Vietnam Airlines lần đầu giành danh hiệu "Hãng hàng không có ẩm thực tốt nhất thế giới 2026"

World Culinary Awards là sự kiện quốc tế thường niên uy tín, nằm trong hệ thống giải thưởng danh giá thế giới World Travel Awards, được tổ chức nhằm tôn vinh những đơn vị xuất sắc nhất trong lĩnh vực ẩm thực trên toàn cầu. Việc Vietnam Airlines đạt được giải thưởng này là minh chứng rõ nét cho chiến lược đúng đắn và nỗ lực không ngừng nghỉ của Hãng.

Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không châu Á đầu tiên giành danh hiệu “Hãng hàng không có ẩm thực tốt nhất thế giới 2026”

Nằm trong lộ trình hướng tới tiêu chuẩn dịch vụ hàng không 5 sao vào năm 2030, Vietnam Airlines đã đặt trọng tâm vào việc nâng tầm chất lượng dịch vụ ẩm thực trên không, lấy các món ăn truyền thống và nông sản đặc trưng của Việt Nam làm điểm nhấn khác biệt. Thực đơn trên các chuyến bay được thiết kế công phu, tùy biến linh hoạt theo từng đường bay và hạng dịch vụ. Đó là sự kết hợp tinh tế giữa hương vị truyền thống đậm đà cùng phong cách chế biến, trình bày hiện đại, luôn cập nhật những xu hướng ẩm thực mới nhất.

Những món ăn mang quốc hồn quốc túy của Việt Nam như Phở, bún bò Huế, mì Quảng hay bánh mì Hội An đã được Hãng tuyển chọn khắt khe để đưa vào phục vụ hành khách. Nhằm giữ trọn vẹn hương vị bản nguyên trong điều kiện áp suất trên không, các chuyên gia ẩm thực, đơn vị cung ứng và đội ngũ tiếp viên đã nghiên cứu, điều chỉnh kỹ lưỡng, đảm bảo đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất về chất lượng, nhiệt độ và hình thức khi đến tay thực khách.

Dự án suất ăn "Chạm Sen" của Vietnam Airlines mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam

Không dừng lại ở các món ăn chính, Vietnam Airlines còn tự hào đưa các loại trái cây, đặc sản địa phương lên những chuyến bay vươn tầm thế giới. Hành khách có cơ hội thưởng thức dâu tây, mận Sơn La, vải thiều Lục Ngạn, vải trứng, nhãn lồng Hưng Yên, mắc ca Điện Biên, hạt điều Đồng Nai, cho đến thanh long và dưa lưới Lâm Đồng theo từng chương trình và mùa vụ cụ thể. Số liệu thống kê cho thấy, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2026, Vietnam Airlines cùng các công ty suất ăn thành viên đã tiêu thụ tới 2.260 tấn rau, củ, quả trong nước. Đồng thời, Hãng cũng tích cực phối hợp cùng các địa phương quảng bá xuất xứ, vùng nguyên liệu thông qua ấn phẩm tạp chí Heritage, hệ thống giải trí trên không và các phương tiện truyền thông, giúp hành khách hiểu thêm về sản vật và các điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam.

Chia sẻ về thành tựu đáng tự hào này, ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines nhấn mạnh: "Giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận to lớn đối với Vietnam Airlines mà còn khẳng định sức hút mạnh mẽ của ẩm thực Việt Nam trong một lĩnh vực dịch vụ có mức độ cạnh tranh toàn cầu. Đối với Hãng hàng không Quốc gia, việc nâng chất lượng bữa ăn trên không còn gắn liền với trách nhiệm và sứ mệnh giới thiệu tinh hoa văn hóa, món ngon, sản vật Việt Nam ra thế giới. Hướng tới dịch vụ 5 sao vào năm 2030, chúng tôi kiên định với mục tiêu chất lượng dịch vụ phải đạt chuẩn quốc tế, nhưng dấu ấn để hành khách luôn nhớ tới và lựa chọn Vietnam Airlines phải xuất phát từ chính những giá trị bản sắc của Việt Nam".

Trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời trên các chuyến bay của Vietnam Airlines được phát triển đồng bộ, hòa quyện cùng các dấu ấn văn hóa đặc sắc khác từ mặt đất lên không trung như: phòng khách thương gia Bông Sen, tà áo dài truyền thống duyên dáng của nữ tiếp viên hay hình ảnh biểu tượng Chim Lạc trên thân tàu bay. Bữa ăn mang đậm hương vị quê hương chính là cầu nối giúp hành khách trực tiếp cảm nhận và thấu hiểu văn hóa, đời sống người dân qua từng nguyên liệu, gia vị vùng miền.

Sự nỗ lực đưa văn hóa bản địa vào từng sản phẩm, dịch vụ của Vietnam Airlines hoàn toàn phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Qua đó, Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định vững chắc vai trò là "đại sứ văn hóa trên không", góp phần quan trọng vào việc gìn giữ, phát huy di sản truyền thống và quảng bá mạnh mẽ thương hiệu quốc gia tới bạn bè quốc tế.