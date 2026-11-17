Chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN691 khởi hành từ sân bay Đà Nẵng lúc 15 giờ ngày 17/11, với 169 hành khách, đạt hệ số sử dụng ghế gần 92%. Nhân dịp này, Vietnam Airlines tổ chức tặng hoa chúc mừng phi hành đoàn và quà lưu niệm cho hành khách trên chuyến bay.

Hành khách trên chuyến bay Đà Nẵng - Singapore làm thủ tục tại quầy check-in

Đường bay Đà Nẵng – Singapore được khai thác hằng ngày bằng máy bay Airbus A321, với thời gian bay gần 3 giờ. Trước đó, Vietnam Airlines khai thác 14 chuyến khứ hồi mỗi tuần giữa Hà Nội và Singapore, cùng 21 chuyến từ TP. Hồ Chí Minh.

Vietnam Airlines tặng quà lưu niệm cho đại diện hành khách trên chuyến bay Đà Nẵng - Singapore

Việc mở thêm đường bay diễn ra trong bối cảnh lượng khách Singapore đến Việt Nam tăng trưởng tích cực. Trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam đón gần 388.000 lượt khách Singapore, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn gấp đôi tốc độ tăng trưởng khách quốc tế chung của cả nước.

Đường bay mới giúp hành khách từ Singapore đến Đà Nẵng thuận tiện hơn khi không phải nối chuyến qua Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh trong mạng bay của Vietnam Airlines. Từ Đà Nẵng, du khách có thêm điều kiện kết nối với các điểm đến du lịch, di sản nổi tiếng miền Trung như Hội An, Huế.

Vietnam Airlines tặng quà lưu niệm cho đại diện hành khách trên chuyến bay Đà Nẵng - Singapore. Ảnh_ VN

Dịp khai trương, Vietnam Airlines mở bán vé khứ hồi hạng Phổ thông từ 5.266.000 đồng, đã gồm thuế, phí và không áp dụng trong các giai đoạn cao điểm. Ưu đãi dành cho vé xuất trong 3 tháng đầu khai thác, áp dụng với các chuyến bay khởi hành từ ngày 17/11/2026 đến hết ngày 31/5/2027.

Đà Nẵng – Singapore là đường bay mới tiếp theo được Vietnam Airlines đưa vào khai thác trong năm 2026, sau các tuyến Hà Nội – Amsterdam (Hà Lan), Hà Nội – Ahmedabad (Ấn Độ), TP. Hồ Chí Minh – Phuket (Thái Lan) và TP. Hồ Chí Minh – Colombo (Sri Lanka).

Đại diện Vietnam Airlines tặng hoa chúc mừng phi hành đoàn chuyến bay khai trương

Song song với việc mở rộng mạng bay, Hãng cũng tăng tần suất khai thác tại nhiều thị trường trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, thúc đẩy du lịch, thương mại và đầu tư, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước.



