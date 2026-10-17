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Kinh doanh

Vietnam Airlines tiếp tục được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026

THANH THUỶ
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(HTV) - Vietnam Airlines tiếp tục được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026, ghi nhận những nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng bay và phát triển thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Ngày 17/10 tại Hà Nội, Vietnam Airlines tiếp tục được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam trong lễ công bố năm 2026 do Bộ Công Thương tổ chức. Chương trình được triển khai từ năm 2003, lựa chọn các thương hiệu tiêu biểu dựa trên ba giá trị cốt lõi: Chất lượng, Đổi mới sáng tạo và Năng lực tiên phong.

Vietnam Airlines tiếp tục được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 - Ảnh 1.

Vietnam Airlines tiếp tục được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026, ghi nhận những nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển thương hiệu

Theo Brand Finance, giá trị thương hiệu Vietnam Airlines năm 2026 đạt 513 triệu USD, tăng 36% so với năm trước. Hãng lần đầu góp mặt trong Top 50 thương hiệu hàng không giá trị nhất thế giới, đứng thứ 49; đồng thời xếp thứ 15 thế giới về sức mạnh thương hiệu hàng không và thuộc Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, Vietnam Airlines tập trung hiện đại hóa đội tàu bay, mở rộng mạng đường bay quốc tế, nâng cấp dịch vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm cải thiện trải nghiệm hành khách.

Trong 9 tháng năm 2026, Hãng thực hiện hơn 122.000 chuyến bay, vận chuyển hơn 20 triệu lượt hành khách và 274.000 tấn hàng hóa. Mục tiêu cả năm là vận chuyển 27,7 triệu lượt hành khách, 361,4 nghìn tấn hàng hóa; doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 155.477 tỷ đồng, tăng hơn 12%.

Vietnam Airlines đã mở thêm các đường bay đến Amsterdam, Phuket và Colombo; dự kiến khai trương các đường bay đến Ahmedabad, Hàng Châu và Singapore trong quý IV/2026, tăng cường kết nối Việt Nam với các thị trường du lịch, thương mại và đầu tư.

Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho biết danh hiệu Thương hiệu quốc gia đi cùng trách nhiệm giữ gìn uy tín của thương hiệu Việt Nam. Theo ông, uy tín được xây dựng từ chất lượng phục vụ trên mỗi chuyến bay và niềm tin của hành khách; Hãng sẽ tiếp tục đầu tư, đổi mới để nâng cao khả năng cạnh tranh.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Vietnam Airlines thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đối ngoại và nhân đạo được Đảng, Nhà nước giao. Gần đây, Hãng triển khai hai chuyến bay đặc biệt đưa lực lượng cứu hộ, cứu nạn và hàng hóa hỗ trợ của Việt Nam tới Venezuela.

Năm 2026, Vietnam Airlines có năm thứ ba liên tiếp góp mặt trong Fortune Southeast Asia 500, được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh ngành Logistics và Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh. Hãng cũng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Là Hãng hàng không Quốc gia và thành viên SkyTeam, Vietnam Airlines tiếp tục thúc đẩy kết nối quốc tế, quảng bá hình ảnh Việt Nam. Hãng đặt mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao vào năm 2030 thông qua nâng cấp sản phẩm, dịch vụ, chuyển đổi số và phát triển bền vững.


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