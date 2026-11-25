Ngôi nhà Di sản giới thiệu nghệ thuật bonsai và lồng cu gáy

Trong khuôn khổ trưng bày tại ngôi nhà Di sản, các tác phẩm bonsai tạo nên sức hút lớn đối với đông đảo du khách tham quan.

Hoạt động trưng bày thu hút đông đảo du khách tham quan

Để tạo nên sản phẩm, các nghệ nhân tỉ mỉ uốn nắn từng dáng thế cây cảnh nhằm dung hòa vẻ đẹp tự nhiên với ý tưởng thẩm mỹ riêng. Đặc biệt, Nghệ nhân Quốc gia Ngô Doãn Quý mang đến tác phẩm cây đa làng thu.

Ý tưởng sáng tạo và quá trình tạo tác nên tác phẩm đều xuất phát từ tình yêu thiên nhiên, tình yêu quê hương. Nghệ nhân Quốc gia Ngô Doãn Quý

Tác phẩm cây đa làng thu khơi gợi ký ức quê hương

Dấu ấn Chùa Một Cột trên lồng cu gáy tại Ngôi nhà Di sản

Bên cạnh đó, các mẫu lồng cu gáy tạo điểm nhấn nhờ sự sáng tạo về kiểu dáng và chất liệu. Mỗi sản phẩm sở hữu đường nét chạm khắc tỉ mỉ, cho thấy sự khéo léo của người chế tác.

Các mẫu lồng cu gáy tạo được chạm khắc tỉ mỉ

Theo đó, ông Đặng Văn Dũng (Hà Nội) đã sáng tạo thêm biểu tượng Thủ đô trên mẫu lồng truyền thống.

"Chiếc lồng này được tôi thực hiện dựa trên mẫu của một cụ, sau đó tôi cải tiến bằng cách đưa hình ảnh Chùa Một Cột vào phần cửa. Là người Hà Nội, tôi muốn tác phẩm có thêm một chi tiết mang nét đặc trưng của Thủ đô", ông Dũng chia sẻ.

Đưa di sản văn hóa Kinh kỳ đến gần hơn với công chúng

Việc sắp đặt thú chơi truyền thống ngay trong không gian phố cổ tạo cầu nối cho người yêu văn hóa. Nhờ đó, giá trị từ bàn tay tài hoa của nghệ nhân xưa tiếp tục được duy trì và phát triển.

Không gian trưng bày góp phần khơi dậy niềm tự hào của người dân Thủ đô

“Nốt nhạc thanh trong lòng phố thị” không chỉ gợi nhớ nét thanh lịch của Hà Nội xưa, hoạt động còn tạo cơ hội để các thế hệ ngày nay tìm hiểu và trân trọng văn hóa đất Kinh kỳ.