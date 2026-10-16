HTV khai trương Trung tâm tại Côn Đảo, tăng cường thông tin tuyên truyền từ cơ sở
(HTV) - Ngày 16/10, Đài HTV khai trương Trung tâm HTV tại Côn Đảo, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực tác nghiệp và triển khai nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền tại địa bàn.
TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện chùm ca não mô cầu trường học, một học sinh tử vongSức khỏe 19:51 16/10/2026
Ngày 16/10, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh thông tin về chùm ca bệnh não mô cầu liên quan đến 3 học sinh tại một trường THCS trên địa bàn, trong đó có một trường hợp tử vong.
Thay lời muốn nói tháng 10 - Một tấm vé, nhiều điều muốn nóiShow nổi bật 15:43 16/10/2026
(HTV) - Lần đầu mở bán vé sau 26 năm đồng hành cùng khán giả, "Thay lời muốn nói" tháng 10/2026 nhận được sự ủng hộ của những người yêu âm nhạc. Mỗi tấm vé không chỉ mở ra cơ hội thưởng thức chương trình trực tiếp, mà còn góp thêm nguồn lực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Gửi những người đang miệt mài tìm lại tên AnhXã hội 13:34 16/10/2026
(HTV) - Trên hành trình 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, những lời nhắn gửi từ người dân không chỉ là sự động viên dành cho các cán bộ, chiến sĩ, mà còn gửi gắm niềm mong mỏi đưa những người đã hy sinh vì Tổ quốc trở về với tên tuổi và gia đình sau nhiều thập kỷ.
Từ khối thép ngàn tấn đến nhịp cầu nối hai bờ sông Sài GònXã hội 05:00 16/10/2026
(HTV) - Rạng sáng 16/10, tổ hợp kết cấu cầu chính cùng hệ khung đỡ cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, nặng khoảng 3.400 tấn, đã được hạ thủy xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên, khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh.
Mái ấm gia đình Việt 2026 - Tập 33: Mâu Thủy, Đạt Long Vinh
Trước hoàn cảnh của các em nhỏ "Mái ấm gia đình Việt" tập 33, MC Đại Nghĩa, Á hậu Mâu Thủy và ca sĩ Đạt Long Vinh đều không giấu được sự nghẹn ngào.
Mái ấm gia đình Việt 2026 - Tập 32: Sam, Tiến Luật 13:47 DD/10/2026
“Thiếu phụ Nam Xương” qua ngôn ngữ sân khấu cải lươngVăn hóa - Giải trí 19:36 16/10/2026
(HTV) - Từ trang văn học đến sân khấu cải lương, bi kịch của nàng Vũ Nương trong tác phẩm Thiếu phụ Nam Xương được tái hiện trong chương trình “Ngân mãi Chuông vàng” tháng 10. Câu chuyện về người phụ nữ thủy chung nhưng chịu nỗi oan khuất nghiệt ngã được chuyển tải qua lời ca, diễn xuất và những lớp diễn giàu cảm xúc.
Song Min-ho phải tái thực hiện nghĩa vụ phục vụ cộng đồngVăn hóa - Giải trí 17:10 16/10/2026
(HTV) - Cục Quản lý Nhân lực Quân sự Hàn Quốc đang xem xét thủ tục để Song Min-ho, cựu thành viên WINNER, tiếp tục thực hiện nghĩa vụ phục vụ cộng đồng. Động thái này được đưa ra sau khi bản án sơ thẩm đối với nam ca sĩ có hiệu lực.
Yoo Hae-jin được gỡ biện pháp bảo vệ, cảnh sát bác cáo buộc ưu ái người nổi tiếngVăn hóa - Giải trí 16:25 16/10/2026
(HTV) - Cảnh sát Seoul đã chấm dứt biện pháp bảo vệ diễn viên Yoo Hae-jin theo yêu cầu từ phía nam diễn viên. Trước những ý kiến cho rằng người nổi tiếng được ưu ái, lãnh đạo cơ quan cảnh sát khẳng định việc bảo vệ được quyết định dựa trên đánh giá an toàn.
Thay lời muốn nói tháng 10 - Một tấm vé, nhiều điều muốn nóiShow nổi bật 15:43 16/10/2026
(HTV) - Lần đầu mở bán vé sau 26 năm đồng hành cùng khán giả, "Thay lời muốn nói" tháng 10/2026 nhận được sự ủng hộ của những người yêu âm nhạc. Mỗi tấm vé không chỉ mở ra cơ hội thưởng thức chương trình trực tiếp, mà còn góp thêm nguồn lực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Tin mới
AC Milan thắng Salzburg 4-0, Cissé lập hat-trick tại Europa LeagueThể thao 21:58 16/10/2026
AC Milan đánh bại Red Bull Salzburg 4-0 ở lượt trận thứ hai Europa League 2026–2027. Alphadjo Cissé ghi ba bàn, giúp đại diện Italia giành chiến thắng đầu tiên tại giải đấu mùa này.
AFC Champions League 2: Phnom Penh Crown gây bất ngờThể thao 21:54 16/10/2026
AFC Champions League 2 chứng kiến những kết quả đáng chú ý ở lượt trận thứ hai, trong đó Phnom Penh Crown thắng Gangwon ngay trên sân khách, còn PKR Svay Rieng cầm hòa Thân Hoa Thượng Hải.
Ostapenko ngược dòng vào bán kết Vũ Hán mở rộngThể thao 21:51 16/10/2026
Jelena Ostapenko vượt qua Diana Shnaider sau màn ngược dòng ở set đầu tiên, qua đó lần thứ hai trong sự nghiệp giành quyền vào bán kết Vũ Hán mở rộng.
Alexander Zverev vào bán kết Thượng Hải MastersThể thao 21:37 16/10/2026
Alexander Zverev tiếp tục duy trì phong độ ổn định khi đánh bại Alex de Minaur với tỉ số 6-4, 6-4 để giành quyền vào bán kết Thượng Hải Masters.
Mái ấm gia đình Việt 2026 - Tập 33: Mâu Thủy, Đạt Long VinhShow nổi bật 21:00 16/10/2026
Trước hoàn cảnh của các em nhỏ "Mái ấm gia đình Việt" tập 33, MC Đại Nghĩa, Á hậu Mâu Thủy và ca sĩ Đạt Long Vinh đều không giấu được sự nghẹn ngào.
Dự báo thời tiết ngày 17/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơiĐời sống 20:28 16/10/2026
(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, dự báo thời tiết ngày 17/10/2026 TP. Hồ Chí Minh Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Indonesia: Chạy đua cứu đười ươi hoang dã khỏi "biển lửa"Thế giới 20:28 16/10/2026
(HTV) - Thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất trong một thập niên này đang ảnh hưởng môi trường sống của nhiều loài động vật hoang dã trên đảo Borneo, trong đó có các loài đười ươi quý hiếm. Các chuyên gia bảo tồn Indonesia đang nỗ lực giải cứu các cá thể này.
Các địa phương đồng loạt triển khai nhiều giải pháp phòng chống ngập | Thời sự HTV ngày 16/10/2026Thời sự 20:27 16/10/2026
(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 16/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.
Tesla giới thiệu phiên bản thiết kế lại của RoadsterThế giới 20:26 16/10/2026
(HTV) - Ngày 15/10, Tesla giới thiệu phiên bản thiết kế lại của mẫu xe thể thao điện Roadster tại cơ sở thử nghiệm SpaceX ở McGregor, bang Texas của Mỹ. Mẫu xe 2 chỗ ngồi tích hợp nhiều công nghệ khác thường... thậm chí là bất thường, mẫu xe này dự kiến bắt đầu sản xuất vào năm 2028.
Hãng Citroën hồi sinh mẫu xe 2 mã lực huyền thoại chạy điệnThế giới 20:26 16/10/2026
(HTV) - Hãng xe Pháp Citroën dự kiến đưa mẫu xe 2CV huyền thoại trở lại thị trường vào năm 2028 với phiên bản chạy điện, giá dự kiến dưới 15.000 euro. Thiết kế gợi nhớ nguyên bản đang nhận được nhiều phản hồi tích cực tại Pháp.
