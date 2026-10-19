WNBA lập kỷ lục tăng trưởng trước khi đổi lãnh đạo

BCathy Engelbert đảm nhiệm cương vị Chủ tịch giải đấu từ năm 2019 (Ảnh: Reuters)

WNBA tăng trưởng mạnh trong mùa giải thứ 30

WNBA ghi nhận đà tăng trưởng nổi bật trong mùa giải 2026. Đây cũng là giai đoạn cuối bà Cathy Engelbert đảm nhiệm cương vị Chủ tịch giải đấu, vị trí bà bắt đầu từ năm 2019.

Theo công bố của WNBA, mùa giải thường niên năm nay thu hút hơn 90 triệu khán giả truyền hình tại Mỹ. Có 51 trận đấu đạt trung bình ít nhất 1 triệu lượt xem, tăng mạnh so với 19 trận của mùa giải trước. Tổng thời lượng khán giả theo dõi các chương trình đạt hơn 320 triệu giờ.

Sức hút của WNBA còn thể hiện qua lượng khán giả đến sân. Giải đấu đón khoảng 3,8 triệu lượt người trong 330 trận mùa thường niên. Trung bình mỗi trận có 11.474 khán giả, tăng 21% so với kỷ lục trước đó. Trong khi đó, các kênh mạng xã hội của giải ghi nhận 4 tỷ lượt xem, tăng 28% so với năm 2025.

WNBA cũng mở rộng quy mô với sự xuất hiện của hai đội bóng mới là Portland Fire và Toronto Tempo trong năm 2026. Toronto Tempo đánh dấu lần đầu giải đấu có một đội đặt ngoài lãnh thổ Mỹ. Theo kế hoạch, Cleveland, Detroit và Philadelphia sẽ lần lượt có đội tham dự trong giai đoạn 2028–2030, nâng tổng số đội lên 18.

WNBA chuẩn bị bước sang giai đoạn mới

Bên cạnh thành tích thương mại, WNBA đạt thỏa thuận lao động tập thể mới, mở đường cho mức lương và chế độ đãi ngộ cao hơn dành cho cầu thủ. Tuy nhiên, quá trình đàm phán cũng làm lộ rõ những bất đồng giữa ban điều hành và các vận động viên.

Bà Engelbert cho rằng những cuộc thương lượng căng thẳng là dấu hiệu cho thấy giải đấu đã phát triển đến một tầm vóc mới. Bà cũng nhấn mạnh người kế nhiệm cần tiếp tục ưu tiên cầu thủ, hỗ trợ các đội bóng và nâng cao trải nghiệm người hâm mộ.

Sau hơn bảy năm lãnh đạo, bà Engelbert dự kiến nghỉ hưu vào cuối năm 2026. Người kế nhiệm sẽ tiếp quản một WNBA có lượng khán giả và giá trị thương mại tăng mạnh, đồng thời phải duy trì đà phát triển và củng cố quan hệ với cầu thủ.

Nguồn: WNBA, ReutersReuters