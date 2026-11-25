Đưa di sản văn hóa đến gần học sinh bằng trải nghiệm thực tế

Trường Tiểu học Khai Minh, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh, chủ động tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Những tiết mục âm nhạc dân tộc với sự tham gia của cả giáo viên và học sinh góp phần tạo không gian giao lưu gần gũi, giúp học sinh tiếp cận di sản văn hóa bằng nhiều hình thức sinh động.

Chương trình “Âm vang di sản - Giai điệu quê hương” tại Trường Tiểu học Khai Minh góp phần đưa nghệ thuật truyền thống vào đời sống học đường

Ông Hồ Quang Tuấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khai Minh, cho biết, thay vì tiếp nhận kiến thức một chiều, học sinh được chủ động khám phá di sản văn hóa bằng cảm xúc và sự tương tác thông qua các hoạt động biểu diễn, giao lưu và trải nghiệm nghệ thuật.

Thông qua những làn điệu dân ca và thanh âm của các nhạc cụ truyền thống, học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu về lịch sử, phong tục, tập quán và đời sống tinh thần của người Việt. Đây cũng là cách giúp các em nhận diện bản sắc văn hóa dân tộc và hình thành ý thức trân trọng những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Trải nghiệm nhạc cụ dân tộc giúp học sinh chủ động tìm hiểu và cảm nhận những giá trị của nghệ thuật truyền thống

Bà Hoàng Thị Nhung - Giáo viên Trường Tiểu học Khai Minh chia sẻ: “Khi thầy cô cùng học sinh cất lên những làn điệu dân ca, cùng biểu diễn nhạc cụ dân tộc và chia sẻ tình yêu nghệ thuật, khoảng cách giữa di sản với thế hệ trẻ dần được thu hẹp”.

Ngoài tiếp nhận kiến thức, học sinh được trực tiếp tham gia biểu diễn và chia sẻ niềm yêu thích nghệ thuật với bạn bè. Em Trần Khánh Thy - Học sinh Trường Tiểu học Khai Minh, bày tỏ: “Khi được biểu diễn âm nhạc dân tộc với thầy cô, em thấy rất yêu loại hình nghệ thuật truyền thống”.

Nuôi dưỡng tình yêu di sản trong đời sống hiện đại

Trước sức ảnh hưởng ngày càng lớn của âm nhạc quốc tế, các loại hình giải trí hiện đại và nền tảng số, việc tạo sức hấp dẫn cho nghệ thuật truyền thống đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác giáo dục di sản trong trường học.

Thay vì giới hạn việc tìm hiểu văn hóa dân tộc trong các giờ học lý thuyết, những hoạt động mang tính tương tác và trải nghiệm giúp học sinh tiếp cận di sản theo cách phù hợp với sở thích, tâm lý và khả năng cảm thụ của lứa tuổi.

Bà Nguyễn Thị Bạch Phượng - Giáo viên Trường Tiểu học Khai Minh nhận định: “Muốn học sinh yêu thích và chủ động tìm hiểu nghệ thuật truyền thống, cần có những phương thức tiếp cận phù hợp với tâm lý lứa tuổi, sở thích và khả năng cảm thụ của các em”.

Đưa âm nhạc dân tộc vào các hoạt động giáo dục là một trong những phương thức góp phần gìn giữ và tiếp nối di sản văn hóa trong đời sống hiện đại

Việc lồng ghép âm nhạc dân tộc vào các hoạt động học đường vừa góp phần đa dạng hóa hình thức giáo dục, vừa tạo điều kiện để những giá trị truyền thống hiện diện trong đời sống thường ngày của học sinh.

Từ những tiết mục biểu diễn và giờ trải nghiệm nghệ thuật tại trường học, tình yêu di sản được hình thành thông qua sự tiếp xúc, thực hành và cảm nhận của chính các em. Đây là nền tảng để thế hệ trẻ không chỉ tiếp nhận mà còn chủ động gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa các giá trị di sản văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại.