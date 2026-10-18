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Thời sự

Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện siêu bão CHAMPI mạnh cấp 16

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Chiều 18/10, ở khu vực phía Tây Bắc của Thái Bình Dương có một cơn bão rất mạnh có tên là CHAMPI đang hoạt động, đây là cơn bão số 30 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 13 giờ chiều ngày 18/10 vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 142, độ Kinh Đông, cường độ bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17 (ở đầu cấp siêu bão) và hiện siêu bão CHAMPI còn cách phía Đông của Philippines khoảng 2700 km về phía Đông.

Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện siêu bão CHAMPI mạnh cấp 16- Ảnh 1.

Dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản về đường đi siêu bão CHAMPI. Ảnh do Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cung cấp.

Dự báo trong 24 giờ tới siêu bão CHAMPI di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ trung bình khoảng 20 km/giờ và hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc), cường độ bão mạnh nhất của bão ở mức cấp 16, giật trên cấp 17; bão CHAMPI sẽ duy trì cường độ cấp 16, giật trên cấp 17 trong khoảng 2 ngày tới, từ ngày 21/10 trở đi cường độ bão CHAMPI sẽ suy yếu dần xuống còn khoảng cấp 15, giật trên cấp 17.

Khi di chuyển tới khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc), cường độ của bão CHAMPI còn mạnh khoảng cấp 15, giật trên cấp 17.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, theo số liệu dự báo hiện tại thì bão CHAMPI ít khả năng bão di chuyển vào Biển Đông (xác suất vào Đông Bắc Biển Đông thấp khoảng 10-20%, xác suất bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó ảnh hưởng tới Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực các tỉnh ven biển của Trung Quốc xác suất cao lên tới 80-90%). Dự báo này cũng đồng nhất với các dự báo của các trung tâm dự báo bão Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, đều nhận định khoảng ngày 23/10 siêu bão CHAMPI sẽ đổ bộ vào khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Tuy nhiên với cường độ được dự báo sẽ mạnh lên tới cấp 15, giật cấp 17, mặc dù không dổ bộ vào Biển Đông nhưng hoàn lưu của bão CHAMPI cũng sẽ khiến gió ở khu vực phía Bắc của Biển Đông trong những ngày tới có xu hướng mạnh lên.

Dự báo khoảng ngày 21/10 hoàn lưu phía Tây của bão CHAMPI sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc của khu vực Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông làm cho cường độ gió ở đây mạnh lên cấp 6, ngày 23-24/10 gió Đông Bắc của khu vực phía Bắc của Biển Đông mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 9-10, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Nguồn: baotintuc.vn (TTXVN)

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