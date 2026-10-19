Tổ hợp kết cấu cầu đi bộ nặng hơn 3.400 tấn vượt qua cầu Bình Khánh.

Khoảng 5 giờ cùng ngày, đoàn lai dắt rời phao SR-05 sau hơn 12 giờ neo đậu. Đây là chặng thứ hai trong hành trình vận chuyển kết cấu nhịp chính vòm thép có hình dáng lá dừa nước, cùng hệ khung đỡ chuyên dụng, từ khu vực phường Rạch Dừa về trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Đến khoảng 7 giờ, đoàn tàu đưa kết cấu nhịp cầu vượt qua cầu Bình Khánh. Hình dáng vòm thép như chiếc lá dừa nước nổi bật trên sông Soài Rạp, thu hút sự chú ý của người dân.

Theo kế hoạch, đoàn tàu lai dắt dự kiến đi qua cầu Phú Mỹ vào khoảng hơn 11 giờ, tiếp tục qua khu vực Rạch Bến Nghé và về đến bến Bạch Đằng vào khoảng gần 15 giờ cùng ngày.

Tổ hợp kết cấu được vận chuyển có chiều dài khoảng 187m, gồm nhịp chính vòm thép nặng khoảng 1.400 tấn và hệ thống khung đỡ chuyên dụng nặng khoảng 2.000 tấn.

Sau khi đến khu vực bến Bạch Đằng, kết cấu nhịp chính cầu đi bộ sẽ được chuẩn bị cho công tác hợp long sáng 21/10, góp phần hoàn thiện công trình kết nối hai bờ sông Sài Gòn.

Nguồn: https://baotintuc.vn/ngam-nhip-cau-hinh-la-dua-nuoc-vuot-cau-tinh-khong-cao-nhat-viet-nam-post1395496.html