Indonesia: Chạy đua cứu đười ươi hoang dã khỏi "biển lửa"Thế giới
(HTV) - Thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất trong một thập niên này đang ảnh hưởng môi trường sống của nhiều loài động vật hoang dã trên đảo Borneo, trong đó có các loài đười ươi quý hiếm. Các chuyên gia bảo tồn Indonesia đang nỗ lực giải cứu các cá thể này.
Tesla giới thiệu phiên bản thiết kế lại của RoadsterThế giới
(HTV) - Ngày 15/10, Tesla giới thiệu phiên bản thiết kế lại của mẫu xe thể thao điện Roadster tại cơ sở thử nghiệm SpaceX ở McGregor, bang Texas của Mỹ. Mẫu xe 2 chỗ ngồi tích hợp nhiều công nghệ khác thường... thậm chí là bất thường, mẫu xe này dự kiến bắt đầu sản xuất vào năm 2028.
Hãng Citroën hồi sinh mẫu xe 2 mã lực huyền thoại chạy điệnThế giới
(HTV) - Hãng xe Pháp Citroën dự kiến đưa mẫu xe 2CV huyền thoại trở lại thị trường vào năm 2028 với phiên bản chạy điện, giá dự kiến dưới 15.000 euro. Thiết kế gợi nhớ nguyên bản đang nhận được nhiều phản hồi tích cực tại Pháp.
Đức Giáo hoàng Leo XIV hiện có thể ăn uống, đi bộ sau ca mổThế giới
(HTV) - Đức Giáo hoàng Leo XIV đang tiếp tục điều trị ngày thứ 3 tại bệnh viện Gemelli ở Rome, Italia sau ca phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải. Hãng tin AP dẫn thông cáo từ Vatican cho biết Ngài hiện đã có thể ăn uống, đi bộ và đang tiếp nhận vật lý trị liệu hô hấp.
Houthi tấn công dinh tổng thống YemenThế giới
(HTV) - Ngày 15/10, chính phủ Yemen được Ả Rập Xê-út hậu thuẫn cho biết nhóm vũ trang Houthi đã tập kích dinh tổng thống ở thành phố Aden, miền Nam Yemen. Đây là vụ tấn công đầu tiên nhắm vào địa điểm này kể từ khi xung đột giữa Houthi và Ả Rập Xê-út bùng phát trở lại.
Kênh phủ sóng tại TP Hồ Chí Minh và bán kính 10 tỉnh lân cận.
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Các địa phương đồng loạt triển khai nhiều giải pháp phòng chống ngập | Thời sự HTV ngày 16/10/2026Thời sự
(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 16/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.
Tin tức nổi bật ngày 16/10/2026 có gì?Thời sự
(HTV) - Rạng sáng nay 16/10, tổ hợp kết cấu cầu chính cùng hệ khung đỡ nặng khoảng 3.400 tấn đã được hạ thủy xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên. Công đoạn này đánh dấu bước chuyển sang vận chuyển đường thủy để chuẩn bị đưa nhịp cầu về vị trí lắp đặt, hướng tới mục tiêu hợp long vào ngày 21/10 tới đây.
TP. Hồ Chí Minh: Xe tải cán người, tài xế kéo nạn nhân ra khỏi gầm rồi bỏ điThời sự
(HTV) - Vụ việc xe tải cán người bỏ chạy xảy ra rạng sáng 15/10 tại phường Tân Hiệp khiến một phụ nữ tử vong. Đáng chú ý, sau va chạm, tài xế xuống kéo nạn nhân ra khỏi gầm rồi lập tức tăng ga rời hiện trường. Cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt.
Phường Chợ Quán kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 16/10/2026Thời sự
Thời sự trưa HTV - Ngày 16/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.
Điều chỉnh giao thông đường Trường Chinh để giảm ùn tắc | 60 Giây Sáng ngày 16/10/2026Thời sự
(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 16/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.
Cận cảnh công tác chuẩn bị hạ thủy kết cấu vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài GònThời sự
(HTV) - Tối 15/10, tại Nhà máy Đại Dũng, phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh, các đơn vị thi công khẩn trương kiểm tra thiết bị, phương tiện và hệ thống giá đỡ, chuẩn bị đưa kết cấu vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn xuống sà lan, vận chuyển về vị trí lắp dựng tại trung tâm Thành phố.
TP. Hồ Chí Minh đề xuất tháo gỡ rào cản tiếp cận hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừaKinh tế
(HTV) - TP. Hồ Chí Minh kiến nghị hoàn thiện chính sách hỗ trợ chi phí tư vấn, đơn giản hóa thủ tục và ứng dụng công nghệ, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận dịch vụ pháp lý thuận lợi hơn.
Bắt sóng thị trường 16/10: VN-Index thủng mốc 1.700 điểm, xăng trong nước giảm mạnh | NewZMoneyShow nổi bật
(HTV) - Cập nhật thị trường 16/10: VN-Index ghi nhận phiên giảm thứ bảy liên tiếp, chính thức thủng mốc tâm lý 1.700 điểm, đóng cửa tại 1.698,35 điểm. Đáng chú ý trên thị trường năng lượng, giá xăng dầu trong nước vừa có đợt điều chỉnh giảm mạnh từ chiều ngày 15/10.
Đánh thức tiềm năng du lịch từ kết nối di sản | Vươn Khơi - Ngày 15/10/2026Kinh tế
(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 15/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.
Tín dụng xanh tăng trưởng nhưng doanh nghiệp vẫn khó tiếp cậnSức khỏe
(HTV) - Tín dụng xanh tại Việt Nam còn gặp rào cản về tiêu chí xác nhận và chi phí thẩm định. Tại hội thảo ở Hà Nội, doanh nghiệp và chuyên gia đề xuất cải thiện qua chuẩn hóa hồ sơ, đo lường giảm phát thải và đa dạng hóa nguồn vốn.
Thay lời muốn nói tháng 10 - Một tấm vé, nhiều điều muốn nóiShow nổi bật 15:43 16/10/2026
(HTV) - Lần đầu mở bán vé sau 26 năm đồng hành cùng khán giả, "Thay lời muốn nói" tháng 10/2026 nhận được sự ủng hộ của những người yêu âm nhạc. Mỗi tấm vé không chỉ mở ra cơ hội thưởng thức chương trình trực tiếp, mà còn góp thêm nguồn lực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Từ khối thép ngàn tấn đến nhịp cầu nối hai bờ sông Sài GònXã hội 05:00 16/10/2026
(HTV) - Rạng sáng 16/10, tổ hợp kết cấu cầu chính cùng hệ khung đỡ cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, nặng khoảng 3.400 tấn, đã được hạ thủy xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên, khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh.
NRTG: Trung Quốc và Châu Âu tránh leo thang căng thẳng thương mạiThế giới 20:28 15/10/2026
(HTV) - Trung Quốc chấp nhận hạn chế xuất khẩu xe hybrid sang EU, đánh dấu bước ngoặt hạ nhiệt nguy cơ bùng nổ cuộc chiến thương mại toàn diện.
Ekip HTV hoàn thành trực tiếp Lễ viếng, lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị RiêngChuyện chúng tôi 21:39 14/10/2026
(HTV) - Sáng 14/10, chương trình truyền hình trực tiếp “Lễ viếng, Lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” được thực hiện trên kênh HTV9 và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM.
Làn sóng xanh: "Trễ giờ cơm” và CongB góp mặt trong BXH tuần đầu tháng 10
(HTV) - Bảng xếp hạng Làn sóng xanh tuần đầu tháng 10 ghi nhận sự xuất hiện của “Trễ giờ cơm” và CongB, hứa hẹn thêm những diễn biến đáng chú ý khi cuộc đua âm nhạc năm 2026 bước vào giai đoạn cuối.
Làn sóng xanh: “Tìm em” tiếp tục thống trị 11 tuần Quán quân, tân binh “Sau hình bóng ấy” chính thức gia nhập đường đua BXH
(HTV) - Làn sóng xanh tuần 5 tháng 9 chứng kiến “Tìm em” tiếp tục giữ ngôi Quán quân tuần thứ 11 liên tiếp, trong khi “Sau hình bóng ấy” lần đầu góp mặt Top 10. Đáng chú ý, hàng loạt ca khúc từ Tinh Hà Say Hi vẫn bền bỉ trụ hạng, tạo nên diện mạo sôi động cho BXH khi năm 2026 bước vào chặng nước rút.
Làn sóng xanh: “Tìm em” giữ ngôi Quán quân 10 tuần liên tiếp, 2 tân binh “Thử lòng quân tử” và “Thêu hoa dệt gấm” cùng khuấy động BXH
(HTV) - Làn sóng xanh tuần 4 tháng 9 tiếp tục nóng lên với những màn bứt phá đáng chú ý. “Tìm em” giữ chuỗi Quán quân 10 tuần liên tiếp; “Xương rồng” trở lại vị trí Á quân, trong khi 2 tân binh “Thử lòng quân tử” và “Thêu hoa dệt gấm” lần lượt đổ bộ Top 10, khiến cuộc đua thêm phần sôi động.
Làn sóng xanh: Hngle giữ Top 1 với “Tìm em” và loạt ca khúc “Tinh Hà Say Hi” phủ sóng Top 10 BXH
(HTV) - Làn sóng xanh: BXH tuần 3 tháng 9 tiếp tục chứng kiến màn đua đáng chú ý giữa Hngle và Phương Mỹ Chi khi “Tìm em” giữ vững ngôi đầu, trong khi “Thiên đường với người thương” tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2. Đáng chú ý, Hngle còn có “Không buông” tiến lên Top 6 sau 28 tuần trụ hạng.
Làn sóng xanh: "Tìm em" trở lại Top 1, "Laviem" xuất hiện trong BXH
(HTV) - Làn sóng xanh: BXH tuần 2 tháng 9 ghi nhận sự xuất hiện của "Laviem" cùng loạt ca khúc mới từ "Tinh Hà Say Hi". Trong khi đó, “Tìm em” của Hngle và Bảo Anh trở lại vị trí Top 1.
Làn sóng xanh: BXH tuần 1 tháng 9 - Loạt ca khúc giữ vững vị trí trên bảng xếp hạng
(HTV) - Làn sóng xanh tuần đầu tiên của tháng 9 tiếp tục ghi nhận sự ổn định của nhiều ca khúc quen thuộc. Những giai điệu được khán giả yêu thích vẫn duy trì thứ hạng, trong khi cuộc đua ở các vị trí dẫn đầu tiếp tục diễn ra sôi động.
Mái ấm gia đình Việt 2026 - Tập 33: Mâu Thủy, Đạt Long VinhKinh tế 21:00 16/10/2026
Trước hoàn cảnh của các em nhỏ "Mái ấm gia đình Việt" tập 33, MC Đại Nghĩa, Á hậu Mâu Thủy và ca sĩ Đạt Long Vinh đều không giấu được sự nghẹn ngào.
“Thiếu phụ Nam Xương” qua ngôn ngữ sân khấu cải lươngSức khỏe 19:36 16/10/2026
(HTV) - Từ trang văn học đến sân khấu cải lương, bi kịch của nàng Vũ Nương trong tác phẩm Thiếu phụ Nam Xương được tái hiện trong chương trình “Ngân mãi Chuông vàng” tháng 10. Câu chuyện về người phụ nữ thủy chung nhưng chịu nỗi oan khuất nghiệt ngã được chuyển tải qua lời ca, diễn xuất và những lớp diễn giàu cảm xúc.
Song Min-ho phải tái thực hiện nghĩa vụ phục vụ cộng đồngShow nổi bật 17:10 16/10/2026
(HTV) - Cục Quản lý Nhân lực Quân sự Hàn Quốc đang xem xét thủ tục để Song Min-ho, cựu thành viên WINNER, tiếp tục thực hiện nghĩa vụ phục vụ cộng đồng. Động thái này được đưa ra sau khi bản án sơ thẩm đối với nam ca sĩ có hiệu lực.
Yoo Hae-jin được gỡ biện pháp bảo vệ, cảnh sát bác cáo buộc ưu ái người nổi tiếngSức khỏe 16:25 16/10/2026
(HTV) - Cảnh sát Seoul đã chấm dứt biện pháp bảo vệ diễn viên Yoo Hae-jin theo yêu cầu từ phía nam diễn viên. Trước những ý kiến cho rằng người nổi tiếng được ưu ái, lãnh đạo cơ quan cảnh sát khẳng định việc bảo vệ được quyết định dựa trên đánh giá an toàn.
Thay lời muốn nói tháng 10 - Một tấm vé, nhiều điều muốn nóiShow nổi bật 15:43 16/10/2026
(HTV) - Lần đầu mở bán vé sau 26 năm đồng hành cùng khán giả, "Thay lời muốn nói" tháng 10/2026 nhận được sự ủng hộ của những người yêu âm nhạc. Mỗi tấm vé không chỉ mở ra cơ hội thưởng thức chương trình trực tiếp, mà còn góp thêm nguồn lực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Nét Việt: Nghệ sĩ xiếc Hiển Phước - Mỗi giải thưởng là một động lựcTalkshow 14:04 22/04/2026
Việt Nam có rất nhiều nghệ sĩ xiếc tài năng, trong số đó có những tên tuổi đã làm rạng danh đất nước trên đấu trường quốc tế như đôi nghệ sĩ Hiển Phước - Thanh Hoa. Hãy cùng nghe câu chuyện của nghệ sĩ xiếc Hiển Phước tại chương trình "Nét Việt".
Studio H9 - Hẹn cuối tuần: Nghe "mẹ con" Lê Khánh - Lâm Thanh Mỹ nói về "Đại tiệc trăng máu 8"Talkshow 08:02 22/04/2026
Hai gương mặt diễn viên thực lực thuộc hai thế hệ cùng vào vai mẹ con trong dự án điện ảnh mới mang tên "Đại tiệc trăng máu 8". Họ đã có những chia sẻ thú vị về vai diễn cũng như con đường nghệ thuật đặc sắc của mình.
Studio H9 - Hẹn cuối tuần: Sự trở lại của Đồng LanTalkshow 14:42 13/04/2026
Sau 7 năm rong ruổi qua nhiều quốc gia, Đồng Lan quyết định trở về và ra mắt dự án âm nhạc. Cô đã có những chia sẻ cùng chương trình "Studio H9 - Hẹn cuối tuần".
Nét Việt - Tập 27: Thầy giáo 9X Thái Dương: Phải luôn làm mới chính mìnhTalkshow 10:00 08/04/2026
Bằng cách lồng ghép từ vựng tiếng Anh qua các ca khúc, thầy giáo Nguyễn Thái Dương (thường gọi là thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương) đã truyền cảm hứng học ngoại ngữ đến nhiều bạn trẻ, các em nhỏ và cả những người lớn.
Nét Việt - Tập 26: Chuyện "người hùng hiến máu" Ngô Văn DưTalkshow 16:58 03/04/2026
116 lần hiến máu, ròng rã suốt 30 năm, anh Ngô Văn Dư đã vinh dự trở thành một trong 100 gương mặt hiến máu tiêu biểu toàn quốc. Ở tuổi 50, anh là tấm gương về nghĩa cử cao đẹp, về tinh thần cho đi và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ hôm nay.
RADIO ĐẶC SẮC
TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện chùm ca não mô cầu trường học, một học sinh tử vongVăn hóa - Giải trí
Ngày 16/10, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh thông tin về chùm ca bệnh não mô cầu liên quan đến 3 học sinh tại một trường THCS trên địa bàn, trong đó có một trường hợp tử vong.
Nhận biết sớm dấu hiệu ung thư vòm họng | HTV Chiến thắng ung thưVăn hóa - Giải trí
"HTV Chiến thắng ung thư" kỳ này cung cấp thông tin về ung thư vòm họng, căn bệnh có triệu chứng ban đầu dễ nhầm với bệnh tai mũi họng thông thường.
TP. Hồ Chí Minh: Số ca mắc tay chân miệng chạm mốc hơn 38.500 caSức khỏe
(HTV) - Bệnh tay chân miệng tại TP. Hồ Chí Minh gia tăng với hơn 1.700 ca trong tuần qua và hơn 38.500 ca từ đầu năm 2026. Phụ huynh cần nhận biết dấu hiệu bất thường, đưa trẻ đi khám kịp thời và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.
Hàng chục người nhập viện, nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mìShow nổi bật
Quảng Ngãi ghi nhận hàng chục trường hợp nhập viện với triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.
NewZGraphic: Hướng dẫn mua vé "Ngân mãi Chuông vàng" tháng 10Show nổi bật 18:59 13/10/2026
"Ngân mãi Chuông vàng" tháng 10 đã mở bán vé vở cải lương "Thiếu phụ Nam Xương". Khán giả có thể đặt vé trực tuyến qua Ticketbox để thưởng thức vở diễn tại Nhà hát Truyền hình HTV vào tối 18/10.
Những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIVThời sự 07:12 09/10/2026
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành chương trình, thông qua Nghị quyết Hội nghị cùng các nghị quyết, quy định, đề án và những nội dung thuộc thẩm quyền.
Giải Nobel - Từ di chúc năm 1895 đến giải thưởng toàn cầuCông nghệ 19:12 07/10/2026
(HTV) - Từ một bản di chúc của Alfred Nobel, Giải Nobel đã trở thành một trong những giải thưởng quốc tế danh giá, ghi nhận những đóng góp mang lại lợi ích lớn cho nhân loại.
NewZgraphic: Hô biến đá cuội thành "thiên thạch", chiếm đoạt khoảng 2 tỷ đồngThời sự 15:38 06/10/2026
(HTV) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh vừa khởi tố 5 đối tượng do Lê Hoàng Giang cầm đầu, điều tra hành vi dùng đá cuội giả làm thiên thạch, dàn dựng để tạo lòng tin và chiếm đoạt khoảng 2 tỷ đồng.
Trạm Radio: Ta thương một mùa đã cũ
(HTV) - Trạm Radio: Có những mùa Hè đã qua từ lâu nhưng ký ức về những người, những âm thanh, mùi hương và cảm giác từng hiện diện trong mùa hè ấy vẫn luôn đọng lại trong tâm trí.
Trạm Radio: Có khi nào ta sợ hãi khi bơi ra biển lớn?
(HTV) - Trạm Radio: Bước ra khỏi vùng an toàn chưa bao giờ là điều dễ dàng. Làm sao để đủ vững vàng trước những thử thách và không bị bỏ lại trên hành trình trưởng thành?
Trạm radio: Ngày mình thôi chờ một tin nhắn
(HTV) - Trạm radio: Người có thể rời đi trong một ngày nào đó, còn những thói quen họ để lại thì cần rất nhiều ngày để biến mất.
Trạm Radio: Mùa Vu Lan đêm nghe lòng gọi Mẹ
(HTV) - Trạm Radio: Mùa Vu Lan là dịp để mỗi người lắng lại, nhớ về công ơn mẹ cha, biết trân quý khi người thân còn hiện diện trong đời.
Trạm Radio: Mối tình đầu, có phải là người đầu tiên?
(HTV) - Trạm Radio: Mối tình đầu thật sự là người đầu tiên ta yêu, hay là người đầu tiên dạy ta biết cảm giác yêu một người là như thế nào?
Trạm Radio: Âm thầm bên em
(HTV) - Trạm Radio: Mong người bạn thương luôn bình an. Mong người đang âm thầm thương bạn cũng được hạnh phúc. Và mong rằng, sẽ luôn có một ai đó, ở một nơi nào đó, âm thầm bên ta.
Quán ăn hạnh phúc 2026 - Tập 40: Làng TaShow nổi bật
Trong tập 40 “Quán ăn hạnh phúc”, Nam Khánh và Kan Hy khám phá nhà hàng chay Làng Ta. Thực đơn kết hợp hương vị ba miền với nhiều món ăn từ khai vị đến tráng miệng.
Xem trực tiếp: Thay lời muốn nói tháng 10/2026 “Dường như là mùa thu”Show nổi bật
(HTV) - “Thay lời muốn nói” tháng 10/2026 trở lại với chủ đề “Dường như là mùa thu”, đưa khán giả bước vào hành trình cảm xúc qua những câu chuyện về tình yêu, tình thân và những miền ký ức còn mãi theo thời gian.
Chàng trai đồng ý giao hết tiền cho vợ | Tập 41 - Bạn muốn hẹn hòShow nổi bật
(HTV) - Một cặp đôi thẳng thắn bàn chuyện quản lý tiền bạc ngay lần đầu gặp mặt, một cô gái từng sống chung gần 3 năm nhưng vẫn chưa tìm được cảm xúc mới. Tập 41 “Bạn muốn hẹn hò” mang đến hai câu chuyện tình cảm với những lựa chọn đáng chú ý.
Xiếc và múa rối cùng kể chuyện bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại | Tập 49 Người chung quanh taShow nổi bật
(HTV) - Từ câu chuyện trưởng thành của một đứa trẻ giàu trí tưởng tượng, vở diễn "Mơ" kết hợp xiếc, múa rối, âm nhạc và công nghệ sân khấu hiện đại. Tác phẩm không chỉ mang đến trải nghiệm mới cho khán giả, mà còn mở ra hướng tiếp cận sáng tạo, góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng hôm nay.
Mái ấm gia đình Việt 2026 - Tập 32: Sam, Tiến LuậtShow nổi bật
"Mái ấm gia đình Việt" tập 32 kể những câu chuyện xúc động về các em nhỏ sớm đối diện với thiếu thốn và bệnh tật của người thân, nhưng vẫn nỗ lực vượt khó.
FAHASA Cà Mau: Tiếp nối hành trình lan tỏa văn hóa đọcGiáo dục 13:29 16/10/2026
(HTV) - Sau hơn 15 năm đồng hành cùng bạn đọc địa phương, FAHASA Cà Mau vừa được đầu tư xây dựng mới với kinh phí hơn 13 tỉ đồng, hướng đến trở thành điểm đến văn hóa, tri thức của cộng đồng.
Học sinh tìm hiểu lịch sử qua câu chuyện những nữ anh hùngGiáo dục 13:28 16/10/2026
(HTV) - Thông qua những câu chuyện chân thực từ nhân chứng lịch sử, chuyên đề “Biết ơn những người nữ anh hùng” tại Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Tân Định giúp học sinh hiểu hơn về sự hy sinh của các thế hệ đi trước, từ đó nuôi dưỡng lòng biết ơn, tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm với đất nước.
Trợ giúp pháp lý phòng chống ma túy học sinh: Nhân rộng mô hình phối hợp giữa nhà trường và cơ sởGiáo dục 15:36 15/10/2026
(HTV) - Chương trình Trợ giúp pháp lý phòng chống ma túy học sinh TP. Hồ Chí Minh giúp thanh thiếu niên nhận diện các dạng ma túy núp bóng tinh vi. Qua đó, trang bị kỹ năng tự bảo vệ và bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho trẻ em.
Kết nối di sản bằng góc nhìn hiện đại tại THPT Lê Quý Đôn TP. Hồ Chí MinhGiáo dục 15:17 14/10/2026
(HTV) - Dự án Lê Quý Đôn Recode TP. Hồ Chí Minh thu hút khoảng 1.500 học sinh cùng 16 câu lạc bộ tham gia nghiên cứu và giải mã di sản văn hóa - lịch sử. Mô hình học tập theo dự án liên môn không chỉ khơi dậy sự hăng hái mà còn giúp học sinh định hình tư duy phụng sự xã hội.
Quà tặng âm nhạc: Lời tâm sự số 51
(HTV) - Quà tặng âm nhạc: Không gian đáp ứng yêu cầu âm nhạc và gửi trao lời nhắn từ những bức thư của quý thính giả trên làn sóng FM 95.6MHz cùng Host Xuân Phát.
Quà tặng âm nhạc: Khi giai điệu thay lời muốn nói, gửi trao những tâm tình chưa thành câu #42
(HTV) - Quà tặng âm nhạc hôm nay kết nối thính giả qua những giai điệu quen thuộc và lời nhắn gửi chân thành. Từ tình yêu, nỗi nhớ đến lời chúc bình an dành cho các bác tài, mỗi ca khúc là một món quà cảm xúc, giúp những tâm tình chưa thành câu được gửi trao và lan tỏa giữa nhịp sống thường ngày.
Chắp cánh Bông lúa vàng: Hành trình của nghệ sĩ Yến Khoa tại Chuông vàng vọng cổ
(HTV) - Chắp cánh Bông lúa vàng số này nói về hành trình của nghệ sĩ Yến Khoa. Từ top 12 Bông lúa vàng đến Chuông đồng của cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2023 là một hành trình nhiều nỗ lực của nữ nghệ sĩ này.
Khung hình thứ 25: Ý nghĩa con số của nạn nhân trong Trại Buôn Người là do các diễn viên tự chọn
(HTV) - Khung hình thứ 25 dẫn lời đạo diễn và biên kịch trong phim Trại Buôn Người, ý nghĩa con số của nạn nhân là do các diễn viên tự chọn.
Quà tặng âm nhạc: Lời tâm sự số 50
(HTV) - Quà tặng âm nhạc số này là không gian đáp ứng yêu cầu âm nhạc và gửi trao lời nhắn từ những bức thư của quý thính giả trên làn sóng FM 95.6MHz cùng host Xuân Phát.
Quà tặng âm nhạc: Những niềm vui
(HTV) - Quà tặng âm nhạc số này chúc bạn lúc nào cũng tìm thấy sự bình yên và niềm vui, từ chính những điều bé nhỏ, giản đơn nhất trong cuộc sống.
Mái ấm gia đình Việt 2026 - Tập 33: Mâu Thủy, Đạt Long VinhShow nổi bật 21:00 16/10/2026
Trước hoàn cảnh của các em nhỏ "Mái ấm gia đình Việt" tập 33, MC Đại Nghĩa, Á hậu Mâu Thủy và ca sĩ Đạt Long Vinh đều không giấu được sự nghẹn ngào.
Thay lời muốn nói tháng 10 - Một tấm vé, nhiều điều muốn nóiShow nổi bật 15:43 16/10/2026
(HTV) - Lần đầu mở bán vé sau 26 năm đồng hành cùng khán giả, "Thay lời muốn nói" tháng 10/2026 nhận được sự ủng hộ của những người yêu âm nhạc. Mỗi tấm vé không chỉ mở ra cơ hội thưởng thức chương trình trực tiếp, mà còn góp thêm nguồn lực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Giải độc công nghệ - Tìm lại cân bằng giữa nhịp sống số | Vườn sao maiShow nổi bật 14:37 16/10/2026
(HTV) - Giữa nhịp sống số không ngừng vận động, giải độc công nghệ trở thành cách để mỗi người tạm rời màn hình, kết nối với thiên nhiên và chăm sóc sức khỏe tinh thần. Vườn sao mai gợi mở những thói quen giản dị giúp người trẻ tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống hiện đại.
Chồng Nhật tỏ tình “Tôi đến thành phố này là vì thích em” | Vợ chồng sonShow nổi bật 13:03 16/10/2026
(HTV) - Từ một video bảo vệ quán mì ramen, Thanh Ấn khiến chàng trai Nhật Bản Hiroshi chú ý. Đến khi gặp mặt, lời thú nhận chân thành của anh đã mở ra chuyện tình xuyên quốc gia đầy bất ngờ trong Vợ chồng son.
Lan tỏa văn hóa Việt qua sáng tạo đương đại | Vườn sao maiShow nổi bật 10:13 16/10/2026
(HTV) - Từ tranh dân gian, trò chơi truyền thống đến những hiện vật mang dấu ấn lịch sử, văn hóa Việt Nam đang được tiếp cận bằng những hình thức sáng tạo mới. Dự án Sắc màu di sản kết hợp công nghệ số, nghệ thuật và trải nghiệm tương tác để đưa di sản đến gần hơn với người trẻ.
TOP 5 chương trình đặc sắc
Tìm lại tên Anh00:00 01/01/0001
Thời sự HTV 20 Giờ00:00 01/01/0001
“Thời sự HTV 20 giờ” là bản tin thời sự chính của HTV9, phát sóng trực tiếp hằng ngày lúc 20:00. Chương trình cập nhật nhanh các tin tức nổi bật trong nước và quốc tế về chính trị, kinh tế, đời sống, văn hóa và giáo dục. Với nội dung chính luận, dẫn dắt chuyên nghiệp và độ tin cậy cao, đây là khung giờ “vàng” mang đến cho khán giả cái nhìn toàn diện về tình hình thời sự mỗi ngày.
Doanh nhân và sách00:00 01/01/0001
“Doanh Nhân và Sách” là chuyên trang đồng hành cùng Tuần lễ Doanh nhân và Sách 2026, lan tỏa văn hóa đọc và tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng doanh nhân. Chuyên trang cập nhật các hoạt động nổi bật, câu chuyện truyền cảm hứng, những đầu sách giá trị và hành trình đưa tri thức trở thành động lực phát triển doanh nghiệp, đóng góp cho xã hội.
Luật Phát triển đô thị00:00 01/01/0001
NEWZMONEY - Bật tư duy số - Bắt sóng thị trường00:00 01/01/0001
NewZMoney là chương trình đa truyền thông về quản trị đầu tư, tài chính và chứng khoán dành cho thế hệ trẻ. Mỗi ngày, chuyên trang cập nhật bài phân tích thị trường lúc 8 giờ và clip digital 60 giây trên hệ sinh thái HTV NewZ. Chương trình NewZMoney dài 5 phút phát sóng trên HTV9 lúc 17 giờ thứ Bảy hằng tuần, mang đến góc nhìn chuyên gia và dự báo xu hướng thị trường.
Thời tiết hàng ngày
An toàn là hạnh phúc: Khép lại những nỗi lo từ công trình vi phạm
(HTV) - An toàn là hạnh phúc: HĐND TP. Hồ Chí Minh đã thông qua nghị quyết quy định việc ngừng cung cấp điện, nước đối với các công trình, cơ sở vi phạm.
An toàn là hạnh phúc: Động lực tăng trưởng kinh tế
(HTV) - An toàn là hạnh phúc: Hệ thống giao thông kết nối đồng bộ không chỉ giải quyết triệt để bài toán ùn tắc, ô nhiễm, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho TP. Hồ Chí Minh.
An toàn là hạnh phúc: Đầu tư công vì những cung đường an toàn
(HTV) - An toàn là hạnh phúc: Cùng nhìn lại tình hình đầu tư công của TP. Hồ Chí Minh, trong đó trọng tâm là những dự án hạ tầng giao thông đang được đẩy nhanh tiến độ.
Quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của ĐảngChính trị 19:35 16/10/2026
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (Quy định số 225-QĐ/TW, ngày 14/10/2026).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4Chính trị 08:25 16/10/2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.
Củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào - CampuchiaChính trị 15:35 15/10/2026
(HTV) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Lào và Campuchia thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp trên nhiều lĩnh vực, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa ba nước.
Khởi tố người đàn ông trộm đồng hồ Rolex trị giá 1,4 tỉ đồng của bạnXã hội 19:39 16/10/2026
Cơ quan chức năng đã khởi tố, xử lý đối tượng trộm đồng hồ Rolex trị giá 1,4 tỉ đồng của bạn để trả nợ.
Hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả bảo vệ bản quyền tác giảXã hội 19:31 16/10/2026
(HTV) - Trước những thách thức ngày càng phức tạp trong bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số, việc hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường ứng dụng công nghệ và nâng cao trách nhiệm của các bên liên quan là yêu cầu cấp thiết, góp phần phát triển thị trường bản quyền và công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Nâng chuẩn sản phẩm Việt để chinh phục kênh HORECAXã hội 19:31 16/10/2026
(HTV) - Kênh HORECA (nhà hàng, khách sạn và dịch vụ ăn uống) mở ra nhiều cơ hội cho sản phẩm Việt. Tuy nhiên, để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng này, doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn và chú trọng tính bền vững.
Nâng cao ý thức và kỹ năng PCCC cho người dânXã hội 19:30 16/10/2026
(HTV) - Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, cùng 25 năm Ngày toàn dân PCCC và CNCH, nhiều hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm kỹ năng thoát hiểm và giới thiệu thiết bị chữa cháy hiện đại đã được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.
Indonesia: Chạy đua cứu đười ươi hoang dã khỏi "biển lửa"Thế giới 20:28 16/10/2026
(HTV) - Thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất trong một thập niên này đang ảnh hưởng môi trường sống của nhiều loài động vật hoang dã trên đảo Borneo, trong đó có các loài đười ươi quý hiếm. Các chuyên gia bảo tồn Indonesia đang nỗ lực giải cứu các cá thể này.
Tesla giới thiệu phiên bản thiết kế lại của RoadsterThế giới 20:26 16/10/2026
(HTV) - Ngày 15/10, Tesla giới thiệu phiên bản thiết kế lại của mẫu xe thể thao điện Roadster tại cơ sở thử nghiệm SpaceX ở McGregor, bang Texas của Mỹ. Mẫu xe 2 chỗ ngồi tích hợp nhiều công nghệ khác thường... thậm chí là bất thường, mẫu xe này dự kiến bắt đầu sản xuất vào năm 2028.
Hãng Citroën hồi sinh mẫu xe 2 mã lực huyền thoại chạy điệnThế giới 20:26 16/10/2026
(HTV) - Hãng xe Pháp Citroën dự kiến đưa mẫu xe 2CV huyền thoại trở lại thị trường vào năm 2028 với phiên bản chạy điện, giá dự kiến dưới 15.000 euro. Thiết kế gợi nhớ nguyên bản đang nhận được nhiều phản hồi tích cực tại Pháp.
Chung tay vun đắp hạnh phúc cho đoàn viên, người lao độngĐời sống 19:36 16/10/2026
(HTV) - Với 52 cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn, lễ cưới tập thể năm 2026 không chỉ là ngày vui đáng nhớ mà còn là sự sẻ chia thiết thực, tiếp thêm động lực để các gia đình vun đắp hạnh phúc và xây dựng tương lai.
“Thiếu phụ Nam Xương” qua ngôn ngữ sân khấu cải lươngVăn hóa - Giải trí 19:36 16/10/2026
(HTV) - Từ trang văn học đến sân khấu cải lương, bi kịch của nàng Vũ Nương trong tác phẩm Thiếu phụ Nam Xương được tái hiện trong chương trình “Ngân mãi Chuông vàng” tháng 10. Câu chuyện về người phụ nữ thủy chung nhưng chịu nỗi oan khuất nghiệt ngã được chuyển tải qua lời ca, diễn xuất và những lớp diễn giàu cảm xúc.
Giá vàng (VND/lượng)
Giá USD
Chứng khoán
Sáng mỹ miều - chiều mỹ mãn | Tập 1222: Lý Thành Cơ x Thu Ngọc
(HTV) - Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn mang đến góc nhìn đa chiều về kinh tế, đời sống và các vấn đề xã hội, kết hợp thông tin hữu ích với nội dung giải trí chất lượng, dưới sự dẫn dắt của dàn host cùng các chuyên gia uy tín.
Top trending: Chiếc áo bà ba từ ký ức phương Nam đến sức sống trong thời trang hiện đại
(HTV) - Top trending: Áo bà ba là biểu tượng của hồn phương Nam, từ ký ức gia đình đến sàn diễn. Trưng bày hé lộ sức sống vượt thời gian của trang phục mộc mạc đầy duyên dáng.
Thời sự 30P chiều (15/10/2026): Giá xăng giảm, dầu mazut tăng hơn 1.000 đồng/kg
(HTV) - Thời sự 30P: Từ 15 giờ ngày 15/10, giá xăng dầu trong nước điều chỉnh theo thông báo mới nhất của Bộ Công Thương.
Thời sự 30P trưa (15/10/2026): Hoàn thành di chuyển 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ
(HTV) - Chiều tối 14/10, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn thành vận chuyển 731 hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh, bảo đảm an toàn, trang nghiêm, đúng kế hoạch.
Nhịp sống Sài Gòn sáng: David Risher, khi CEO hãng gọi xe tự mình ngồi sau vô lăng
(HTV) - Nhịp sống Sài Gòn: Một buổi sáng thứ Sáu tại California, David Risher lái xe đến Sausalito để đón một hành khách tên Anne.
Cuộc đấu trí phản gián đặc biệt trong "Kế hoạch CM12"Phim nổi bật 18:00 18/08/2026
Lấy chất liệu từ một sự kiện có thật, "Kế hoạch CM12" hứa hẹn sẽ đưa khán giả bước vào cuộc đấu trí thầm lặng nhưng đầy căng thẳng giữa lực lượng an ninh với các tổ chức gián điệp hoạt động từ bên ngoài.
Mặt nạ hoàng kim: Cô gái "sa cơ lỡ vận" trở lại với thân phận khácPhim nổi bật 16:00 28/08/2026
Sau khi "Yêu em như ngày đầu tiên" khép lại, khán giả HTV sẽ tiếp tục bước vào một câu chuyện mới với nhiều màu sắc kịch tính và đầy bất ngờ trong bộ phim tâm lý tình cảm gia đình "Mặt nạ hoàng kim".
Ai đúng ai sai 2 - Tập 3Show nổi bật 21:34 08/10/2026
(HTV) - Tập 3 “Ai Đúng Ai Sai 2” đưa khán giả đến với câu chuyện tình cảm tuổi xế chiều của cô Lan và chú Hùng. Từ sự phản đối của người con đến khoảnh khắc chủ động mở lòng, câu chuyện gợi nhắc về quyền được yêu thương và tìm kiếm hạnh phúc của cha mẹ sau những năm tháng dành trọn cho gia đình.
Cả nhà xuyên không mở quán ăn giữa thành cổ | Yến ngộ Vĩnh AnPhim nổi bật 16:00 23/09/2026
"Yến ngộ Vĩnh An" kể về một gia đình hiện đại vô tình xuyên không về cổ đại. Họ mở một quán ăn nhỏ tại thành Vĩnh An và bắt đầu hành trình tìm kiếm cuộc sống mới giữa một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Thành Nghị hóa cao thủ khao khát tự do | Thiên địa kiếm tâmPhim nổi bật 14:00 25/09/2026
"Thiên địa kiếm tâm" đánh dấu lần đầu Thành Nghị hóa thân thành Vương Quyền Phú Quý, cao thủ diệt yêu luôn khao khát tự do.
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Thanh niên lấy giá trị thực làm nền tảngCông nghệ 13:35 16/10/2026
(HTV) - TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vị thế trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, với lực lượng thanh niên ngày càng đóng vai trò nòng cốt. Thay vì chạy theo phong trào, nhiều startup trẻ đang tập trung tạo giá trị thực, giải quyết trực tiếp nhu cầu của giáo dục, doanh nghiệp và xã hội.
VNeID thêm nền tảng kết nối giao thông công cộngCông nghệ 13:25 16/10/2026
(HTV) - TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trên VNeID với nhiều tiện ích mới như mua vé xe buýt, metro và quản lý hành trình. Ứng dụng cũng bổ sung tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất điện tử và hỗ trợ thủ tục hành chính trực tuyến.
Croatia triển khai dịch vụ robotaxi thương mại đầu tiên tại châu ÂuCông nghệ 21:00 14/10/2026
(HTV) - Công ty khởi nghiệp Verne tại Croatia đang thử nghiệm dịch vụ robotaxi trên tuyến đường dài 22 cây số, nối trụ sở chính tại Zagreb với sân bay của thủ đô. Đây là dịch vụ robotaxi thương mại đầu tiên tại châu Âu.
Hacker tấn công hàng trăm siêu thị Pháp, gây thiệt hại hàng chục triệu euroCông nghệ 15:17 14/10/2026
(HTV) - Loạt chuỗi bán lẻ quy mô lớn ở Pháp và nhiều quốc gia châu Âu đang đối mặt với nguy cơ tấn công mạng, trực tiếp nhắm vào hệ thống bảo quản thực phẩm và gây ra thiệt hại kinh tế nghiêm trọng.
SPOTLIGHT
Nhịp sống Sài Gòn trưa: "Phú bà" ở hiền gặp phiền
(HTV) - Nhịp sống Sài Gòn: Ở nơi công sở, sự tử tế và hào phóng đôi khi lại vô tình khiến bạn trở thành người dễ bị nhờ vả, thậm chí bị lợi dụng.
Quà tặng âm nhạc: Những bài ca quê hương đất nước
(HTV) - Quà tặng âm nhạc: Tình yêu quê hương luôn hiện hữu trong mỗi trái tim. Khi những giai điệu về đất nước vang lên, nỗi nhớ về nơi chôn rau cắt rốn lại theo đó ùa về, da diết hơn bao giờ hết.
Top trending: Phương Mỹ Chi "làm mới" chính mình sau 13 năm ca hát
(HTV) - Top trending: Sau 3 năm từ thành công của album "Vũ trụ cò bay", Phương Mỹ Chi có bước chuyển trong tư duy âm nhạc, khi muốn kể chuyện tình yêu đôi lứa bằng chất liệu âm nhạc truyền thống của nhiều vùng miền.
Quà tặng âm nhạc: Lời tâm sự số 42
(HTV) - Quà tặng âm nhạc: Không gian đáp ứng yêu cầu âm nhạc và gửi trao lời nhắn từ những bức thư của quý thính giả trên làn sóng FM 95.6MHz cùng Host Xuân Phát.
Người chung quanh ta - 20g45 thứ Sáu (16/10) trên HTV9Show sắp tới 14:05 16/10/2026
"Người chung quanh ta" tập 50 sẽ phát sóng lúc 20g45 thứ Sáu (16/10) trên HTV9 và 17g thứ Bảy (17/10) trên HTV7.
ONE Friday Fights 175 - 20g30 ngày 16/10 trên HTV Thể thaoSáng mỹ miều chiều mỹ mãn 13:59 16/10/2026
ONE Friday Fights 175 diễn ra hôm nay (16/10) và được truyền hình trực tiếp lúc 20g30 trên HTV Thể thao.
Quán quen chuyện chất - 19g thứ Sáu (16/10) trên HTV7Show sắp tới 10:00 16/10/2026
Trong "Quán quen chuyện chất" kỳ này, MC Bá Tăng Minh Hiếu sẽ có cuộc trò chuyện thú vị với khách mời quanh chủ đề "Thèm ăn".
AC Milan thắng Salzburg 4-0, Cissé lập hat-trick tại Europa LeagueThể thao 21:58 16/10/2026
AC Milan đánh bại Red Bull Salzburg 4-0 ở lượt trận thứ hai Europa League 2026–2027. Alphadjo Cissé ghi ba bàn, giúp đại diện Italia giành chiến thắng đầu tiên tại giải đấu mùa này.
AFC Champions League 2: Phnom Penh Crown gây bất ngờThể thao 21:54 16/10/2026
AFC Champions League 2 chứng kiến những kết quả đáng chú ý ở lượt trận thứ hai, trong đó Phnom Penh Crown thắng Gangwon ngay trên sân khách, còn PKR Svay Rieng cầm hòa Thân Hoa Thượng Hải.
Ostapenko ngược dòng vào bán kết Vũ Hán mở rộngThể thao 21:51 16/10/2026
Jelena Ostapenko vượt qua Diana Shnaider sau màn ngược dòng ở set đầu tiên, qua đó lần thứ hai trong sự nghiệp giành quyền vào bán kết Vũ Hán mở rộng.
Alexander Zverev vào bán kết Thượng Hải MastersThể thao 21:37 16/10/2026
Alexander Zverev tiếp tục duy trì phong độ ổn định khi đánh bại Alex de Minaur với tỉ số 6-4, 6-4 để giành quyền vào bán kết Thượng Hải Masters.
Hành trình cảm xúc: Những câu hỏi trong Thanh âm Cảm xúc số 10
(HTV) - Hành trình cảm xúc hôm nay với chủ đề "Những câu hỏi", qua từng giai điệu ngân vang, có lẽ mỗi chúng ta sẽ tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, hay bất chợt bắt gặp một câu hỏi từng làm mình khắc khoải.
Hành trình cảm xúc: Khởi đầu mới
(HTV) - Hành trình cảm xúc: Chúng ta sẽ lắng nghe những câu chuyện về sự bắt đầu, những khoảng trầm lắng trước bình minh, và tìm thấy giai điệu tiếp thêm năng lượng cho chặng đường phía trước.
Hành trình cảm xúc: Mũi Né - nơi biển xanh, món ngon và những phút giây bình yên níu bước chân người lữ khách
(HTV) - Hành trình cảm xúc hôm nay đưa du khách đến Mũi Né - Phan Thiết, nơi biển xanh, đồi cát trải dài và những món ngon mang đậm hương vị miền biển cùng hòa quyện. Từ Hòn Rơm, Bàu Trắng đến những dấu ấn lịch sử, mỗi điểm dừng chân đều mở ra một lát cắt riêng đầy cuốn hút.
Phim tài liệu: Đồng chí Trần Trọng Tân - Giữ trọn lòng sonPhim nổi bật 17:00 13/10/2026
Phim tài liệu "Đồng chí Trần Trọng Tân: Giữ trọn lòng son" tái hiện cuộc đời hoạt động cách mạng đầy son sắt của đồng chí Trần Trọng Tân.
Phim dành cho học sinh trung học | Liên hoan phim khoa học 2026Phim nổi bật 15:00 13/10/2026
Liên hoan phim khoa học 2026 giới thiệu nhiều bộ phim dành cho học sinh trung học. Nội dung trải dài từ trí tuệ nhân tạo (AI), thiên nhiên đến lịch sử khám phá khoa học.
Thần thám Hồng Đào Lục tìm lại sự thật | Lôi đình đặc cảnhPhim nổi bật 14:00 13/10/2026
"Lôi đình đặc cảnh" đang dần khép lại hành trình phá án của Lưu Hồng Đào khi những bí mật phía sau lá bài sáu cơ dần được hé lộ.
Hành trình tìm công lý của cô gái trẻ | Nhánh hoa kiên cườngPhim nổi bật 07:00 13/10/2026
Bộ phim Thái Lan "Nhánh hoa kiên cường" kể về Meena, một cô gái từ quê lên Bangkok mưu sinh và trải qua một hành trình đầy biến cố.
Sáng mỹ miều - chiều mỹ mãn | Tập 1222: Lý Thành Cơ x Thu Ngọc
(HTV) - Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn mang đến góc nhìn đa chiều về kinh tế, đời sống và các vấn đề xã hội, kết hợp thông tin hữu ích với nội dung giải trí chất lượng, dưới sự dẫn dắt của dàn host cùng các chuyên gia uy tín.
Top trending: Chiếc áo bà ba từ ký ức phương Nam đến sức sống trong thời trang hiện đại
(HTV) - Top trending: Áo bà ba là biểu tượng của hồn phương Nam, từ ký ức gia đình đến sàn diễn. Trưng bày hé lộ sức sống vượt thời gian của trang phục mộc mạc đầy duyên dáng.
Thời sự 30P chiều (15/10/2026): Giá xăng giảm, dầu mazut tăng hơn 1.000 đồng/kg
(HTV) - Thời sự 30P: Từ 15 giờ ngày 15/10, giá xăng dầu trong nước điều chỉnh theo thông báo mới nhất của Bộ Công Thương.
