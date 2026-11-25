Sôi nổi những màn tranh tài tại bi sắt An Sơn Miếu

Trong khuôn khổ Lễ hội truyền thống Lễ giỗ Bà Phi Yến lần thứ 241, giải bi sắt đặc khu Côn Đảo diễn ra tại Di tích An Sơn Miếu. Đặc biệt, giải đấu thu hút gần 50 vận động viên tham gia.

Các vận động viên đến từ nhiều khu dân cư, cơ quan và đơn vị trên địa bàn. Ngoài ra, giải còn có sự tham gia của lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các câu lạc bộ bi sắt

Tại giải, các vận động viên tranh tài ở hai nội dung bộ đôi và bộ ba. Trong đó, các đội thi đấu theo hình thức nam, nữ hoặc kết hợp nam nữ. Những màn so tài diễn ra sôi nổi, thu hút sự quan tâm của người tham dự.

Thông qua hoạt động này, các vận động viên có dịp giao lưu và trao đổi kinh nghiệm. Giải đấu cũng tạo sân chơi thể thao lành mạnh cho người dân địa phương.

Bi sắt góp phần gắn kết cộng đồng

Bi sắt là môn thể thao phù hợp với nhiều lứa tuổi. Bộ môn này giúp người chơi rèn luyện sức khỏe và tăng cường sự khéo léo. Đồng thời, hoạt động thi đấu còn tạo không khí vui tươi trong đời sống cộng đồng.

Đặc biệt, việc tổ chức giải trong khuôn khổ Lễ giỗ Bà Phi Yến góp phần làm phong phú các hoạt động lễ hội. Qua đó, người dân và du khách có thêm cơ hội tham gia những hoạt động văn hóa, thể thao tại Côn Đảo.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã tiến hành trao thưởng cho các đội đạt thành tích

Cơ cấu giải thưởng gồm một giải Nhất, một giải Nhì, một giải Ba và hai giải Phong trào. Đây là sự ghi nhận dành cho tinh thần thi đấu và nỗ lực của các vận động viên.

Kính mời quý khán giả xem thêm tại link:

https://youtu.be/zsN4btmHhbE?si=7idBzShdKX6zy7Db