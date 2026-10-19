Sáng 19/10, đoàn tàu lai dắt kết cấu nhịp chính cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn đã vượt qua cầu Bình Khánh (tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành), tiếp tục hành trình về khu vực bến Bạch Đằng, trung tâm TP Hồ Chí Minh, để phục vụ công tác lắp đặt.
Khoảng 5 giờ cùng ngày, đoàn lai dắt rời phao SR-05 sau hơn 12 giờ neo đậu. Đây là chặng thứ hai trong hành trình vận chuyển kết cấu nhịp chính vòm thép có hình dáng lá dừa nước, cùng hệ khung đỡ chuyên dụng, từ khu vực phường Rạch Dừa về trung tâm TP Hồ Chí Minh.
Đến khoảng 7 giờ, đoàn tàu đưa kết cấu nhịp cầu vượt qua cầu Bình Khánh. Hình dáng vòm thép như chiếc lá dừa nước nổi bật trên sông Soài Rạp, thu hút sự chú ý của người dân.
Theo kế hoạch, đoàn tàu lai dắt dự kiến đi qua cầu Phú Mỹ vào khoảng hơn 11 giờ, tiếp tục qua khu vực Rạch Bến Nghé và về đến bến Bạch Đằng vào khoảng gần 15 giờ cùng ngày.
(HTV) - Hạn hán và nhiệt độ cao trong mùa hè năm nay đã ảnh hưởng đến mùa thu hoạch nấm truffle tại Croatia. Những người làm nghề tìm nấm tại các khu rừng sồi gần thủ đô Zagreb cho biết sản lượng năm nay giảm khoảng 30%, buộc họ tìm thêm giải pháp duy trì thu nhập.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 18/10, khu vực Nam Bộ, Lâm Đồng, Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.
Email:
Mã xác nhận: