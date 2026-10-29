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Đời sống

Trung Bộ mưa lớn, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở

MINH KHANG, AN KIÊN
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(HTV) - Ngày 29/10, nhiều khu vực tại Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực có mưa lớn.

Đêm 28 và sáng 29/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đáng chú ý, phía Nam tỉnh Quảng Trị, TP. Huế và phía Đông Bắc TP. Đà Nẵng ghi nhận mưa to đến rất to.

Trung Bộ mưa lớn, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở- Ảnh 1.

Trung Bộ mưa lớn, có nơi gần 200mm chỉ sau một đêm

Trong khoảng thời gian từ 19 giờ ngày 28/10 đến 8 giờ ngày 29/10, lượng mưa tại nhiều nơi vượt 100mm. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Hải Lâm (Quảng Trị) 139,4mm, Bạch Mã (TP. Huế) 190,4mm và Suối Lương (TP. Đà Nẵng) 198,8mm.

Mưa dông tiếp diễn tại nhiều địa phương

Trong ngày và đêm 29/10, phía Nam tỉnh Quảng Trị và TP. Huế tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cùng thời gian, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị, TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 10–30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá ở cấp 1.

Đề phòng mưa, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng

Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở những vùng trũng, thấp.

Bên cạnh đó, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có nguy cơ làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng cần chủ động theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết, đặc biệt là cảnh báo dông, sét, lũ quét và sạt lở đất theo thời gian thực để kịp thời có biện pháp phòng tránh.

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