Đại diện Vietnam Airlines và các đại biểu cắt băng khai trương đường bay thẳng Hàng Châu - Hà Nội tại Sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu

Chuyến bay VN552 khởi hành lúc 18 giờ 55 phút ngày 22/11 từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài với gần 200 hành khách, hạ cánh tại Hàng Châu lúc 22 giờ 50 phút cùng ngày. Ở chiều ngược lại, chuyến bay VN553 từ Hàng Châu đi Hà Nội khởi hành lúc 23 giờ 55 phút (giờ địa phương) ngày 22/11 và hạ cánh lúc 02 giờ 15 phút ngày hôm sau, với 170 hành khách.

Nghi thức phun vòi rồng chào đón chuyến bay khai trương tại Sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu

Tại Sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu, Vietnam Airlines tổ chức nghi thức phun vòi rồng chào đón tàu bay, tặng hoa phi hành đoàn và quà lưu niệm cho hành khách. Trước đó, tại sân bay Nội Bài, Hãng cũng tổ chức tặng hoa phi hành đoàn và quà lưu niệm cho hành khách trên chuyến bay khai trương.

Vietnam Airlines tặng quà cho hành khách trên chuyến bay đầu tiên Hà Nội - Hàng Châu

Đường bay Hà Nội - Hàng Châu được khai thác với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Năm, thứ Sáu và Chủ Nhật, thời gian bay khoảng 3 giờ.

Nhân dịp khai trương, Vietnam Airlines triển khai giá vé khứ hồi Hà Nội - Hàng Châu từ 7.500.000 đồng, đã bao gồm thuế, phí. Chương trình áp dụng đối với các vé xuất đến hết ngày 15/01/2027 cho các hành trình khởi hành từ ngày 22/11/2026 đến ngày 31/03/2027. Bên cạnh đó, hội viên Bông Sen Vàng có cơ hội nhận gấp đôi dặm thưởng khi mua vé đến hết ngày 15/01/2027.

Vietnam Airlines tặng quà lưu niệm cho hành khách trên chuyến bay khai trương

Với việc đưa Hàng Châu vào mạng bay, Vietnam Airlines nâng tổng số đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc lên 7, kết nối Hà Nội và TP. HCM với 4 thành phố lớn gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Hàng Châu.

Đại diện Vietnam Airlines tặng hoa phi hành đoàn chuyến bay đầu tiên Hà Nội - Hàng Châu tại Sân bay Nội Bài

Hàng Châu là thủ phủ tỉnh Chiết Giang, một trong những địa phương có hoạt động kinh tế, thương mại sôi động tại miền Đông Trung Quốc. Chiết Giang hiện là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại thị trường Trung Quốc, với nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp được triển khai thường xuyên. Hai bên cũng đang mở rộng cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, công nghệ, du lịch và đào tạo.

Việc khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Hàng Châu góp phần tăng cường kết nối giữa hai địa phương, tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương và nhu cầu đi lại của doanh nghiệp, người dân. Đây đồng thời là bước tiến trong chiến lược phát triển mạng bay quốc tế của Vietnam Airlines, tiếp tục phát huy vai trò Hãng hàng không quốc gia trong kết nối các thị trường, thúc đẩy giao lưu kinh tế, du lịch và đóng góp vào hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước.