Roller Sports TP. Hồ Chí Minh nhắm ngôi nhất toàn đoàn

Roller Sports TP. Hồ Chí Minh đang hướng đến mục tiêu duy trì vị thế hàng đầu quốc gia. Đây là bộ môn có màu sắc trẻ trung, năng động và đang thu hút ngày càng nhiều người tham gia.

Sau nhiều năm hình thành và phát triển, Roller Sports TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vị thế. Từ năm 2021, bộ môn bước vào giai đoạn chuyên nghiệp hóa mạnh mẽ với sự ra đời của Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam.

Tại Giải vô địch xuất sắc quốc gia 2026 ở Hà Nội, đội tuyển TP. Hồ Chí Minh giành 17 HCV. Tiếp đó, đội giành 16 HCV tại Giải vô địch trẻ quốc gia 2026 ở Tây Ninh. Những thành tích này góp phần nâng tầm bộ môn. Đồng thời, phong trào Roller Sports ngày càng thu hút người trẻ ở cả cấp độ phong trào lẫn chuyên nghiệp. Sức hút của bộ môn cũng lan tỏa đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Roller Sports TP. Hồ Chí Minh đang hướng đến mục tiêu duy trì vị thế hàng đầu quốc gia

Chỉ còn hơn một tháng nữa, đội tuyển TP. Hồ Chí Minh sẽ bước vào Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Đây là kỳ Đại hội đầu tiên có các môn roller trong chương trình thi đấu.

Với lực lượng kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, các vận động viên đang tích lũy thể lực và hoàn thiện kỹ chiến thuật. Đội tuyển đặt mục tiêu giành ngôi nhất toàn đoàn.

HLV trưởng Mai Hoài Phương cho biết, đội tuyển hướng đến vị trí nhất toàn đoàn nhằm khẳng định vị thế của TP. Hồ Chí Minh ở bộ môn này. Nhiều vận động viên của đội đã đạt thành tích cao tại các giải đấu trong hệ thống quốc gia. Đây cũng là cơ sở giúp toàn đội tự tin trước thềm Đại hội.

Môn Roller Sports sẽ diễn ra từ ngày 29/11 đến 2/12 tại sân vận động Gia Định, phường Bình Thạnh

Vận động viên Nguyễn Nhựt Linh xem việc tham dự Đại hội là cơ hội thể hiện bản thân sau nhiều năm tập luyện và thi đấu. Cô đã dành nhiều tâm huyết cho môn thể thao này và đặt kỳ vọng cao tại kỳ Đại hội sắp tới.

Theo điều lệ chuyên môn, Roller Sports tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026 có 14 bộ huy chương. Trong đó, 10 bộ thuộc các nội dung trượt patin và bốn bộ thuộc các nội dung trượt ván.

Thế mạnh của đội tuyển TP. Hồ Chí Minh nằm ở các nội dung trượt ván nữ. Đội cũng tập trung vào những nội dung trượt patin tốc độ cá nhân, tiếp sức và nghệ thuật ở cả nam lẫn nữ. Môn Roller Sports sẽ diễn ra từ ngày 29/11 đến 2/12 tại sân vận động Gia Định, phường Bình Thạnh.