Tăng lên 79 chuyến/tuần đến Nhật Bản: Vietnam Airlines đẩy mạnh khai thác đường bay Hà Nội - Osaka

Từ ngày 30/11/2026, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) chính thức nâng tần suất đường bay Hà Nội - Osaka lên hai chuyến mỗi ngày. Động thái này nhằm đáp ứng đà tăng trưởng mạnh mẽ của lượng hành khách Nhật Bản đến Việt Nam, đồng thời phục vụ tối đa nhu cầu đi lại, giao thương và du lịch hai chiều trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Theo đó, đường bay Hà Nội - Osaka sẽ tăng từ 11 chuyến lên 14 chuyến mỗi tuần, nâng tổng quy mô mạng đường bay kết nối giữa Việt Nam và Nhật Bản của hãng lên 79 chuyến mỗi tuần.

Tăng khung giờ linh hoạt trên dòng tàu bay hiện đại

Đường bay Hà Nội - Osaka tiếp tục được Vietnam Airlines khai thác bằng các dòng tàu bay hiện đại Boeing 787 và Airbus A321 với hai khung giờ khởi hành hằng ngày linh hoạt (từ Hà Nội cất cánh lúc 1:00 và 8:30; từ Osaka cất cánh lúc 10:00 và 15:40, theo giờ địa phương), giúp hành khách chủ động hơn khi sắp xếp lịch trình công tác, du lịch và thăm thân.

Tàu bay hiện đại Boeing 787 Dreamliner của Vietnam Airlines được đưa vào khai thác tăng chuyến trên đường bay Hà Nội - Osaka

Hiện thực hóa hợp tác liên doanh với Tập đoàn ANA Holdings

Ông Nguyễn Quang Trung — Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines khẳng định: "Nhật Bản là thị trường trọng điểm trong mạng bay quốc tế của Vietnam Airlines. Việc tăng chuyến Hà Nội - Osaka là bước đi cụ thể sau thỏa thuận liên doanh với ANA, giúp hành khách hai nước có thêm giờ bay và nối chuyến thuận tiện hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu tăng tần suất, mở thêm đường bay tới các địa phương của Nhật Bản".

Trước đó, vào ngày 9/11 tại Tokyo, Vietnam Airlines và Tập đoàn hàng không ANA Holdings (Nhật Bản) đã kỷ niệm 10 năm hợp tác chiến lược và ký thỏa thuận khung về hợp tác liên doanh trên các đường bay giữa hai nước. Hai bên dự kiến sẽ chia sẻ doanh thu, phối hợp lịch bay, giá vé và dịch vụ, qua đó nâng cao trải nghiệm đặt vé và quyền lợi dành cho khách hàng thường xuyên.

Nghi thức cắt băng khai trương chuyến bay tần suất mới buổi chiều đường bay Osaka - Hà Nội tại sân bay quốc tế Kansai (Nhật Bản)

Bên cạnh hợp tác với ANA, Vietnam Airlines cũng mở rộng kết nối với hai tỉnh Nagasaki, Shimane và Sân bay quốc tế Narita (Tokyo) nhằm quảng bá điểm đến, phát triển nguồn khách, đồng thời nghiên cứu mở thêm đường bay thường lệ và tổ chức các chuyến bay charter (thuê chuyến).

Hiện nay, mạng bay Việt Nam - Nhật Bản của hãng đang kết nối trực tiếp các trung tâm lớn gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với 4 thành phố lớn của Nhật Bản là Tokyo, Osaka, Nagoya và Fukuoka. Động thái tăng cường kết nối quốc tế này tiếp tục khẳng định vai trò Hãng hàng không Quốc gia, góp phần thúc đẩy du lịch, giao thương và đồng hành cùng đất nước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.