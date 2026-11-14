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Sức khỏe

Đưa dịch vụ y tế đến tận khu dân cư về đêm ở Đặc khu Côn Đảo

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(HTV) - Từ ngày 5 đến ngày 12/11/2026, Đặc khu Côn Đảo triển khai các tổ khám sức khỏe toàn dân lưu động ngay tại các khu dân cư vào khung giờ buổi tối từ 18 giờ đến 21 giờ. Cách làm linh hoạt này giúp người lao động bận rộn dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế miễn phí gần nhà.

Đưa dịch vụ y tế đến gần người lao động ngoài giờ hành chính

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, Trung tâm Y tế quân dân y đặc khu đã chủ trì, phối hợp cùng Trạm Y tế đặc khu tổ chức khám lưu động tại từng khu dân cư thay vì chỉ khám tập trung như trước. Việc bố trí khung giờ từ 18 giờ đến 21 giờ giúp giải quyết bài toán thời gian cho người lao động, người thuê trọ và những người bận rộn công việc ban ngày.

Ghi nhận tại các điểm khám, nhiều người dân bày tỏ sự phấn khởi trước sự tận tình, chu đáo của đội ngũ y tế. Anh Nguyễn Đình Lãm - Đặc khu Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ trước đây dù có thông báo nhưng do bận công việc nên không thể đi khám, nay tổ y tế về tận khu dân cư buổi tối nên anh và mọi người mới thu xếp thời gian tham gia được. Tương tự, chị Nguyễn Thị Ngọc Mai cho biết nhờ mô hình khám lưu động miễn phí và linh hoạt địa điểm giữa các khu dân cư, chị đã tranh thủ đi khám được sau giờ buôn bán.

Đưa dịch vụ y tế đến tận khu dân cư về đêm ở Đặc khu Côn Đảo - Ảnh 1.
Đưa dịch vụ y tế đến tận khu dân cư về đêm ở Đặc khu Côn Đảo - Ảnh 2.

Nhân viên y tế tận tình lấy mẫu xét nghiệm và tiếp nhận người dân tại điểm khám lưu động

Phối hợp chuyên môn và đẩy mạnh số hóa dữ liệu sức khỏe cộng đồng

Trực tiếp tham gia công tác chuyên môn, bác sĩ Vũ Trung Hiếu - lực lượng bác sĩ tăng cường luân phiên tại địa phương cho biết, việc đưa tổ khám về từng khu dân cư vào buổi tối vừa khớp với thời gian rảnh của bà con, vừa giúp người dân thuận tiện di chuyển hơn so với việc phải lên trung tâm trong giờ hành chính.

Đưa dịch vụ y tế đến tận khu dân cư về đêm ở Đặc khu Côn Đảo - Ảnh 3.

Bác sĩ thăm khám và tư vấn sức khỏe buổi tối cho người dân tại khu dân cư

Song song với hoạt động thăm khám trực tiếp, các lực lượng tại địa phương còn tích cực thông báo, vận động bà con tham gia, đồng thời hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, cập nhật dữ liệu sức khỏe điện tử và hướng dẫn cài đặt các ứng dụng số. Qua đó, địa phương từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu sức khỏe cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên toàn địa bàn đặc khu.

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