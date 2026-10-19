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Thời sự

Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh gặp mặt, chúc mừng phụ nữ nhân ngày 20/10

ĐỨC TOÀN, KHÁNH TOÀN, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp mặt, chúc mừng các nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong không khí vui tươi, ấm áp, thân tình.

Sáng nay, chương trình gặp mặt, chúc mừng nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 được Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh; cùng các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Sinh Nhật Tân, Đặng Minh Thông và Văn Thị Bạch Tuyết.

Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh gặp mặt, chúc mừng phụ nữ nhân ngày 20/10 - Ảnh 1.

Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt, chúc mừng phụ nữ nhân Ngày 20/10

Sau lễ chào cờ, trong không khí cởi mở, gần gũi, các đại biểu cùng chia sẻ niềm vui và gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp nhân ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam.

Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh gặp mặt, chúc mừng phụ nữ nhân ngày 20/10 - Ảnh 2.

Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy tham dự buổi gặp mặt, chúc mừng phụ nữ

Thay mặt tập thể Thường trực Thành ủy, đồng chí Đặng Minh Thông gửi lời thăm hỏi, động viên chân tình, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với vai trò, vị trí và những đóng góp của phụ nữ trong công việc, gia đình và xã hội.

Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh gặp mặt, chúc mừng phụ nữ nhân ngày 20/10 - Ảnh 3.

Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp và thân tình

Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị luôn nỗ lực rèn luyện phẩm chất, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh gặp mặt, chúc mừng phụ nữ nhân ngày 20/10 - Ảnh 4.

Đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ

Chương trình không chỉ mang ý nghĩa chúc mừng nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết, chia sẻ, tạo thêm động lực để chị em tiếp tục phát huy năng lực, khẳng định vai trò trong công tác

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