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Thời sự

Chủ động nguồn vắc-xin não mô cầu trước nhu cầu phòng bệnh tăng cao

MC ZI
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(HTV) - Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 50 ca mắc bệnh não mô cầu, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết bảo đảm nguồn vắc-xin phòng 5 nhóm não mô cầu A, B, C, Y và W, đáp ứng nhu cầu tiêm chủng đang tăng cao.

TP. Hồ Chí Minh ghi nhận ca tử vong vì bệnh não mô cầu

Bệnh não mô cầu tiếp tục là vấn đề đáng lưu ý khi các ca mắc và tử vong được ghi nhận tại nhiều địa phương. Vừa qua, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận chùm ca bệnh não mô cầu liên quan đến 4 học sinh, trong đó đã có 1 trường hợp tử vong, đáng chú ý ca tử vong chưa được tiêm vắc-xin phòng não mô cầu.

VNVC chủ động nguồn vắc-xin não mô cầu trước nhu cầu phòng bệnh tăng cao - Ảnh 1.

Tại các cơ sở tiêm chủng, người dân đến tiêm phòng bệnh não mô cầu tăng cao

Những ngày vừa qua, số lượng người dân đến tiêm phòng bệnh não mô cầu tăng cao. Trước nhu cầu đó, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết bảo đảm nguồn vắc-xin chính hãng phòng 5 nhóm não mô cầu A, B, C, Y và W.

Đồng thời, đơn vị tăng cường năng lực cung ứng, vận chuyển vắc-xin trên toàn quốc, bổ sung nhân lực tư vấn và tổ chức tiêm chủng an toàn, kịp thời.

Vắc-xin não mô cầu phòng được những nhóm nào?

Theo BS.CKI Bạch Thị Chính - Giám đốc chuyên môn y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết, các nhóm não mô cầu A, B, C, Y và W chiếm khoảng 90% trường hợp bệnh lý não mô cầu. Vì vậy, việc lựa chọn vắc xin phù hợp và thực hiện tiêm chủng theo hướng dẫn của nhân viên y tế là những nội dung người dân cần quan tâm.

VNVC chủ động nguồn vắc-xin não mô cầu trước nhu cầu phòng bệnh tăng cao - Ảnh 2.

Người dân nên trao đổi với nhân viên y tế để được tư vấn về vắc xin, lịch tiêm và biện pháp phòng bệnh phù hợp

Bệnh não mô cầu có thể khởi phát với những biểu hiện dễ nhầm lẫn với cúm như sốt, đau đầu và mệt mỏi. Tuy nhiên, bệnh có khả năng nhanh chóng tiến triển thành viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết hoặc sốc nhiễm khuẩn; ở thể tối cấp, người bệnh có thể tử vong trong vòng 24 giờ. Nếu không được điều trị kịp thời, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 50%.

Ngay cả khi được điều trị, khoảng 10 - 15% người mắc bệnh não mô cầu xâm lấn vẫn tử vong; 20% người sống sót có thể gặp di chứng lâu dài như mất thính lực, tổn thương não, suy giảm chức năng vận động hoặc phải cắt cụt chi.

VNVC chủ động nguồn vắc-xin não mô cầu trước nhu cầu phòng bệnh tăng cao - Ảnh 3.

Bác sĩ tư vấn vắc xin não mô cầu phòng các nhóm A, B, C, Y và W

Do đó, khi có biểu hiện nghi ngờ hoặc diễn tiến bất thường, người bệnh cần được đánh giá y tế khẩn cấp, không nên tự chẩn đoán là cảm cúm thông thường.

Người dân có nhu cầu tiêm phòng nên trao đổi với cơ sở tiêm chủng hoặc nhân viên y tế để được tư vấn về vắc xin, lịch tiêm và các biện pháp phòng bệnh phù hợp.

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