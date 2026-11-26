Các môn thi đấu được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube HTV Thể Thao

Trong ngày thi đấu 26/11, kênh YouTube HTV Thể Thao sẽ tiếp sóng trực tiếp 16 môn thể thao gồm: Bắn súng, Billiards & Snooker, Bóng đá nam, Bóng ném trong nhà, Bóng rổ 5x5, Boxing, Bơi, Cờ tướng, Đá cầu trong nhà, Đấu kiếm, Golf, Kurash, Quần vợt, Taekwondo, Wushu và Xe đạp đường trường.

Thông qua các nền tảng số của HTV, khán giả có thể dễ dàng theo dõi các trận đấu đối kháng, nội dung đồng đội và những màn giành huy chương đáng chú ý trong ngày.

Loạt môn thể thao tranh tài tại các điểm thi đấu

Cùng thời điểm, nhiều môn thể thao cũng đồng loạt bước vào tranh tài tại các địa điểm thi đấu ở TP. Hồ Chí Minh và Đồng Tháp. Danh sách gồm: Bóng đá nữ, Pencak Silat, Bắn cung, Điền kinh, Võ cổ truyền, Cầu mây bãi biển, Kéo co và Rowing.

Khán giả có thể theo dõi một số nội dung thi đấu trên HTV4, HTV Thể thao, HTVC Du lịch & Cuộc sống và YouTube HTV Thể thao. Các trận đấu cùng phần tranh tài ở nhiều môn sẽ được cập nhật xuyên suốt trong ngày.