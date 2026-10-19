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Thời sự

Nhịp vòm thép hình lá dừa nước về bến Bạch Đằng an toàn

Báo Nhân dân
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Sau hơn 12 giờ neo đậu trên luồng sông Soài Rạp, sà-lan chở nhịp vòm thép cầu đi bộ hình lá dừa nước tiếp tục hành trình về bến Bạch Đằng an toàn.

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