Houthi tuyên bố tấn công các mục tiêu tại Ả-rập Xê-út

Ngày 25/11, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Ras Tanura ở miền Đông và khu tài chính King Abdullah tại thủ đô Riyadh của Ả-rập Xê-út. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa hai bên tiếp tục leo thang.

Khung cảnh đổ nát tại một khu vực bị tàn phá

Seoul thúc đẩy giải pháp việc làm trong kỷ nguyên A.I.

Tại Hàn Quốc, chính quyền Seoul đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ việc làm cho thanh niên, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (A.I.) ngày càng tác động sâu rộng đến thị trường lao động. Các giải pháp tập trung giúp người trẻ thích ứng với những thay đổi về nhu cầu tuyển dụng và yêu cầu kỹ năng trong kỷ nguyên A.I..

Các học viên tham gia một buổi học

Đảng Dân chủ giành số ghế cao nhất tại Hạ viện Mỹ trong 34 năm

Đảng Dân chủ nâng số ghế tại Hạ viện Mỹ lên 259 sau khi ứng cử viên Victoria Broderick đánh bại nghị sĩ đương nhiệm Scott DesJarlais tại bang Tennessee. Đây là số ghế cao nhất của đảng kể từ năm 1992. Tính đến ngày 24/11, đảng Cộng hòa giành 173 ghế, trong khi kết quả 3 ghế còn lại chưa được xác định.

Cử tri Mỹ tham gia bỏ phiếu tại một điểm bầu cử

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình Thế giới 24 Giờ ngày 25/11/2026.