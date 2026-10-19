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Giáo dục

Phường Tân Sơn Hòa chủ động phòng, chống ma túy từ học đường

HOÀI VY, HOÀNG LINH, ĐỨC PHONG
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(HTV) - TP. Hồ Chí Minh nhân rộng các mô hình phòng, chống ma túy, hướng đến mục tiêu thành phố không ma túy vào năm 2030. Tại phường Tân Sơn Hòa, mô hình giáo dục trong trường học giúp học sinh nhận diện nguy cơ và chủ động phòng ngừa từ sớm.

Đưa kiến thức phòng, chống ma túy đến học đường

Tại trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, phường Tân Sơn Hòa, không gian trưng bày các vật phẩm liên quan đến ma túy giúp học sinh tiếp cận kiến thức trực quan, sinh động. Thông qua hoạt động tham quan và tuyên truyền, các em được hướng dẫn nhận biết những nguy cơ tiềm ẩn, đặc biệt là tình huống người lạ cho bánh kẹo, đồ ăn không rõ nguồn gốc.

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học - Ảnh 1.

Giáo viên tuyên truyền cho các em học sinh tiểu học về phòng, chống ma túy

Dù còn nhỏ tuổi, học sinh đã bước đầu hiểu được tác hại của ma túy và cách bảo vệ bản thân. Em Phạm Tuấn Khang - Học sinh lớp 1, trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh cho biết các em không nên nhận kẹo từ người lạ và cần báo ngay với thầy cô, cha mẹ khi gặp tình huống đáng ngờ. Trong khi đó, em Nguyễn Huỳnh Bảo Yến - Học sinh lớp 5, trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ việc được giáo viên tuyên truyền giúp em hiểu rằng ma túy có thể bị ngụy trang dưới nhiều hình thức khó nhận biết.

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học - Ảnh 2.

Bảng thông tin tuyên truyền tình hình vi phạm pháp luật về ma túy tại Việt Nam và trên thế giới

Theo bà Đặng Thị Mỹ Dung - Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh các buổi tham quan được tổ chức theo lịch cho học sinh từ khối 1 đến khối 5, đồng thời mở rộng đến phụ huynh, các chi bộ và trường học trên địa bàn. Mô hình không chỉ cung cấp kiến thức mà còn góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa ma túy trong gia đình và cộng đồng.

Kết hợp tuyên truyền và đấu tranh phòng, chống ma túy

Bên cạnh hoạt động giáo dục trong trường học, phường Tân Sơn Hòa tăng cường tuyên truyền trong cộng đồng, phát huy vai trò của chính quyền, lực lượng công an và người dân. Bà Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh đánh giá việc xây dựng mô hình thể hiện sự chuyển hướng từ xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa, giúp học sinh sớm nhận biết nguy cơ và góp phần giữ gìn môi trường sống bình yên.

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học - Ảnh 3.
TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học - Ảnh 4.

Cán bộ công an trao đổi và hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy

Thượng tá Trần Trung Hiếu - Trưởng Công an phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh cho biết bên cạnh đấu tranh, xử lý tội phạm và quản lý địa bàn, lực lượng công an chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn nhận biết ma túy và các nguy cơ liên quan. Đến nay, các trường học trên địa bàn phường đã triển khai không gian giáo dục phòng, chống ma túy, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Chủ động phòng ngừa, hướng đến TP. Hồ Chí Minh không ma túy

Công tác phòng, chống ma túy cần được triển khai thường xuyên, phù hợp với từng nhóm đối tượng và môi trường sống. Trung tá Phạm Ngọc Tuấn Dũng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh bên cạnh điều tra, khám phá các vụ án, phòng ngừa vẫn là nhiệm vụ quan trọng để hướng đến mục tiêu thành phố không ma túy.

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học - Ảnh 5.

Học sinh tham dự chương trình tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong học đường

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Công an tổ chức lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2026, tiếp tục khẳng định vai trò của giáo dục trong xây dựng trường học an toàn. Việc nhân rộng những mô hình trực quan, gần gũi như tại phường Tân Sơn Hòa sẽ góp phần hình thành ý thức phòng ngừa từ sớm, huy động sự chung tay của gia đình, nhà trường và cộng đồng, hướng đến mục tiêu xây dựng TP. Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.

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