÒA, HOÀNG HIỀN, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Tại buổi tiếp xúc với 120 cử tri Đặc khu Côn Đảo, Tổ 13 đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 15 ý kiến, kiến nghị liên quan đến chính sách bồi thường, chuyển đổi số, chế độ phụ cấp và các giải pháp nâng cao chất lượng y tế, giáo dục tại địa phương.

Tại hội nghị, Tổ 13 đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh thông tin đến cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời thông báo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc trước.

Cử tri Đặc khu Côn Đảo kiến nghị nhiều vấn đề về y tế, giáo dục và an sinh - Ảnh 1.

Tổ 13 đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri tại Đặc khu Côn Đảo

Hội nghị ghi nhận 15 ý kiến, tập trung vào những vấn đề thiết thực tại địa phương. Trong đó, cử tri đề cập chính sách chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; việc mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số tại khu dân cư và chế độ phụ cấp chưa đồng đều giữa các chức danh hội, đoàn thể ở khu dân cư.

Cử tri Đặc khu Côn Đảo kiến nghị nhiều vấn đề về y tế, giáo dục và an sinh - Ảnh 2.

Đại biểu HĐND Thành phố thông tin đến cử tri các nội dung tại hội nghị

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị cần nâng cao chất lượng xét xử của các cấp Tòa án; quan tâm xây dựng cơ chế thu hút nguồn lực trong lĩnh vực y tế và giáo dục nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân tại Đặc khu Côn Đảo.

Cử tri Đặc khu Côn Đảo kiến nghị nhiều vấn đề về y tế, giáo dục và an sinh - Ảnh 3.

Lãnh đạo địa phương trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền

Một trong những nội dung được cử tri đặc biệt quan tâm là chính sách hỗ trợ học sinh Côn Đảo tham gia các cuộc thi được tổ chức trong đất liền. Theo kiến nghị, việc tạo điều kiện để học sinh tham gia các sân chơi này sẽ giúp các em có thêm cơ hội giao lưu, cọ xát, phát triển năng lực, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại Đặc khu.

Cử tri Đặc khu Côn Đảo kiến nghị nhiều vấn đề về y tế, giáo dục và an sinh - Ảnh 4.

Các kiến nghị của cử tri được đại biểu HĐND Thành phố ghi nhận, tổng hợp

Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, lãnh đạo địa phương đã trực tiếp giải đáp tại hội nghị. Những kiến nghị còn lại được Tổ 13 đại biểu HĐND Thành phố ghi nhận, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng của Thành phố xem xét, giải quyết theo quy định.

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