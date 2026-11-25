Doanh thu tiếp tục tăng, giữ khoảng cách với đối thủ

Theo số liệu Box Office Vietnam được cập nhật lúc 10 giờ 15 phút ngày 25/11, “Trại giam hạnh phúc” thu về hơn 4,26 tỉ đồng trong ngày, tương ứng 57.215 vé bán ra trên 5.492 suất chiếu. Doanh thu tích lũy của phim đã vượt mốc 165,5 tỉ đồng, đưa tác phẩm tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé.

Lương Thế Thành đảm nhận vai Long Đầu Bò trong “Trại giam hạnh phúc” (Ảnh: NSX)

Trước đó, trong ngày 24/11, bộ phim ghi nhận doanh thu khoảng 36,5 tỉ đồng, với 357.362 vé được bán ra trên 5.581 suất chiếu. Tính đến cuối ngày, tổng doanh thu đã đạt khoảng 161,4 tỉ đồng. Việc tiếp tục duy trì sức hút trong ngày 25/11 cho thấy tác phẩm vẫn có lượng khán giả ổn định sau giai đoạn ra mắt.

“Trại giam hạnh phúc” tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt (Ảnh: NSX)

Ở nhóm phim Việt, “Ngày con còn mẹ” cũng góp mặt trong bảng xếp hạng với doanh thu tích lũy hơn 61 tỉ đồng theo số liệu được công bố trong sáng 25/11. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai tác phẩm đã vượt 100 tỉ đồng. Trong khi đó, nhiều phim quốc tế tiếp tục cạnh tranh ở các vị trí tiếp theo của phòng vé.

Câu chuyện tình người phía sau song sắt

Tuấn Trần trong vai thầy giáo Phúc - nhân vật trung tâm của phim (Ảnh: NSX)

“Trại giam hạnh phúc” do đạo diễn Nhật Trung (Trung Lùn) thực hiện, thuộc thể loại hài, tâm lý và xã hội. Phim xoay quanh Phúc (Tuấn Trần), một thầy giáo hiền lành phải vào tù sau biến cố liên quan đến em gái. Tại môi trường sống nhiều va chạm, nhân vật gặp gỡ những phạm nhân có hoàn cảnh và tính cách khác biệt, từ đó mở ra những câu chuyện về tình thân, sự cảm thông và cơ hội làm lại cuộc đời.

Dàn diễn viên “Trại giam hạnh phúc” trong một phân cảnh của phim (Ảnh: NSX)

Bên cạnh Tuấn Trần, phim còn có sự tham gia của Lương Thế Thành, Tiến Luật, Ma Ran Đô, La Thành, Hoàng Phi, Gi A Nguyễn và Sally Hồng Anh. Tác phẩm kết hợp yếu tố hài hước với những tình huống giàu cảm xúc, khai thác góc nhìn nhân văn về những con người phía sau song sắt.

Thành tích phòng vé của “Trại giam hạnh phúc” cho thấy sức hút của phim Việt trong giai đoạn cuối tháng 11. Với doanh thu tích lũy đã vượt 165 tỉ đồng, bộ phim đang tiếp tục hướng đến những cột mốc mới trong thời gian còn lại của đợt phát hành.

Nguồn: The Box Office