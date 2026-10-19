Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Hà Nội – Hàng Châu từ ngày 15/11

Theo thông tin từ Vietnam Airlines ngày 19/10, đường bay Hà Nội – Hàng Châu sẽ chính thức được khai thác từ ngày 15/11/2026 bằng tàu bay Airbus A321. Các chuyến bay được thực hiện vào thứ Hai, thứ Năm, thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, tạo thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện cho hành khách đến một trong những trung tâm kinh tế, công nghệ và du lịch lớn của miền Đông Trung Quốc.

Lịch khai thác đường bay Hà Nội – Hàng Châu của Vietnam Airlines, gồm các chuyến bay vào thứ Hai, thứ Năm, thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần. Thời gian khởi hành và hạ cánh được tính theo giờ địa phương

Nhân dịp khai trương đường bay mới, Vietnam Airlines triển khai chương trình ưu đãi với giá vé khứ hồi Hà Nội – Hàng Châu từ 7.250.000 đồng, đã bao gồm thuế và phí. Chương trình áp dụng cho vé xuất đến hết ngày 26/10/2026, với thời gian khởi hành từ ngày 22/11/2026 đến 31/3/2027, ngoại trừ một số giai đoạn cao điểm.

Bên cạnh đó, hội viên Bông Sen Vàng có cơ hội nhận gấp đôi dặm thưởng khi mua vé đến hết ngày 15/01/2027.

Mở rộng kết nối giữa Việt Nam và Trung Quốc

Việc bổ sung điểm đến Hàng Châu nâng tổng số đường bay thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc do Vietnam Airlines khai thác lên 7 đường bay, kết nối 4 thành phố gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Hàng Châu.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: "Đường bay Hà Nội - Hàng Châu là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế của Vietnam Airlines. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, đặc biệt từ biến động giá nhiên liệu, việc đưa đường bay vào khai thác sớm hơn dự kiến, ngay trong Quý IV/2026, thể hiện sự chủ động và quyết tâm của Hãng trong việc mở rộng kết nối quốc tế, tạo động lực thúc đẩy giao thương, du lịch và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đất nước."

Hàng Châu là thủ phủ tỉnh Chiết Giang, nổi tiếng với thắng cảnh Tây Hồ, trà Long Tỉnh cùng những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng Giang Nam. Bên cạnh tiềm năng du lịch, thành phố còn là trung tâm công nghệ, thương mại điện tử và đổi mới sáng tạo của Trung Quốc, nơi đặt trụ sở của nhiều doanh nghiệp lớn.

Đường bay thẳng Hà Nội – Hàng Châu dự kiến được Vietnam Airlines khai thác từ ngày 15/11/2026, với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Nằm trong vùng đồng bằng sông Dương Tử, Hàng Châu có vị trí thuận lợi để du khách kết hợp tham quan Thượng Hải và các đô thị giàu giá trị văn hóa, lịch sử tại miền Đông Trung Quốc. Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa và nhịp sống hiện đại cũng tạo nên sức hút của thành phố đối với khách du lịch và khách công vụ.

Tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế

Từ đầu năm 2026, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế với các đường bay đến Amsterdam, Colombo, Phuket và Ahmedabad. Đồng thời, hãng tăng tần suất khai thác trên một số đường bay đến Seoul, Tokyo, Osaka, Đài Bắc và Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), Singapore, Manila, Moscow, Melbourne và Sydney.

Theo Vietnam Airlines, việc phát triển các đường bay trực tiếp đến những trung tâm kinh tế, du lịch quốc tế nằm trong chiến lược mở rộng mạng bay và tăng cường kết nối với các thị trường trọng điểm.

Đường bay Hà Nội – Hàng Châu được kỳ vọng góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại, thu hút khách du lịch quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế và giao lưu giữa Việt Nam với Trung Quốc.



