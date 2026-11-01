Vietnam Airlines chuyển hướng máy bay đến Pakistan để cấp cứu hành khách

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, trong quá trình bay, hành khách nam bất ngờ xuất hiện tình trạng co giật. Ngay khi phát hiện sự việc, tổ tiếp viên triển khai các biện pháp hỗ trợ cần thiết, đồng thời tìm kiếm sự trợ giúp y tế trên chuyến bay.

Chuyến bay Vietnam Airlines chuyển hướng hạ cánh tại Pakistan để hỗ trợ hành khách gặp vấn đề sức khỏe

Sau khi thăm khám, bác sĩ có mặt trên máy bay nhận định hành khách cần được cấp cứu khẩn cấp và đề nghị máy bay hạ cánh để người bệnh sớm tiếp cận cơ sở y tế. Trước tình huống này, tổ bay quyết định chuyển hướng hạ cánh tại Sân bay quốc tế Islamabad, Pakistan.

Phối hợp hỗ trợ hành khách và tiếp tục hành trình

Ngay sau khi nhận được thông tin từ tổ bay, Vietnam Airlines nhanh chóng phối hợp với đơn vị phục vụ mặt đất tại sân bay, chuẩn bị phương án đón máy bay và hỗ trợ hành khách.

Sau khi hoàn tất công tác hỗ trợ hành khách, nạp nhiên liệu và được cấp phép, chuyến bay sẽ tiếp tục hành trình đến Munich. Hãng đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ những hành khách bị ảnh hưởng do lỡ chuyến nối tiếp.

Vietnam Airlines cho biết, việc chuyển hướng hạ cánh là quyết định cần thiết nhằm đảm bảo hành khách được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời. Hãng luôn đặt an toàn và sức khỏe của hành khách lên hàng đầu, sẵn sàng điều chỉnh phương án khai thác để ứng phó với các tình huống phát sinh, đảm bảo quyền lợi và an toàn cho hành khách trong suốt hành trình.

Chuyến bay Vietnam Airlines chuyển hướng hạ cánh tại Pakistan để hỗ trợ hành khách gặp vấn đề sức khỏe

Nhiều lần điều chỉnh hành trình để hỗ trợ hành khách

Đây không phải lần đầu Vietnam Airlines chuyển hướng chuyến bay để hỗ trợ hành khách gặp vấn đề sức khỏe.

Ngày 5/9/2026, chuyến bay VN38 từ Copenhagen đi TP. Hồ Chí Minh đã chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp tại Yangon (Myanmar) sau khi một sản phụ chuyển dạ và sinh con trên máy bay. Nhờ sự hỗ trợ của tổ tiếp viên và 5 hành khách có chuyên môn y tế, hai mẹ con đều an toàn và được đưa đến bệnh viện chăm sóc.

Trước đó, các chuyến bay VN524 ngày 24/6/2026 và VN36 ngày 7/1/2026 cũng lần lượt chuyển hướng hạ cánh tại Hồng Kông và Kolkata (Ấn Độ) để cấp cứu hành khách.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe trước mỗi chuyến bay. Khi có dấu hiệu bất thường hoặc đang gặp vấn đề sức khỏe, hành khách nên tham vấn ý kiến bác sĩ và thông báo cho hãng hàng không để được tư vấn, hỗ trợ phù hợp, góp phần đảm bảo an toàn cho hành trình.



