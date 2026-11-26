Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh ngày 26/11/2026

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

TP. Hà Nội

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 21-23 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ, vùng núi 11 - 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi; Hà Tĩnh đến Quảng Trị đêm có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi; riêng TP. Huế đêm và sáng có mưa to đến rất to và dông, sau có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nhiều mây, đêm và sáng có mưa to đến rất to và dông, sau có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 26 - 29 độ, phía Nam 30 - 32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ.