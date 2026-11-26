Theo thông tin ngày 26/11, nhóm này hướng dẫn ứng viên đăng ký tài khoản trên một website và chuyển tiền sau khi thông báo họ đã vượt qua vòng sơ tuyển, dưới danh nghĩa tham gia dự án hợp tác với Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines cảnh báo tình trạng mạo danh Hãng để tuyển dụng, yêu cầu ứng viên nạp tiền và thực hiện các giao dịch tài chính

Vietnam Airlines cảnh báo thủ đoạn mạo danh

Theo phản ánh mà Vietnam Airlines tiếp nhận, sau khi thông báo ứng viên hoàn thành vòng sơ tuyển, nhóm có dấu hiệu mạo danh yêu cầu người tham gia đăng ký tài khoản trên một website, nạp 100.000 đồng và tiếp tục chuyển khoản từ 200.000 đến 300.000 đồng để tham gia một dự án được giới thiệu là hợp tác với hãng.

Vietnam Airlines khẳng định không tổ chức, phối hợp hoặc ủy quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào triển khai hoạt động này. Hãng cũng nhấn mạnh không yêu cầu ứng viên nộp tiền hoặc thực hiện giao dịch tài chính để tham gia tuyển dụng.

Ngày hội việc làm Vietnam Airlines 2025 thu hút đông đảo ứng viên tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp trong ngành hàng không

Bên cạnh đó, qua rà soát, Vietnam Airlines phát hiện một số website và tài khoản mạng xã hội rao bán đề thi, tài liệu ôn thi tuyển dụng vào hãng. Vietnam Airlines xác nhận đây không phải những tài liệu do hãng phát hành hoặc công nhận.

Hiện Vietnam Airlines đã tiến hành rà soát, thu thập các tài liệu liên quan để báo cáo cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp xác minh và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật nhằm ngăn chặn nguy cơ lừa đảo, bảo vệ quyền lợi của người tìm việc.

Vietnam Airlines khuyến cáo ứng viên kiểm chứng thông tin

Trước những dấu hiệu mạo danh, Vietnam Airlines khuyến cáo người tìm việc chỉ tiếp nhận thông tin từ các kênh tuyển dụng chính thức. Ứng viên không chuyển tiền, cung cấp dữ liệu cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mua tài liệu thi tuyển từ những nguồn chưa được xác thực.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lưu giữ bằng chứng và trình báo cơ quan chức năng để được xem xét, xử lý theo quy định.

Cũng trong thông báo, Vietnam Airlines cho biết Ngày hội việc làm 2026 lần thứ hai sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 11 giờ 30 ngày 29/11 tại trụ sở Tổng công ty, số 200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, Hà Nội.

Vietnam Airlines khuyến nghị ứng viên quan tâm đến trực tiếp Ngày hội việc làm 2026 do hãng tổ chức vào Chủ nhật, ngày 29/11 tại trụ sở Tổng công ty, số 200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, Hà Nội

Chương trình dự kiến thu hút khoảng 1.500 người tham dự, với sự tham gia tuyển dụng của Vietnam Airlines và 9 doanh nghiệp hàng không. Ngày hội mang đến hàng trăm cơ hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực tiếp viên, học viên phi công, kỹ thuật máy bay, dịch vụ mặt đất, khai thác hàng hóa, thương mại và công nghệ.

Tại sự kiện, ứng viên có thể trực tiếp tìm hiểu tiêu chuẩn tuyển chọn, chế độ đãi ngộ, nộp hồ sơ và tham gia sơ tuyển hoặc phỏng vấn tùy theo từng vị trí. Thông tin chi tiết và đăng ký tham dự được cung cấp trên website chính thức của Vietnam Airlines.