Số hóa tư liệu, lưu giữ ký ức lịch sử Côn Đảo

Hội sách Côn Đảo lần thứ hai năm 2026 chính thức khai mạc tại khu vực Di tích Nhà Công quán và Công viên đường Tôn Đức Thắng, Đặc khu Côn Đảo. Với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”, sự kiện hướng đến việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản lịch sử, đưa những câu chuyện về vùng đất này đến gần hơn với người dân và du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức công bố Tủ sách Côn Đảo chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”, đồng thời khởi động giai đoạn 1 của Thư viện số cùng chủ đề, liên kết với hệ thống Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Dịp này, Tủ sách lý luận chính trị gồm 142 nhan đề được trao tặng cho Đặc khu Côn Đảo. Trung tướng Châu Văn Mẫn - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cựu tù chính trị Côn Đảo - cũng trao tặng sách, góp thêm tư liệu quý phục vụ công tác lưu giữ và trao truyền ký ức lịch sử.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội sách Côn Đảo lần thứ hai năm 2026 chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”

Hội Nhà báo Việt Nam - Văn phòng đại diện phía Nam phối hợp Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ trao tặng bản sao các ấn phẩm về Côn Đảo đang được lưu giữ tại thư viện của Viện. Báo Tuổi Trẻ trao 40 suất học bổng, tổng trị giá 200 triệu đồng, dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Đặc khu Côn Đảo.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, một trong những hoạt động trọng tâm là thu thập tài liệu từ các cựu tù chính trị, cơ quan báo chí, viện nghiên cứu, trung tâm lưu trữ và người dân. Nguồn tư liệu này sẽ được số hóa, xây dựng thành thư viện số để phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về Côn Đảo của người dân trong nước và quốc tế.

Các đại biểu cùng tăng ni tham quan khu vực trưng bày sách và tư liệu lịch sử dưới tán cây cổ thụ tại không gian Di tích Nhà Công quán và Công viên đường Tôn Đức Thắng, Đặc khu Côn Đảo

Sau gần 7 tháng vận động, Ban Tổ chức đã tiếp nhận gần 1.200 tài liệu, gồm sách in và sách điện tử từ các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, trường đại học, viện nghiên cứu và các cựu tù chính trị. Đây là nguồn tư liệu quan trọng góp phần hình thành kho lưu trữ về vùng đất giàu giá trị lịch sử, văn hóa này.

Lan tỏa văn hóa đọc đến thế hệ trẻ tại Côn Đảo

Điểm nhấn xuyên suốt hội sách năm nay là tác phẩm Những lá thư thời chiến Việt Nam do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành. Qua những bức thư lưu giữ tình cảm gia đình, lòng yêu nước, lý tưởng sống và khát vọng hòa bình, độc giả có dịp cảm nhận sâu sắc hơn về tâm tư, tình cảm của một thế hệ đã sống và chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các nữ độc giả mặc áo dài truyền thống cùng cán bộ, chiến sĩ chăm chú tìm đọc các ấn phẩm lịch sử, tư liệu Những lá thư thời chiến Việt Nam và những vần thơ của cựu tù chính trị Côn Đảo tại không gian trưng bày

Đối với du khách Nguyễn Thị Hồng Thương, hội sách là dịp để người trẻ tiếp cận những kiến thức lịch sử, hiểu hơn về quá khứ hào hùng của cha ông. Từ đó, mỗi người có thêm động lực nỗ lực trong học tập, công việc và cuộc sống, xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ đi trước.

Em Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh - học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu - Đặc khu Côn Đảo Và cũng nhờ lễ hội sách này, chúng con hình thành được thêm văn hóa đọc, một nét đẹp rất giản dị bình dân mà từ đó hình thành nên kiến thức cho tụi con. Con cũng mong có thêm nhiều lễ hội nữa để cho mọi người có thể trải nghiệm nhiều nét đẹp đặc sắc hơn về Côn Đảo cũng như giúp Côn Đảo ngày càng phát triển hơn, giúp chung con hiểu thêm về đảo.

Diễn ra từ ngày 19 đến 22/11/2026, Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” không chỉ là không gian giao lưu, tiếp cận tri thức mà còn là dịp ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng, tri ân các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trước lễ khai mạc, các đại biểu đã đến viếng, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo.

Thông qua các hoạt động trưng bày, trao tặng sách và phát triển thư viện số, hội sách góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, khơi dậy niềm tự hào và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ.