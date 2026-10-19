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Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất cho vay tới 2% một năm | 60 Giây Sáng ngày 19/10/2026

Thời sự
TRUNG TÂM TIN TỨC

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 18/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất cho vay tới 2% một năm

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai đồng bộ giải pháp giảm lãi suất, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và kiểm soát rủi ro.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất cho vay tới 2% một năm | 60 Giây Sáng ngày 19/10/2026 - Ảnh 1.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất cho vay tới 2% một năm | 60 Giây Sáng ngày 19/10/2026 - Ảnh 2.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng đồng bộ giải pháp giảm lãi suất, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và kiểm soát rủi ro

Hơn 101 triệu người đã được chuyển đổi mã số BHXH sang số định danh/CCCD

Tính đến ngày 16/10/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chuyển đổi thành công mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân/căn cước công dân cho hơn 101,49 triệu người, đạt 99,17% tổng số người thuộc phạm vi chuyển đổi.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất cho vay tới 2% một năm | 60 Giây Sáng ngày 19/10/2026 - Ảnh 3.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất cho vay tới 2% một năm | 60 Giây Sáng ngày 19/10/2026 - Ảnh 4.

BHXH Việt Nam đã chuyển đổi mã số BHXH sang số định danh cá nhân/CCCD cho hơn 101,49 triệu người, đạt 99,17% tổng số thuộc diện chuyển đổi tính đến ngày 16/10/2026

Nỗ lực để người dân sớm có "Lý lịch tư pháp" trên VNeID

Xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp để đi làm, đi học hay ra nước ngoài từng mất rất nhiều thời gian chờ đợi và đi lại của người dân. Nhưng sắp tới, mọi thao tác sẽ được thực hiện ngay trên ứng dụng VNeID, kết quả có ngay trên điện thoại và có giá trị pháp lý tuyệt đối.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất cho vay tới 2% một năm | 60 Giây Sáng ngày 19/10/2026 - Ảnh 5.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất cho vay tới 2% một năm | 60 Giây Sáng ngày 19/10/2026 - Ảnh 6.

Lực lượng công an đẩy mạnh số hóa dữ liệu trong chiến dịch 180 ngày đêm, hướng tới cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến qua VNeID

Để có được sự tiện lợi ấy cho hàng triệu người dân, lực lượng công an đang dồn lực thực hiện chiến dịch số hóa, chuẩn hóa dữ liệu thầm lặng và quyết liệt trong 180 ngày đêm.

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây - Ngày 19/10/2026.

Danh sách tập

Mua bán vàng từ 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt | 60 Giây Sáng ngày 18/10/2026

Mua bán vàng từ 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt | 60 Giây Sáng ngày 18/10/2026

Thời sự 11:32 18/10/2026

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 18/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh: Xe tải cán người, tài xế kéo nạn nhân ra khỏi gầm rồi bỏ đi

TP. Hồ Chí Minh: Xe tải cán người, tài xế kéo nạn nhân ra khỏi gầm rồi bỏ đi

Thời sự 15:11 16/10/2026

(HTV) - Vụ việc xe tải cán người bỏ chạy xảy ra rạng sáng 15/10 tại phường Tân Hiệp khiến một phụ nữ tử vong. Đáng chú ý, sau va chạm, tài xế xuống kéo nạn nhân ra khỏi gầm rồi lập tức tăng ga rời hiện trường. Cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt.

Điều chỉnh giao thông đường Trường Chinh để giảm ùn tắc | 60 Giây Sáng ngày 16/10/2026

Điều chỉnh giao thông đường Trường Chinh để giảm ùn tắc | 60 Giây Sáng ngày 16/10/2026

Thời sự 10:08 16/10/2026

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 16/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cho sinh viên vay tối đa 10 triệu đồng mỗi tháng

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cho sinh viên vay tối đa 10 triệu đồng mỗi tháng

Xã hội 20:57 15/10/2026

(HTV) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nâng mức vay tín dụng sinh viên lên tối đa 10 triệu đồng mỗi tháng, đồng thời nghiên cứu giảm lãi suất và tạo điều kiện gia hạn nợ sau tốt nghiệp.

Từ năm 2027, hành khách có thể dùng vé liên thông trên nhiều phương tiện tại TP. Hồ Chí Minh

Từ năm 2027, hành khách có thể dùng vé liên thông trên nhiều phương tiện tại TP. Hồ Chí Minh

Xã hội 15:33 15/10/2026

(HTV) - Từ năm 2027, TP. Hồ Chí Minh dự kiến triển khai hệ thống thanh toán liên thông giữa xe buýt, metro, buýt đường thủy và một số loại hình vận tải khác, hướng đến hành trình thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí cho hành khách.

Lâm Đồng: Xe tải va chạm xe máy, kéo lê gần 80m khiến một người tử vong

Lâm Đồng: Xe tải va chạm xe máy, kéo lê gần 80m khiến một người tử vong

Xã hội 15:33 15/10/2026

(HTV) - Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng, vào chiều 14/10. Người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ sau khi phương tiện bị xe tải kéo lê khoảng 80m.

TP. Hồ Chí Minh: hơn 34.000 ca viêm hô hấp cấp trong một tuần, cúm A gia tăng | 60 Giây Sáng ngày 15/10/2026

TP. Hồ Chí Minh: hơn 34.000 ca viêm hô hấp cấp trong một tuần, cúm A gia tăng | 60 Giây Sáng ngày 15/10/2026

Thời sự 10:25 15/10/2026

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 15/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Từ ngày 15/10, hành khách có thể mua vé Metro số 1 qua VNeID

Từ ngày 15/10, hành khách có thể mua vé Metro số 1 qua VNeID

Thời sự 16:57 14/10/2026

(HTV) - Từ ngày 15/10/2026, hành khách đi tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) có thể mua vé trực tiếp trên ứng dụng VNeID. Hình thức này góp phần đa dạng phương thức thanh toán, tạo thuận lợi cho người dân sử dụng giao thông công cộng.

Đà Nẵng: liên tiếp xảy ra sét đánh trên sông Trường Giang, 2 người tử vong | 60 Giây Sáng ngày 14/10/2026

Đà Nẵng: liên tiếp xảy ra sét đánh trên sông Trường Giang, 2 người tử vong | 60 Giây Sáng ngày 14/10/2026

Thời sự 06:31 14/10/2026

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 14/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh: Triều cường gây ngập nhiều tuyến đường tại phường Thủ Dầu Một | 60 Giây Sáng ngày 13/10/2026

TP. Hồ Chí Minh: Triều cường gây ngập nhiều tuyến đường tại phường Thủ Dầu Một | 60 Giây Sáng ngày 13/10/2026

Thời sự 11:33 13/10/2026

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 13/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

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