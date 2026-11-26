Trưa 25/11, từ điểm cầu Mương Chuối, lệnh vận hành được phát đi, đánh dấu lần đầu tiên hệ thống cống ngăn triều TP. Hồ Chí Minh vận hành kỹ thuật liên hoàn. Qua phiên trực tiếp của HTV, khán giả cùng chứng kiến dấu mốc quan trọng sau hành trình 10 năm từ ước mơ đến hiện thực. Với chúng tôi, đó cũng là khoảnh khắc mong chờ sau năm ngày khẩn trương chuẩn bị, khi nỗ lực của cả ê-kíp hội tụ để đưa sự kiện đến với người xem ngay trong lúc diễn ra.

Phiên trực tiếp "Lần đầu tiên hệ thống ngăn triều tại TP. Hồ Chí Minh chính thức vận hành liên hoàn" kết nối bốn điểm cầu Mương Chuối, Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Định cùng điểm điều phối tại HTV. Mỗi nơi mang đến một câu chuyện về công trình gắn với niềm hy vọng giảm ngập do triều của người dân 20 phường, xã khu vực phía Nam và trung tâm Thành phố.

Phía sau mỗi khung hình là nỗ lực phối hợp của những người làm truyền hình tại hiện trường và tại HTV

Chỉ có năm ngày để hoàn tất công tác chuẩn bị, ê-kíp HTV phải triển khai song song nội dung, nhân sự và phương án kỹ thuật. Ngày 23/11, nhân sự HTV đến khảo sát công trình, tìm hiểu điều kiện tác nghiệp, chuẩn bị cho việc ghi hình và kết nối từ hiện trường. Đây cũng là bước để các nhóm xác định góc tiếp cận, tránh trùng lặp nội dung giữa các điểm cầu.

Ê-kíp HTV khảo sát hiện trường ngày 23/11, chuẩn bị phương án ghi hình và kết nối đa điểm cầu cho phiên trực tiếp ngày 25/11

Sáng 25/11, các ê-kíp có mặt từ sớm tại vị trí được phân công. Phóng viên chuẩn bị nội dung dẫn và trao đổi; quay phim sẵn sàng thiết bị, khung hình; các bộ phận phối hợp kiểm tra kết nối trước giờ livestream lúc 11 giờ 30. Với một chương trình trực tiếp tại nhiều công trình, sự chủ động của từng nhóm là điều kiện để cả ê-kíp theo sát diễn biến chung.

Tại điểm cầu Mương Chuối, ê-kíp theo sát diễn biến tại Nhà quản lý Trung tâm cống kiểm soát triều, nơi phát lệnh vận hành kỹ thuật liên hoàn. Là điểm cầu chính, nhóm phải nắm chắc trình tự sự kiện, phối hợp giữa phóng viên và quay phim để chuyển tải kịp thời thời điểm quan trọng nhất của chương trình.

Ê-kíp HTV tại điểm cầu Mương Chuối, nơi ghi nhận thời khắc phát lệnh vận hành

Tại điểm cầu Bến Nghé, ê-kíp HTV ghi nhận hình ảnh thực tế về hệ thống cống ngăn triều giữa khu vực trung tâm Thành phố, đồng thời phối hợp với bộ phận điều phối tại Đài để sẵn sàng cho các lượt kết nối trực tiếp. Những khung hình từ Bến Nghé góp thêm góc nhìn về công trình trong không gian đô thị, giúp khán giả theo dõi dấu mốc vận hành kỹ thuật liên hoàn từ nhiều điểm cầu.

Ê-kíp HTV tại điểm cầu Bến Nghé góp một góc nhìn từ trung tâm Thành phố vào mạch kết nối trực tiếp bốn điểm cầu

Tại điểm cầu Tân Thuận, ê-kíp kết nối hình ảnh công trình ven kênh Tẻ với câu chuyện đời sống đô thị và kỳ vọng kiểm soát ngập do triều. Trong khi đó, hình ảnh từ điểm cầu Bến Nghé bổ sung góc nhìn về hệ thống công trình giữa khu vực trung tâm Thành phố.

Ê-kíp HTV tại điểm cầu Tân Thuận tham gia kết nối trực tiếp từ hiện trường

Tại điểm cầu Phú Định, ê-kíp tiếp cận câu chuyện từ góc độ kỹ thuật. Những ghi nhận tại công trình và phần trao đổi với kỹ sư giúp khán giả hiểu thêm nguyên tắc đóng, mở cửa van cũng như vai trò điều tiết dòng nước. Thử thách của nhóm là diễn giải thông tin chuyên môn ngắn gọn, dễ hiểu ngay trong lúc sự kiện diễn ra.

Ê-kíp HTV tại điểm cầu Phú Định trong phiên trực tiếp vận hành kỹ thuật liên hoàn hệ thống cống ngăn triều TP. Hồ Chí Minh

Mỗi ê-kíp có nhiệm vụ riêng, nhưng không tác nghiệp tách rời. Một chuyển động của cửa van cần đi cùng lời giải thích đúng lúc; một cuộc trao đổi cần làm rõ vấn đề người dân quan tâm. Đó là cách chúng tôi xây dựng nhiều câu chuyện trong cùng một phiên live, để khán giả không chỉ thấy công trình vận hành mà còn hiểu ý nghĩa của dấu mốc này.

Tại điểm điều phối HTV, đồng nghiệp theo dõi diễn biến từ hiện trường, kết nối tín hiệu hình ảnh, âm thanh và tổ chức các lượt chuyển điểm cầu theo mạch nội dung. Khi chương trình chuyển từ nghi thức phát lệnh sang ghi nhận tại từng cống, sự phối hợp giữa Đài và các nhóm hiện trường càng quan trọng để thông tin liền mạch, không đứt đoạn.

Phiên trực tiếp cũng đòi hỏi phối hợp nhiều phương thức truyền dẫn, kết hợp nội dung đa phương tiện với phân phối đa nền tảng. Từ hình ảnh tại công trình đến nội dung chia sẻ trên các kênh mạng xã hội, mỗi khâu góp phần đưa sự kiện đến khán giả bằng nhiều cách tiếp cận.

Qua phiên trực tiếp đa nền tảng, HTV đồng hành cùng Thành phố ghi nhận dấu mốc 10 năm của hệ thống cống ngăn triều

Khi chương trình khép lại, niềm vui của chúng tôi là đã cùng nhau ghi nhận khoảnh khắc được chờ đợi suốt 10 năm. Vận hành kỹ thuật liên hoàn mở ra kỳ vọng mới cho Thành phố; hiệu quả kiểm soát ngập vẫn cần được theo dõi trong thực tế. Với ê-kíp HTV, đó cũng là câu chuyện dân sinh đáng tiếp tục đồng hành