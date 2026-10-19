Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất cho vay tới 2% một năm | 60 Giây Sáng ngày 19/10/2026

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất cho vay tới 2% một năm

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai đồng bộ giải pháp giảm lãi suất, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và kiểm soát rủi ro.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng đồng bộ giải pháp giảm lãi suất, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và kiểm soát rủi ro

Hơn 101 triệu người đã được chuyển đổi mã số BHXH sang số định danh/CCCD

Tính đến ngày 16/10/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chuyển đổi thành công mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân/căn cước công dân cho hơn 101,49 triệu người, đạt 99,17% tổng số người thuộc phạm vi chuyển đổi.

BHXH Việt Nam đã chuyển đổi mã số BHXH sang số định danh cá nhân/CCCD cho hơn 101,49 triệu người, đạt 99,17% tổng số thuộc diện chuyển đổi tính đến ngày 16/10/2026

Nỗ lực để người dân sớm có "Lý lịch tư pháp" trên VNeID

Xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp để đi làm, đi học hay ra nước ngoài từng mất rất nhiều thời gian chờ đợi và đi lại của người dân. Nhưng sắp tới, mọi thao tác sẽ được thực hiện ngay trên ứng dụng VNeID, kết quả có ngay trên điện thoại và có giá trị pháp lý tuyệt đối.

Lực lượng công an đẩy mạnh số hóa dữ liệu trong chiến dịch 180 ngày đêm, hướng tới cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến qua VNeID

Để có được sự tiện lợi ấy cho hàng triệu người dân, lực lượng công an đang dồn lực thực hiện chiến dịch số hóa, chuẩn hóa dữ liệu thầm lặng và quyết liệt trong 180 ngày đêm.

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây - Ngày 19/10/2026.