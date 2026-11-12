Sáng tạo tiểu cảnh từ rác thải tái chế: Dấu ấn du lịch xanh tại Bảo tàng Côn Đảo

Không chỉ là nơi lưu giữ những dấu tích lịch sử hào hùng của dân tộc, Bảo tàng Côn Đảo còn đang trở thành một không gian lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường. Từ việc hạn chế rác thải nhựa đến tận dụng vật liệu tái chế, những hành động thiết thực tại đây đang góp phần đưa kinh tế tuần hoàn đến gần hơn với mỗi người dân và du khách.

Xây dựng không gian tham quan "nói không" với rác thải nhựa

Đến với Bảo tàng Côn Đảo, bên cạnh việc tìm hiểu về lịch sử đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước qua các giai đoạn, du khách còn được trực tiếp tuyên truyền về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững.

Không gian mặt tiền xanh, sạch, đẹp của Bảo tàng Côn Đảo - điểm nhấn tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa và bảo vệ môi trường

Chị Trần Thị Vịnh - Thuyết minh viên Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ: "Đơn vị đã tuyên truyền cho nhân dân và du khách khi tham quan bảo tàng và các điểm di tích không sử dụng túi nilon, rác thải nhựa. Đặc biệt tại bảo tàng, đơn vị cũng đã bố trí khu vực để du khách gửi đồ ăn, thức uống trước khi vào tham quan. Ngoài ra, đơn vị còn tìm kiếm những vật dụng tái chế để trang trí các tiểu cảnh trong khuôn viên".

Sáng tạo tiểu cảnh từ phế liệu, tạo điểm nhấn cảnh quan di tích

Không dừng lại ở việc nhắc nhở hay bố trí các điểm thu gom rác tái chế, bảo tàng còn tận dụng chính không gian tham quan để truyền tải thông điệp sống xanh. Nhiều vật liệu tưởng chừng đã bỏ đi đang được tái sử dụng, trở thành những sản phẩm trang trí trực quan và gần gũi với du khách.

Trên tuyến đường nối từ bảo tàng đến khu nhà tù, những chiếc lốp xe cũ, vỏ lon, chai nhựa, ống hút được tái sử dụng, sáng tạo thành các mô hình trang trí sinh động. Không chỉ làm đẹp cảnh quan, mỗi sản phẩm còn là một thông điệp trực quan về việc thay đổi thói quen tiêu dùng, giảm thiểu rác thải nhựa trong đời sống.

Du khách tham quan không gian trưng bày lịch sử và lắng nghe hướng dẫn về quy định không sử dụng túi nilon, rác thải nhựa tại di tích

Anh Nguyễn Văn Hải - Nhân viên Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo chia sẻ về quá trình thực hiện: "Vào thời gian rảnh thứ Bảy, Chủ nhật và những lúc ngoài giờ làm việc, chúng tôi đi xin những chiếc lốp xe cũ ở các xưởng sửa chữa ô tô rồi chở về, sau đó tận dụng thời gian rảnh để tự tay thiết kế và chế tác".

Những mô hình trang trí độc đáo này đã nhanh chóng tạo sức hút đối với khách tham quan. Chị Phạm Thị Minh Anh — Du khách đến từ Hà Nội bày tỏ sự thích thú: "Chúng tôi rất ấn tượng với lối đi từ Bảo tàng sang Chuồng Cọp Pháp, những chiếc lốp xe tái chế được sắp đặt khéo léo giúp cảnh quan trên lối đi trở nên đẹp và sinh động hơn hẳn" .

Du khách thích thú chụp ảnh lưu niệm tại khu vực cổng chào và tiểu cảnh lốp xe tái chế trên lối đi sang Chuồng Cọp Pháp

Với những cách làm cụ thể và sáng tạo, Bảo tàng Côn Đảo đang từng bước lan tỏa trách nhiệm bảo vệ môi trường đến cộng đồng. Gìn giữ một di tích lịch sử không chỉ là bảo tồn những giá trị của quá khứ, mà còn là chung tay xây dựng một Côn Đảo xanh, sạch và phát triển bền vững.