Dự báo thời tiết ngày 17/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơiĐời sống 20:28 16/10/2026
(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, dự báo thời tiết ngày 17/10/2026 TP. Hồ Chí Minh Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Chung tay vun đắp hạnh phúc cho đoàn viên, người lao độngĐời sống 19:36 16/10/2026
(HTV) - Với 52 cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn, lễ cưới tập thể năm 2026 không chỉ là ngày vui đáng nhớ mà còn là sự sẻ chia thiết thực, tiếp thêm động lực để các gia đình vun đắp hạnh phúc và xây dựng tương lai.
Tuyên dương những gương điển hình “Dân vận khéo” tại phường Gia ĐịnhShow nổi bật 13:26 16/10/2026
(HTV) - Đảng ủy phường Gia Định tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2026, qua đó lan tỏa những mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo và ghi nhận các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác vận động Nhân dân.
Apple ra mắt iPhone màn hình gập đầu tiên cùng dòng iPhone 18 seriesFacebook 14:05 10/09/2026
Apple ra mắt iPhone màn hình gập đầu tiên cùng dòng iPhone 18 series
Công viên Lê Thị Riêng: Phát hiện và quy tập thêm 15 bộ hài cốt liệt sĩFacebook 16:29 05/08/2026
(HTV) - Hôm nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng. Lực lượng chức năng phát hiện và quy tập được 15 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy trong hơn một tháng qua lên tới 197 bộ.
Động đất lớn tại Nhật BảnThế giới 10:50 29/07/2026
(HTV) - Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất xảy ra vào lúc 16 giờ 27 phút giờ địa phương (tức 14 giờ 27 phút giờ Việt Nam) trên đảo Kyushu, với tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km.
Bộ GD&ĐT phản hồi về đề nghị cho thí sinh thi lại môn Toán của tỉnh Tuyên QuangFacebook 20:44 16/07/2026
Bộ GD&ĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan; làm rõ các vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định.
TIN QUAN TÂM
Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn: Hạ thủy an toàn tổ hợp thép 3.400 tấnXã hội 03:00 16/10/2026
(HTV) - Đúng 2 giờ 20 phút sáng 16/10, tổ hợp kết cấu thép nặng khoảng 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã được đưa lên sà lan an toàn, sớm hơn kế hoạch 40 phút.
Thay lời muốn nói tháng 10 - Một tấm vé, nhiều điều muốn nóiShow nổi bật 15:43 16/10/2026
(HTV) - Lần đầu mở bán vé sau 26 năm đồng hành cùng khán giả, "Thay lời muốn nói" tháng 10/2026 nhận được sự ủng hộ của những người yêu âm nhạc. Mỗi tấm vé không chỉ mở ra cơ hội thưởng thức chương trình trực tiếp, mà còn góp thêm nguồn lực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh: Tiên phong mô hình thử nghiệm và chuyển đổi số toàn hệ thốngChính trị 14:15 15/10/2026
(HTV) - Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh là trọng tâm buổi làm việc giữa Bộ Tư pháp và Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Thành phố được định hướng trở thành mô hình thử nghiệm toàn quốc về chuyển đổi số và đổi mới quản trị thi hành án.
Mua vé trực tuyến, thêm tiện ích cho hành khách xe buýt và MetroĐời sống 15:34 15/10/2026
(HTV) - TP. Hồ Chí Minh tích hợp dịch vụ mua vé xe buýt, Metro trên ứng dụng VNeID, giúp người dân thuận tiện mua vé, chủ động hành trình và có thêm lựa chọn thanh toán không tiền mặt.
Sau BABYMONSTER, YG Entertainment chuẩn bị ra mắt hai nhóm nhạc mớiVăn hóa - Giải trí 15:00 15/10/2026
Ngày 14/10, Giám đốc sản xuất Yang Hyun-suk chính thức xác nhận YG Entertainment đang trong quá trình chuẩn bị ra mắt hai nhóm nhạc tân binh. Kế hoạch thu âm dự kiến sẽ được tiến hành vào cuối năm nay.
Từ khối thép ngàn tấn đến nhịp cầu nối hai bờ sông Sài GònXã hội 05:00 16/10/2026
(HTV) - Rạng sáng 16/10, tổ hợp kết cấu cầu chính cùng hệ khung đỡ cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, nặng khoảng 3.400 tấn, đã được hạ thủy xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên, khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh.
NRTG: Trung Quốc và Châu Âu tránh leo thang căng thẳng thương mạiThế giới 20:28 15/10/2026
(HTV) - Trung Quốc chấp nhận hạn chế xuất khẩu xe hybrid sang EU, đánh dấu bước ngoặt hạ nhiệt nguy cơ bùng nổ cuộc chiến thương mại toàn diện.
Xác tàu cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể lâu đời nhất thế giớiThế giới 22:44 15/10/2026
(HTV) - Xác tàu cổ ngoài khơi đảo Kekova, Thổ Nhĩ Kỳ, được cho là có niên đại tới 4.700 năm. Những chiếc vò gốm tìm thấy dưới đáy biển đang giúp các nhà khảo cổ tìm hiểu hoạt động vận chuyển hàng hóa ở Địa Trung Hải cổ đại.
Dự báo thời tiết ngày 16/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơiĐời sống 20:57 15/10/2026
(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, dự báo thời tiết ngày 16/10/2026 TP. Hồ Chí Minh có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Người mẹ bệnh tật nhiều lần nhịn đói | Mái ấm gia đình ViệtShow nổi bật 10:00 15/10/2026
"Mái ấm gia đình Việt" tập 32 kể về gia đình chị Hữu Hạnh. Dù mang nhiều bệnh tật, chị vẫn gắng gượng làm thuê, nhiều lần nhịn đói để dành tiền lo cho chồng con.
Ekip HTV hoàn thành trực tiếp Lễ viếng, lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị RiêngChuyện chúng tôi 21:39 14/10/2026
(HTV) - Sáng 14/10, chương trình truyền hình trực tiếp “Lễ viếng, Lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” được thực hiện trên kênh HTV9 và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM.
HTV khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩChuyện chúng tôi 14:22 12/10/2026
(HTV) - Sáng 12/10, nhân sự Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh đã khẩn trương chuẩn bị cho buổi tổng duyệt Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Công tác chuẩn bị được triển khai tại 5 điểm cầu, phục vụ chương trình chính thức diễn ra vào sáng 14/10.
Đoàn Cựu chiến binh Đoàn tàu không số thăm Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí MinhChuyện chúng tôi 12:09 08/10/2026
(HTV) - Hội Cựu chiến binh Đoàn tàu không số đã trao tặng HTV bức tranh tư liệu về tàu không số vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Một mùa trăng đoàn viên của đại gia đình HTVChuyện chúng tôi 14:26 26/09/2026
(HTV) - Chương trình “Trung thu đoàn viên” do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã mang đến một buổi sáng nhiều tiếng cười cho hơn 100 thiếu nhi là con cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động HTV.
Truy xét nhóm thanh thiếu niên dùng súng giải quyết mâu thuẫnTiktok 17:58 05/08/2026
(HTV) - Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc, Công an xã Đông Thạnh và các lực lượng liên quan khẩn trương truy xét, làm rõ vụ "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra ngày 30/7/2026 tại ấp 14, xã Tân Vĩnh Lộc.
Vượt mưa vượt nắng, xuyên đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩTiktok 17:40 05/08/2026
Vượt mưa vượt nắng, xuyên đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
An Giang: T.r.ả t.h.ù nhầm người, 27 thanh niên cùng nhau đi tù vì tội "g.i.ế.t người"Tiktok 13:33 11/07/2026
An Giang: T.r.ả t.h.ù nhầm người, 27 thanh niên cùng nhau đi tù vì tội "g.i.ế.t người"
Triệt xoá 2 đường dây cá độ bóng đá hơn 3.500 tỷ đồngTiktok 13:32 11/07/2026
Triệt xoá 2 đường dây cá độ bóng đá hơn 3.500 tỷ đồng