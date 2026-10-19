Phim của Lee Je-hoon bị hoãn chiếu vì tranh cãi liên quan đến nữ diễn viên Ha Young

Ngày 19/10, đài SBS đã thay đổi kế hoạch phát sóng Odds Are in Your Favor của Lee Je-hoon và Ha Young. Tác phẩm từng được dự kiến lên sóng vào tháng 2/2027. Đại diện nhà đài xác nhận lịch phát sóng của bộ phim đã được điều chỉnh, đồng thời cho biết ê-kíp đang cân nhắc các phương án tiếp theo do dự án có sự tham gia của nhiều diễn viên và nhân viên sản xuất.

Bộ phim Odds Are in Your Favor do Lee Je-hoon và Ha Young đóng chính bị điều chỉnh lịch phát sóng sau những tranh cãi liên quan đến gia đình nữ diễn viên (Ảnh: Dispatch)

Hiện SBS chưa công bố thời điểm phát hành mới. Bộ phim đã hoàn tất những cảnh quay còn lại, song tương lai của dự án vẫn chưa rõ ràng giữa lúc tranh cãi liên quan đến Ha Young tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng.

Tranh cãi về gia đình Ha Young ảnh hưởng đến dự án của Lee Je-hoon

Ồn ào bắt đầu sau khi Ha Young xuất hiện trong chương trình giải trí của đài KBS vào tháng 8. Tại đây, nữ diễn viên chia sẻ về truyền thống gia đình có bốn thế hệ làm nghề y, đồng thời nhắc đến cụ cố là một trong những người đầu tiên đưa y học phương Tây vào Hàn Quốc.

Sau đó, cư dân mạng xác định người được Ha Young đề cập là bác sĩ Ahn Sang-ho. Những thông tin về mối liên hệ của ông với các tổ chức bị xem là thân Nhật trong thời kỳ Triều Tiên chịu sự cai trị của Nhật Bản đã làm dấy lên tranh luận.

Ha Young vướng tranh cãi sau những chia sẻ về cụ cố trong một chương trình truyền hình, khiến cô phải công khai xin lỗi (Ảnh: Ha Young Instagram)



Cơ quan quản lý của Ha Young sau đó xác nhận tên Ahn Sang-ho xuất hiện trong danh sách cố vấn của Hội Thân mục Đại Chính năm 1916. Trước những phản ứng từ công chúng, nữ diễn viên đã đăng thư viết tay xin lỗi, thừa nhận bản thân chưa hiểu đầy đủ về những hoạt động trong quá khứ của cụ cố nhưng từng nhắc đến ông với niềm tự hào về truyền thống gia đình.

Hệ quả của vụ việc không chỉ dừng lại ở bộ phim của SBS. Ha Young cũng rút khỏi các mùa tiếp theo của loạt phim Netflix The Trauma Code: Heroes on Call. Netflix xác nhận nữ diễn viên sẽ không tham gia phần tiếp theo sau khi cô lên tiếng xin lỗi về tranh cãi liên quan đến gia đình.

Tương lai bộ phim của Lee Je-hoon vẫn bỏ ngỏ

Trong Odds Are in Your Favor, Lee Je-hoon đảm nhận vai Kwon Baek, một cựu luật sư trở thành trưởng phòng tại một văn phòng luật. Nhân vật cùng các cộng sự đối mặt với những vụ việc pháp lý khó khăn, trong khi Ha Young vào vai Yeo Sim-hee, nữ luật sư trẻ nỗ lực khẳng định năng lực bằng sự chăm chỉ và kiên trì.

Tác phẩm từng được kỳ vọng tiếp nối thế mạnh của SBS ở dòng phim pháp luật kết hợp yếu tố hài hước và điều tra. Tuy nhiên, việc lịch phát sóng bị thay đổi khiến kế hoạch giới thiệu bộ phim đến khán giả phải điều chỉnh.

Lee Je-hoon đảm nhận vai chính trong Odds Are in Your Favor, bộ phim truyền hình thuộc thể loại pháp luật kết hợp hài hước (Ảnh: Lee Je-hoon Instagram)

Khoảng thời gian dự kiến dành cho tác phẩm này sẽ được thay thế bằng bộ phim Full Count, có sự tham gia của Kim Rae-won. Dù vậy, việc thay đổi lịch phát sóng chưa đồng nghĩa Odds Are in Your Favor bị hủy bỏ hoàn toàn. Đại diện SBS cho biết nhà đài đang xem xét nhiều phương án, nhưng chưa thể xác nhận kế hoạch cụ thể.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những tranh cãi ngoài màn ảnh có thể tạo ra tác động đáng kể đối với các dự án giải trí, đặc biệt khi tác phẩm đã huy động nguồn lực lớn và quy tụ nhiều thành viên trong ê-kíp. Với Odds Are in Your Favor, câu hỏi hiện nay không chỉ là thời điểm phim được phát hành, mà còn là phương án xử lý của nhà sản xuất đối với dự án đã hoàn tất ghi hình.

Nguồn tin: Dispatch