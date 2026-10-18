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TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác với các đối tác Slovakia | Thời sự HTV ngày 18/10/2026

Thời sự
TRUNG TÂM TIN TỨC

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 18/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác với các đối tác Slovakia

Rời nước Đức, trong khuôn khổ chuyến công tác của Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh, do đồng chí Lê Quốc Phong - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu, trong ngày 16-17/10, Đoàn đã bắt đầu nhiều hoạt động thăm, làm việc tại Cộng hòa Slovakia.

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác với các đối tác Slovakia | Thời sự HTV ngày 18/10/2026- Ảnh 1.

Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Quốc Phong dẫn đầu thăm và làm việc tại Slovakia trong hai ngày 16–17/10

Phát động tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chương trình phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026 và biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 – 2026, với chủ đề "Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào". Tới dự có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác với các đối tác Slovakia | Thời sự HTV ngày 18/10/2026- Ảnh 2.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, biểu dương các tổ chức, cá nhân đóng góp cho an sinh xã hội giai đoạn 2024–2026

Thực hiện nhiều giải pháp, nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, sáng nay, sau khi nghe các báo cáo tại hội trường, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2026, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2027 cùng các vấn đề về ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác với các đối tác Slovakia | Thời sự HTV ngày 18/10/2026- Ảnh 3.

Quốc hội khóa XVI thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công và tổng kết thực hiện Nghị quyết số 66 về dự án đường Hồ Chí Minh

 Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 18/10/2026.

Danh sách tập

Các địa phương đồng loạt triển khai nhiều giải pháp phòng chống ngập | Thời sự HTV ngày 16/10/2026

Các địa phương đồng loạt triển khai nhiều giải pháp phòng chống ngập | Thời sự HTV ngày 16/10/2026

Thời sự 20:27 16/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 16/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Phát huy vai trò cầu nối giữa TP. Hồ Chí Minh và các đối tác Đức | Thời sự HTV ngày 15/10/2026

Phát huy vai trò cầu nối giữa TP. Hồ Chí Minh và các đối tác Đức | Thời sự HTV ngày 15/10/2026

Thời sự 20:56 15/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 15/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Hoàn tất việc di dời hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố | Thời sự HTV ngày 14/10/2026

Hoàn tất việc di dời hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố | Thời sự HTV ngày 14/10/2026

Thời sự 19:37 14/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 14/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm: Siêu đô thị đa cực thế hệ mới | Thời sự HTV ngày 12/10/2026

TP. Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm: Siêu đô thị đa cực thế hệ mới | Thời sự HTV ngày 12/10/2026

Thời sự 19:25 12/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 12/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tháng 10/2026, TP. Hồ Chí Minh: Tập trung nguồn lực phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông đa phương thức | Thời sự HTV ngày 11/10/2026

Chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tháng 10/2026, TP. Hồ Chí Minh: Tập trung nguồn lực phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông đa phương thức | Thời sự HTV ngày 11/10/2026

Thời sự 19:19 11/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 11/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh đồng loạt điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường | Thời sự HTV ngày 10/10/2026

TP. Hồ Chí Minh đồng loạt điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường | Thời sự HTV ngày 10/10/2026

Thời sự 17:45 10/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 10/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy phát triển công dân số | Thời sự HTV ngày 9/10/2026

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy phát triển công dân số | Thời sự HTV ngày 9/10/2026

Thời sự 19:44 09/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 9/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Mai Vàng 32: Tiếp nối hành trình tôn vinh nghệ thuật Việt | Thời sự HTV ngày 8/10/2026

Mai Vàng 32: Tiếp nối hành trình tôn vinh nghệ thuật Việt | Thời sự HTV ngày 8/10/2026

Thời sự 20:44 08/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 8/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Từ "ngập đâu chống đó" đến "quản trị ngập": Hướng đi mới cho TP. Hồ Chí Minh | Thời sự HTV ngày 7/10/2026

Từ "ngập đâu chống đó" đến "quản trị ngập": Hướng đi mới cho TP. Hồ Chí Minh | Thời sự HTV ngày 7/10/2026

Thời sự 08:23 08/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 7/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

65 năm giữ "nhịp sống bình yên" | Thời sự HTV ngày 4/10/2026

65 năm giữ "nhịp sống bình yên" | Thời sự HTV ngày 4/10/2026

Thời sự 19:14 04/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 4/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

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