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Thời sự

Thủ tướng: Phát triển bất động sản cao cấp căn cứ theo nhu cầu của thị trường

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Sáng 19/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về một số dự án luật, trong đó có dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Dự luật này được trình Quốc hội sáng cùng ngày và dự kiến được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thảo luận tại tổ đại biểu Quốc hội - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thảo luận tại tổ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng (đại biểu thành phố Hải Phòng) chia sẻ thêm một số nội dung về dự án luật này, đề nghị các đại biểu quan tâm cho ý kiến.

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và báo cáo về sự cần thiết phải sửa đổi luật, mục đích, mục tiêu, yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước, bố cục dự án luật và các nội dung sửa đổi; những nội dung này đã được nêu rõ trong Tờ trình của Chính phủ.

Thủ tướng cho biết, trong quá trình thẩm tra và đóng góp ý kiến về dự án luật, còn tồn tại nhiều ý kiến khác nhau về các vấn đề: Phạm vi áp dụng và việc lựa chọn tổ chức đấu giá; về tham dự, trả giá và tiền đặt trước; đấu giá trực tuyến và bước giá; hủy kết quả và bảo vệ người mua ngay tình.

Theo Thủ tướng, Luật Đấu giá tài sản có mối liên hệ trực tiếp và gắn kết chặt chẽ với các luật chuyên ngành khác, nên cần rà soát kỹ để bảo đảm thống nhất, tránh xung đột - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, Luật Đấu giá tài sản có mối liên hệ trực tiếp và gắn kết chặt chẽ với các luật chuyên ngành khác, nên cần rà soát kỹ để bảo đảm thống nhất, tránh xung đột.

Đặc biệt, trong Luật Đấu giá tài sản và Luật Đấu thầu, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, các quy định liên quan trình tự, thủ tục đấu giá, đấu thầu tài sản là quyền sử dụng đất hay nhà ở phải "rất khớp" và nằm trong một chuỗi quy định pháp luật thống nhất. Đây là nội dung rất quan trọng, đặc biệt là khi tiến hành đấu giá, giao đất cho nhà đầu tư với các cơ chế, chính sách đi kèm.

Bởi pháp luật về đất đai quy định Nhà nước phải tăng cường công tác quản lý giá đất; đồng thời quy định những trường hợp phải thực hiện đấu giá, những trường hợp phải đấu thầu.

Thủ tướng nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là quản lý, điều tiết, kiểm soát được giá đất và thị trường bất động sản - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh, điều quan trọng nhất, mục tiêu cuối cùng, xuyên suốt theo quan điểm của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chính phủ là quản lý, điều tiết, kiểm soát được giá đất và thị trường bất động sản, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội và nhà cho thuê.

Đối với nhà ở xã hội và nhà cho thuê, phải quản lý giá rất chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, vô lý, nhằm đảm bảo người lao động bình thường và các đối tượng chính sách có khả năng tiếp cận nhà ở thông qua việc mua hoặc thuê dài hạn với giá phù hợp. Đối với các phân khúc khác, như phân khúc nhà ở cao cấp, việc tăng giá hay giảm giá sẽ tùy thuộc vào nhu cầu và yêu cầu.

Liên quan đến đề xuất cho một số nội dung trong luật có hiệu lực sớm hơn, Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành chuẩn bị các văn bản quy định chi tiết nhằm đảm bảo luật có hiệu lực đồng thời với các văn bản hướng dẫn.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục đóng góp ý kiến, các cơ quan soạn thảo cần rà soát kỹ để hoàn thiện dự thảo, đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa các luật và mang tính thực tiễn cao, khả thi trên thực tế - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Song song với đó, cần rà soát, tích hợp các nội dung hướng dẫn để hạn chế tối đa việc ban hành quá nhiều văn bản hướng dẫn thi hành và xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ lưỡng cho các bộ, ngành và địa phương.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục đóng góp ý kiến, các cơ quan soạn thảo cần rà soát kỹ để hoàn thiện dự thảo, đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa các luật và mang tính thực tiễn cao, khả thi trên thực tế. Đặc biệt, các văn bản hướng dẫn thi hành phải đảm bảo tính đầy đủ, chi tiết và rõ ràng. Nếu văn bản hướng dẫn không cụ thể, các địa phương sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình áp dụng thực tế.

Nguồn: Báo Chính phủ

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