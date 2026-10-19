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Thời sự

Động đất 4,2 độ tại xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Một trận động đất có độ lớn 4,2 xảy ra tại khu vực xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La, vào sáng 19/10.

Bản đồ chấn tâm động đất

Theo thông tin từ Viện Các Khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trận động đất xảy ra lúc 6 giờ 59 phút 21 giây ngày 19/10/2026 (giờ Hà Nội).

Tâm chấn được xác định tại tọa độ 21,250 độ vĩ Bắc, 104,120 độ kinh Đông, thuộc khu vực xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La. Trận động đất có độ lớn M=4,2, độ sâu chấn tiêu khoảng 12km.

Cấp độ rủi ro thiên tai do động đất được xác định ở cấp 0.

TS. Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các Khoa học Trái đất nhận định động đất xảy ra tại Sơn La là động đất kiến tạo, liên quan đến hoạt động địa chất và sự dịch chuyển trên các đứt gãy trong vỏ Trái đất. Khu vực này thường xảy ra động đất và nằm trên đứt gãy Đông Đà.

Mức độ rung lắc và tác động thực tế tại từng địa điểm còn phụ thuộc vào độ sâu chấn tiêu, khoảng cách đến tâm chấn, điều kiện nền đất và đặc điểm công trình xây dựng.

Việc tiếp tục theo dõi hoạt động địa chấn tại Sơn La có ý nghĩa quan trọng đối với công tác đánh giá nguy cơ, nâng cao nhận thức cộng đồng và chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp tại những khu vực thường xảy ra động đất.

Nguồn: https://baochinhphu.vn/dong-dat-42-do-tai-xa-ta-hoc-tinh-son-la-102261019083653038.htm

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