Nhịp vòm thép hình lá dừa nước về bến Bạch Đằng an toàn
Sau hơn 12 giờ neo đậu trên luồng sông Soài Rạp, sà-lan chở nhịp vòm thép cầu đi bộ hình lá dừa nước tiếp tục hành trình về bến Bạch Đằng an toàn.
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