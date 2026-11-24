Vietnam Airlines đưa nghệ thuật truyền thống lên chuyến bay di sản

Sáng 23/11, trên chuyến bay VN210 từ TP. Hồ Chí Minh đi Hà Nội của hãng Vietnam Airlines, hành khách có dịp thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự xuất hiện bất ngờ của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc.

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc biểu diễn các ca khúc về quê hương, đất nước trên chuyến bay VN210 của Vietnam Airlines

Nữ ca sĩ trình diễn hai ca khúc “Việt Nam tinh hoa” và “Rạng ngời Văn hóa Việt Nam”, gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về bản sắc dân tộc qua những giai điệu giàu cảm xúc.

Bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế La Sen Vũ được trình diễn ngay trên chuyến bay di sản của Vietnam Airlines

Bên cạnh âm nhạc, không gian chuyến bay còn trở nên đặc biệt với màn trình diễn bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế La Sen Vũ.

Hành khách quốc tế thích thú khi được trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa Việt Nam thông qua màn trình diễn áo dài

Những thiết kế mang đậm tinh thần truyền thống góp phần tôn vinh vẻ đẹp tà áo dài Việt Nam, đồng thời giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của dân tộc đến hành khách trong nước và quốc tế.

Vietnam Airlines lan tỏa bản sắc văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế

Bà Florence Cavalier - Du khách đến từ Pháp bày tỏ sự thích thú khi được chiêm ngưỡng những thiết kế áo dài ngay trên chuyến bay. Bà cho biết áo dài là trang phục tuyệt vời, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và cũng nhận được nhiều tình cảm yêu mến tại Pháp.

Vietnam Airlines trao tặng hành khách những món quà mang dấu ấn văn hóa nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Không chỉ có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, Vietnam Airlines còn dành tặng hành khách những món quà mang dấu ấn văn hóa, góp phần tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ trong suốt hành trình.

Chuyến bay di sản góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam đến gần hơn với hành khách trong nước và quốc tế

Thông qua chuyến bay di sản, Vietnam Airlines mong muốn đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đồng thời lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Đây cũng là cách kết nối những trải nghiệm hàng không với hoạt động quảng bá văn hóa, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương và niềm tự hào về bản sắc Việt.