Trực tiếp Quần vợt - 21g ngày 26/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Môn Quần vợt được tổ chức từ ngày 19/11 đến 30/11/2026 tại CLB Phú Thọ, số 215A Lý Thường Kiệt, phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh. Các vận động viên tranh tài ở 7 nội dung gồm: đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Kính mời quý khán giả theo dõi trực tiếp môn Quần vợt lúc 21g ngày 26/11 trên các nền tảng truyền thông của HTV. Cùng cập nhật những diễn biến hấp dẫn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.