Khi di sản bước lên sân khấu hiện đại

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn đã được tổ chức tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các địa phương. Thay vì chỉ giới thiệu di sản trong những không gian biểu diễn chuyên biệt, các chương trình đưa nghệ thuật truyền thống đến với đông đảo khán giả thông qua hình thức concert hiện đại.

Tại Hà Nội, concert quốc gia “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra tối 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, với chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”. Chương trình được xây dựng như một hành trình kết nối các giá trị văn hóa từ truyền thống đến hiện đại, dự kiến quy tụ khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia trình diễn.

Sân khấu lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và hình tượng chim Lạc, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại để tái hiện những sắc thái văn hóa trải dài từ Bắc vào Nam. Tiếng phách ca trù, câu quan họ Kinh Bắc, dân ca ví giặm, đàn tính, cồng chiêng Tây Nguyên, nhã nhạc cung đình Huế và đờn ca tài tử Nam Bộ được phối khí mới, đặt cạnh phần trình diễn của nhiều nghệ sĩ như Tùng Dương, Quốc Thiên, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Hoàng Thùy Linh và Noo Phước Thịnh.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội (Ảnh: BTC)

Trước đó, concert “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn” tại Thái Nguyên cũng thu hút hơn 30.000 khán giả. Chương trình cho thấy sức hấp dẫn của những sự kiện âm nhạc kết hợp tinh thần tự hào dân tộc với ngôn ngữ biểu diễn đương đại.

Tại TP. Hồ Chí Minh, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam được triển khai tại nhiều không gian công cộng. Phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành điểm hẹn của các chương trình giao lưu, trình diễn hát bội, cải lương, nghệ thuật các dân tộc, đờn ca tài tử và giới thiệu sản phẩm thủ công. Chương trình nghệ thuật cầu truyền hình trực tiếp tối 24/11 kết nối ba địa điểm gồm phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng tại Vũng Tàu.

Nghệ thuật tuồng cổ được giới thiệu trong các hoạt động văn hóa, du lịch tại TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: TTXVN)

Kết nối công chúng, mở hướng phát triển công nghiệp văn hóa

Xu hướng đưa di sản lên sân khấu lớn không chỉ xuất hiện trong các chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa mà còn tạo sức hút ở thị trường giải trí. Hai đêm concert “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh trong tháng 10 thu hút gần 100.000 khán giả. Đáng chú ý, chương trình “Cội nguồn” kết hợp dân ca Huế, dân ca Nam Bộ, chèo, cải lương, văn hóa Tày và truyền thuyết dân gian với pop, rap, hip-hop cùng công nghệ sân khấu hiện đại.

Sự kết hợp này tạo cơ hội để khán giả trẻ tiếp cận những chất liệu nghệ thuật truyền thống trong một không gian gần gũi với thị hiếu đương đại. Theo thông tin từ Ban tổ chức được Báo Tin tức dẫn lại, hai đêm diễn tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 5 và 6/12 tại Hưng Yên đã bán hết vé chỉ sau 88 phút mở bán chính thức.

Các chương trình concert quy mô lớn đang trở thành không gian kết nối âm nhạc đương đại với những giá trị văn hóa truyền thống (Ảnh: BTC)

Theo NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, các chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo nghệ sĩ. Đây là điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò của nghệ thuật trong việc giới thiệu, quảng bá bản sắc dân tộc đến công chúng.

Tuy nhiên, đưa di sản lên sân khấu lớn không chỉ dừng lại ở việc sử dụng trang phục, nhạc cụ hay hình ảnh truyền thống làm yếu tố trang trí. Điều quan trọng là người thực hiện phải hiểu đúng giá trị nguyên bản, lựa chọn cách thể hiện phù hợp và tôn trọng đặc trưng của từng loại hình nghệ thuật. Việc làm mới cần giúp di sản dễ tiếp cận hơn nhưng không làm mất đi bản sắc vốn có.

Khi được đầu tư bài bản, concert có thể trở thành cầu nối giữa nghệ nhân, nghệ sĩ và công chúng, tạo thêm cơ hội quảng bá văn hóa, du lịch và phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa. Sức sống của concert Việt vì thế không chỉ nằm ở quy mô sân khấu hay số lượng khán giả, mà còn ở khả năng đưa những giá trị văn hóa dân tộc tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Nguồn: TTXVN