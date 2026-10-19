Hàng loạt ô tô bị đập vỡ kính, nghi nhằm trộm tài sản ở Nghệ An

Một trong những ô tô bị đập vỡ kính tại khu vực trước chung cư T&T Victoria, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An

Ông Nguyễn Sỹ Diệu - Chủ tịch UBND phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, vào đêm 18/10, có 8 ô tô đỗ tại khu vực trước chung cư T&T Victoria (đường Quang Trung, đối diện siêu thị Big C Vinh) bị đập vỡ kính.

Theo ông Diệu, khu vực bãi đỗ xe nói trên không có camera giám sát. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo phản ánh của người dân, hàng loạt ô tô đỗ tại khu vực trên bị đập vỡ kính, trong đó có cả những chiếc xe sang, giá trị lớn. Sự việc được nghi ngờ là do các đối tượng đập kính ô tô nhằm tìm kiếm, lấy trộm tài sản bên trong.

Việc nhiều phương tiện bị đập phá trong cùng một đêm khiến các chủ xe bức xúc, lo lắng về tình hình an ninh trật tự tại khu vực.

Hiện chưa có thông tin chính thức về số tài sản bị mất và tổng thiệt hại của các phương tiện.

Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, truy tìm người thực hiện hành vi đập phá ô tô để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Lao động