Đưa pháp luật đến gần người lao động

Tại các doanh nghiệp, hoạt động tuyên truyền pháp luật được tổ chức thường xuyên, giúp công nhân nâng cao hiểu biết về những quy định liên quan đến công việc và đời sống. Anh Quách Tùng - Công ty TNHH PouYuen, cho biết công đoàn công ty thường xuyên tổ chức các lớp nâng cao trình độ văn hóa, kết hợp tuyên truyền pháp luật. Những kiến thức tiếp thu được cũng được anh chia sẻ, nhắc nhở đồng nghiệp, đồng hương trong sinh hoạt hằng ngày.

Đối với lao động tự do, việc tiếp cận thông tin pháp luật đôi khi còn hạn chế, trong khi những nguy cơ như lừa đảo, tín dụng đen vẫn tiềm ẩn. Vì vậy, việc phổ biến pháp luật trực tiếp tại nơi cư trú giúp người lao động hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ và cách tự bảo vệ mình. Anh Châu Thành Hoàng - Công nhân bốc xếp tự do, chia sẻ rằng từ khi đến địa phương sinh sống, anh thường được chủ nhà trọ và công an phường trò chuyện, nhắc nhở, phổ biến pháp luật. Qua đó, anh có thêm kiến thức cần thiết khi gặp những vấn đề liên quan đến pháp luật.

Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân tộc thiểu số và công nhân

Phát huy vai trò của khu dân cư trong tuyên truyền pháp luật

Tại khu trọ trên đường Tập Đoàn 6B, phường Tân Tạo, trong hơn 20 hộ đang sinh sống có khoảng trên 10 lao động là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào Khmer. Bên cạnh việc hỗ trợ người thuê trọ ổn định cuộc sống, chủ nhà trọ còn phối hợp với địa phương tuyên truyền pháp luật, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn an ninh trật tự. Bà Đào Thị Quá - Chủ nhà trọ phường Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh cho biết bà thường xuyên trò chuyện, chia sẻ thông tin với người thuê trọ và xem họ như người thân trong gia đình.

Cán bộ tuyên truyền pháp luật đến các dãy trọ trò chuyện cùng người dân tộc thiểu số và người lao động

Cùng với chủ nhà trọ, khu phố và lực lượng chức năng cũng góp phần đưa thông tin pháp luật đến gần người lao động thông qua việc nắm bắt tình hình, phối hợp tuyên truyền và vận động tại địa bàn dân cư. Theo anh Phạm Vũ Phương - Trưởng khu phố 29, phường Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh việc phối hợp với chủ trọ và lực lượng chức năng là một trong những cách tăng cường hiệu quả tuyên truyền, giúp người lao động nâng cao nhận thức và chấp hành pháp luật.

Tăng cường phối hợp, đổi mới hình thức tuyên truyền

Để hoạt động phổ biến pháp luật phát huy hiệu quả lâu dài, cần có sự phối hợp giữa doanh nghiệp, chủ nhà trọ, khu phố, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Nội dung tuyên truyền cần gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với điều kiện sinh hoạt và nhu cầu thực tế của người lao động, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Lê Minh Hiếu - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh cho biết địa phương chú trọng phối hợp tuyên truyền tại doanh nghiệp và khu dân cư, đồng thời đổi mới cách thức triển khai để người lao động dễ tiếp cận và thực hiện đúng quy định pháp luật.

Buổi làm việc, họp thảo luận về công tác tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Từ nơi làm việc đến khu dân cư, việc đưa pháp luật đến gần người lao động không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật mà còn giúp mỗi người chủ động bảo vệ bản thân trước những rủi ro trong cuộc sống. Sự phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư sẽ tạo điều kiện để người lao động an tâm mưu sinh, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh tại TP. Hồ Chí Minh.